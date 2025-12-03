QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - FLYING WHALES QUÉBEC, fer de lance de FLYING WHALES pour les Amériques, annonce la signature d'un protocole d'entente (MOU) majeur avec la Nation Naskapi de Kawawachikamach (« NNK »), marquant une étape déterminante dans la mise en place d'un partenariat dédié au développement de solutions de fret aérien durable au cœur du territoire Naskapi. Cette signature s'inscrit dans la raison d'être de FLYING WHALES d'apporter une solution concrète pour désenclaver les territoires avec une faible empreinte carbone. FLYING WHALES soutient ainsi les ambitions de développement à faible impact de la NNK.

FLYING WHALES QUÉBEC et la Nation Naskapi de Kawawachikamach annoncent la signature d’un partenariat commercial stratégique. De gauche à droite : Sébastien Bougon, Président de FLYING WHALES et FLYING WHALES SERVICES; Nathan Uniam, Chef adjoint, Naskapi Nation of Kawawachikamach; et Arnaud Thioulouse, Directeur général de FLYING WHALES QUÉBEC. (Groupe CNW/Flying Whales)

Le protocole d'entente entre FLYING WHALES QUÉBEC et la NNK constitue la base du développement conjoint de plusieurs activités, qui pourront inclure :

Le déploiement et l'utilisation de plusieurs LCA60T - dirigeable charges lourdes développé par FLYING WHALES - pour répondre aux besoins logistiques de projets d'envergure tels que le projet éolien ISHKUTAU ;

La co-exploitation d'une base dédiée pourrait être implantée dans le territoire traditionnel Naskapi, le Nuchimiyuschiiy ;

L'identification de futurs projets dans le Nuchimiyuschiiy, qui feront l'objet d'analyses ultérieures.

Le LCA60T permet de répondre aux besoins logistiques croissants et complexes des projets de la NNK et sur le Nuchimiyuschiiy. Grâce à sa capacité à transporter de lourdes charges (soixante tonnes de charge utile) ou volumineuses, il permet, par exemple, l'acheminement aérien de pales d'éoliennes sans construction d'infrastructures au sol, réduisant ainsi significativement le coût et l'impact environnemental de telles activités.

Ce partenariat marque une étape clé pour FLYING WHALES QUÉBEC en charge notamment de préparer le déploiement du LCA60T pour répondre aux défis logistiques et environnementaux du continent américain.

« Nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat avec la Nation Naskapi de Kawawachikamach », annonce Sébastien Bougon, Président de FLYING WHALES, « et ainsi de pouvoir contribuer au développement économique et au désenclavement de régions isolées comme celles du Grand Nord canadien. Au-delà de mettre en place une alternative vertueuse et moins carbonée aux solutions traditionnelles, en matière de logistique notamment, je souligne la volonté commune d'opérer ensemble cette solution. L'ADN de FLYING WHALES n'en sera que plus riche, » complète Arnaud Thioulouse, Directeur général de FLYING WHALES QUÉBEC.

« Les dirigeables, tels que le LCA60T de FLYING WHALES, sont une solution très adaptée à notre territoire immense et riche en ressources, notamment des minéraux critiques et stratégiques. Nous apprécions particulièrement le faible impact environnemental et les opportunités économiques et d'emploi de la solution de FLYING WHALES. Nous avons hâte d'étudier et de concrétiser les nombreuses opportunités que ce partenariat peut créer, » a ajouté la cheffe Louise Nattawappio.

A propos de FLYING WHALES

FLYING WHALES est une société franco-québecoise qui développe un programme ambitieux et unique grâce à ses innovations et à la qualité de ses équipes et de son consortium industriel : le LCA60T, un dirigeable rigide pour le transport de charges lourdes, d'une capacité d'emport de 60 tonnes. Conçu à l'origine pour répondre aux besoins de l'exploitation des ressources en bois renouvelables dans les zones difficiles d'accès, les caractéristiques uniques de chargement et de déchargement en vol stationnaire du LCA60T apporteront des solutions à de nombreux problèmes logistiques et d'enclavement à travers le monde, avec une très faible empreinte environnementale. Cette solution permettra, à moindre coût, de s'affranchir de toutes les contraintes terrestres pour le transport point à point de charges lourdes ou encombrantes. Enfin, FLYING WHALES développe également FLYING WHALES SERVICES, la société d'exploitation du LCA60T. FLYING WHALES QUÉBEC est sa filiale canadienne, dont Investissement Québec est actionnaire, pour participer au programme aéronautique et, dans la phase industrielle, pouvoir aborder le continent américain.

Pour en savoir plus : https://www.flying-whales.com/

À propos de la Nation Naskapi de Kawawachikamach

La Nation Naskapi de Kawawachikamach, situé à proximité de Schefferville, est la seule communauté naskapie au Québec et son territoire traditionnel, le Nuchimiyuschiiy, s'étend aussi au Labrador. Depuis la signature du deuxième traité moderne au Québec, la Convention du Nord-Est québécois, en 1978, les Naskapi bénéficient d'une grande autonomie gouvernementale et sont très actifs commercialement. Les Naskapis ont une population enregistrée de plus de 1 500 membres et ont conservé leur culture et leur langue, parlée par la quasi-totalité de leurs membres.

SOURCE Flying Whales

Contacts presse : FLYING WHALES QUEBEC, Nancy German, Primacom, 514 924-4445, [email protected]; FLYING WHALES: Chloé Chazot, Responsable de la communication, +33 7 44 31 61 78, [email protected]; Nation Naskapi de Kawawachikamach, Nathan Uniam, Chef Adjoint, Nation Naskapi de Kawawachikamach, 418-444-6888, [email protected]; Samuel Laflamme, Directeur exécutif, Société de développement Naskapi, 418-929-7447,[email protected]