FLYING WHALES officialise une entente de principe avec Sherbrooke, Cookshire-Eaton et la Corporation de Développement de l'Aéroport de Sherbrooke pour l'implantation de son usine nord-américaine de dirigeables

SHERBROOKE, QC, le 1er mai 2025 /CNW/ - FLYING WHALES QUÉBEC, les villes de Sherbrooke et Cookshire-Eaton, ainsi que la Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke (CDAS) ont officialisé une entente de principe pour l'implantation d'un site d'assemblage et d'essais de dirigeables rigides LCA60T sur le site de l'aéroport de Sherbrooke, à l'occasion du Congrès annuel de l'Association québécoise du transport aérien (AQTA).

Une usine stratégique pour desservir les Amériques

Le site, d'une superficie de 50 hectares situé à Cookshire-Eaton, sera aménagé pour accueillir des bâtiments d'assemblage des dirigeables, des zones de tests et une aire d'envol. Ce futur complexe québécois deviendra le centre d'assemblage des dirigeables de FLYING WHALES pour l'ensemble des marchés nord et sud-américains.

Un accord structurant pour le territoire

L'entente de principe acte l'engagement exclusif des parties pour la poursuite des activités (études environnementales, techniques, réglementaires, et financières) nécessaires au démarrage de la construction de cette infrastructure stratégique.

Elle marque une étape clé dans le développement de FLYING WHALES QUÉBEC et sécurise le déploiement du LCA60T pour répondre aux défis logistiques et environnementaux du continent américain.

« En cette année de 60ème anniversaire de la première entente entre la France et le Québec, je suis heureux d'annoncer le choix du site de l'usine de FLYING WHALES. Ce choix logique s'inscrit dans notre volonté de participer au dynamisme industriel et technologique de Sherbrooke et de l'Estrie, explique Vincent Guibout, le président de FLYING WHALES QUÉBEC et directeur général de FLYING WHALES. La nouvelle usine contribuera à l'attractivité industrielle d'un territoire que nous connaissons bien, car nous coopérons par ailleurs avec l'Université de Sherbrooke sur le développement de technologies novatrices de propulsion. »

Une dynamique de coopération franco-québécoise

FLYING WHALES incarne la volonté partagée de la France et du Québec de porter ensemble un projet industriel ambitieux, au croisement des transitions technologique, écologique et économique. Ce projet génère des retombées majeures en termes d'emplois, de développement de compétences et de structuration d'une filière aéronautique innovante et durable.

Emplois, formation, innovation et rayonnement

Au-delà des retombées déjà significatives liées aux travaux de développement du LCA60T, l'implantation de la ligne d'assemblage à Sherbrooke génèrera la création directe de 300 emplois ainsi que des besoins en formation spécialisée, et plusieurs centaines d'emplois indirects induits dans les secteurs connexes. L'implantation de FLYING WHALES contribuera au développement de l'aéroport de Sherbrooke et d'une filière aéronautique locale capitalisant sur les travaux de l'Université de Sherbrooke. Les halls d'assemblage des dirigeables, avec leur architecture innovante, renforceront l'attractivité de la ville et deviendront une vitrine architecturale de l'Estrie.

Une réponse aux grands enjeux du XXIe siècle

Avec le LCA60T, FLYING WHALES propose une solution de transport de fret aérien innovante, à très faible empreinte environnementale, conçue pour relever les défis mondiaux de décarbonation de la logistique et de l'accès aux zones isolées. Au Québec, cette technologie ouvre des perspectives concrètes pour l'extension des réseaux électriques ou l'accès durable aux minéraux critiques. Déjà, plus de 70 accords commerciaux ont été signés à l'échelle mondiale, confirmant l'intérêt grandissant pour cette solution de logistique de rupture alliant performance, accessibilité et durabilité.

Une annonce engageante pour les territoires

L'annonce a été réalisée en présence de plusieurs dignitaires et représentants gouvernementaux et institutionnels ainsi que des membres de l'industrie du transport aérien, notamment Mme Camille Pauly, consule générale adjointe du Consulat général de France à Québec; Mme Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke ; M. Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François ; M. Mario Gendron, maire de Cookshire-Eaton; M. David Rancourt, président du conseil d'administration de la Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke (CDAS); ainsi que M.Vincent Guibout, président de FLYING WHALES QUÉBEC et directeur général de FLYING WHALES et M. Arnaud Thioulouse, directeur général de FLYING WHALES QUÉBEC. Cette mobilisation illustre l'ampleur de l'engagement collectif en faveur d'un projet structurant, à fort impact régional et national.

