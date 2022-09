FLYING WHALES QUÉBEC CHOISIT PRATT & WHITNEY CANADA POUR DÉVELOPPER UN SYSTÈME DE PROPULSION POUR AÉRONEFS ÉLECTRIQUES

MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone, FLYING WHALES QUÉBEC (FWQ) et Pratt & Whitney Canada (P&WC) collaborent dans un projet emballant, celui de concevoir un nouvel aéronef à propulsion électrique.

FLYING WHALES QUÉBEC a sélectionné P&WC, leader mondial de la conception, de la fabrication et de l'entretien de turbines, pour le développement d'un turbogénérateur d'une puissance de 1 MW pour équiper son dirigeable à propulsion électrique LCA60T. Ce turbogénérateur sera basé sur la famille de turbomoteurs PT6C, qui ont fait leurs preuves en termes de performance, de durabilité et de fiabilité. Afin de fournir 4 MW de puissance électrique nécessaires aux opérations, le dirigeable intégrera un total de quatre turbogénérateurs de 1 MW dans les nacelles situées dans les ailerons latéraux de l'appareil.

Dans le cadre du programme aéronautique, le système de génération de puissance électrique sera testé sur un banc d'essai turbine de P&WC spécifiquement adapté au système. Ces technologies novatrices et inédites pourront par la suite être intégrées sur d'autres plateformes.

Cette collaboration compte parmi les cinq projets retenus pour la deuxième phase du projet mobilisateur « Les projets collaboratifs de l'aéronef de demain », soutenue en partie par le Gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale -- Horizon 2026.

Rappelons que le LCA60T est un aéronef de nouvelle génération pour le transport de point à point de charges lourdes ou volumineuses dans des zones éloignées ou désenclavées et qu'il sera particulièrement utile pour les industries forestières, minières, électriques, celles des énergies renouvelables ainsi que pour le désenclavement des territoires du Grand Nord. Afin d'assembler et opérer les dirigeables LCA60T en Amérique, une usine d'assemblage sera bâtie au Québec par FLYING WHALES QUÉBEC afin de produire jusqu'à 12 LCA60T par année.

« Pratt & Whitney Canada est fière de jouer un rôle important dans le développement de l'aéronef LCA60T de FLYING WHALES QUÉBEC. En tant qu'un des plus importants investisseurs en recherche et développement au Canada, grâce à notre engagement inégalé en faveur du développement durable et à nos investissements de 500 millions de dollars canadiens année après année, nous jouons un rôle clé dans l'avancement de l'innovation et de l'expertise de l'industrie et dans la mise au point de solutions de propulsion durables. Depuis près de 100 ans, nous sommes à l'avant-garde de l'innovation en matière de moteurs d'avion, et nous sommes dans une position unique pour démontrer ce potentiel. »

- Scott McElvaine, vice-président, Développement des affaires et Services commerciaux,

Pratt & Whitney Canada

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur la présence de Pratt & Whitney Canada dans notre consortium aéronautique pour mettre en vol notre aéronef à propulsion électrique et donner vie à notre ambition de révolutionner le fret aérien. L'excellence et l'expertise développées par PW&C seront cruciales dans la mise au point de solutions à propulsion électrique dont l'avion en général a besoin. Le soutien du gouvernement du Québec par l'entremise du projet mobilisateur de l'aéronef de demain démontre l'importance de ce partenariat et participe au maintien de l'industrie du Québec au plus haut niveau d'innovation. »

- Arnaud Thioulouse, directeur général, Les dirigeables FLYING WHALES QUÉBEC

À propos de FLYING WHALES QUÉBEC

FLYING WHALES est une entreprise franco-canadienne qui, grâce à ses innovations et à la qualité de ses équipes et de son consortium industriel, développe un programme ambitieux et unique au monde : le LCA60T. FLYING WHALES QUÉBEC est sa filiale canadienne, dont Investissement Québec est actionnaire, pour participer au programme aéronautique et, en phase industrielle, pouvoir adresser le continent américain.

Le LCA60T est un dirigeable rigide pour le transport de charges lourdes doté d'une capacité d'emport de 60 tonnes. D'une longueur de 200 mètres de long et disposant d'une soute de 96 mètres de long par 8 mètres de large et 7 mètres de haut, supporté par 10 cellules d'hélium non pressurisées, il est motorisé par une chaîne de propulsion hybride électrique de 4 MW. Comme tout aéronef, le LCA60T sera certifié afin de garantir une sécurité d'opération maximale.

Conçu originellement pour répondre aux besoins de débardage de la ressource renouvelable de bois en zone difficile d'accès, le LCA60T a vocation, grâce à ses caractéristiques uniques de chargement et déchargement en vol stationnaire, d'apporter des réponses aux nombreux problèmes de logistique et d'enclavement à travers le monde avec une très faible empreinte environnementale. Cette solution permettra, à bas coûts, de s'affranchir de toutes contraintes au sol pour le transport de point à point de charges lourdes ou volumineuses.