CITATIONS

« Le projet d'implantation de FLYING WHALES à proximité de l'aéroport de Sherbrooke, qui s'appuie sur les acteurs et les talents des territoires de Sherbrooke et de Cookshire-Eaton, constitue une nouvelle opportunité pour la coopération franco-québécoise de porter l'innovation au profit d'une économie toujours moins carbonée. »

Camille Pauly, consule générale adjointe du Consulat général de France à Québec

« Nous sommes fiers de signer une entente avec une compagnie aux grandes ambitions assises sur un projet novateur ! Le développement du secteur de l'aéroport de Sherbrooke ainsi que de toute la région passe par une collaboration forte entre les différents acteurs économiques, politiques et technologiques. Développer une expertise en aéronautique ici permettra d'attirer d'autres investissements, privés et publics, dans la région et d'ainsi faire en sorte que l'Estrie conserve son statut de pépinière d'innovations ! Amies et amis de FLYING WHALES, bienvenue chez vous!»

Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

« Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous assistons au dévoilement du lieu d'établissement de la future usine de fabrication au Québec de FLYING WHALES. Ce projet aura un impact significatif sur notre économie et le rayonnement pour toute l'Estrie. Merci à toute l'équipe de FLYING WHALES de votre confiance. Je suis profondément convaincu que l'aéroport de Sherbrooke, situé à Cookshire-Eaton, est à l'aube d'une transformation remarquable. »

Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François

« Nous sommes enthousiastes, fiers, et surtout prêts à accueillir ce projet qui génèrera des retombées économiques majeures, tant directes qu'indirectes, pour notre territoire. Mais aussi prêt à recevoir un grand nombre de ces travailleurs avec la création de plusieurs logements qui sont déjà en chantiers et en nombre croissant pour les prochaines années. Il s'agit non seulement d'un levier de développement pour l'aéroport, mais aussi d'un moteur pour notre économie locale, pour nos entreprises, pour nos familles, et pour les générations futures. »

Mario Gendron, maire de Cookshire-Eaton

« La Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke (CDAS) travaille activement depuis plus d'une année à structurer ses activités et planifier son développement afin que ce site devienne un moteur économique pour la région. L'annonce de l'implantation de FLYING WHALES sur le terrain de la CDAS, à proximité de l'aéroport de Sherbrooke, est un exemple de l'immense potentiel du territoire et de l'impact économique que peut avoir ce site. »

David Rancourt, président du conseil d'administration de la Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke (CDAS)

À propos de FLYING WHALES :

FLYING WHALES est une société franco-canadienne qui développe un programme ambitieux et unique grâce à ses innovations et à la qualité de ses équipes et de son consortium industriel: le LCA60T, un dirigeable rigide pour le transport de charges lourdes, d'une capacité d'emport de 60 tonnes. Conçu à l'origine pour répondre aux besoins de l'exploitation des ressources en bois renouvelables dans les zones difficiles d'accès, les caractéristiques uniques de chargement et de déchargement en vol stationnaire du LCA60T apporteront des solutions à de nombreux problèmes logistiques et d'enclavement à travers le monde, avec une très faible empreinte environnementale. Cette solution permettra, à moindre coût, de s'affranchir de toutes les contraintes terrestres pour le transport point à point de charges lourdes ou encombrantes. Enfin, FLYING WHALES développe également FLYING WHALES SERVICES, la société d'exploitation du LCA60T. FLYING WHALES QUÉBEC est sa filiale canadienne, dont Investissement Québec est actionnaire, pour participer au programme aéronautique et, dans la phase industrielle, pouvoir aborder le continent américain.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.flying-whales.com

SOURCE Flying Whales

POUR INFORMATION: Nancy German, Primacom, 514 924-4445, [email protected]; Cédric Gabet, Responsable de la communication, +33 7 44 31 61 78, [email protected]