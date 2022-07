FLYING WHALES POURSUIT SON IMPLANTATION EN SOL QUÉBÉCOIS

Ingénieur en aérospatiale diplômé de l'École Polytechnique (Palaiseau, France) et du Georgia Institute of Technology (Atlanta, États-Unis), Arnaud Thioulouse œuvre dans l'industrie depuis une douzaine d'années et au sein de FLYING WHALES depuis 2018. Jusqu'à dernièrement, il occupait des fonctions dans la gestion de programmes aéronautiques chez Zodiac Aerospace puis chez FLYING WHALES où il a mis à profit son expertise et ses connaissances.

« Je suis honoré de participer à cette belle et grande aventure et de m'établir au Québec. J'entends m'entourer d'une équipe chevronnée afin de relever le défi d'implanter notre entreprise et notre vision en Amérique du Nord, de développer des partenariats avec la grappe aéronautique québécoise, d'identifier les zones de déploiement de notre solution et d'intensifier les discussions avec des clients commerciaux. Le Québec sera aux premières loges d'une solution appelée à révolutionner le transport de marchandises. »

- Arnaud Thioulouse,

directeur général, Les dirigeables FLYING WHALES QUÉBEC

Rappelons que la solution développée par FLYING WHALES (le LCA60T) se veut un moyen innovant, abordable et à faible impact environnemental pour transporter des charges lourdes hors gabarit, et ce, dans des zones difficilement accessibles, éloignées ou nordiques. Au Québec, un site sera identifié pour y installer la future ligne d'assemblage qui produira la totalité des LCA60T destinés aux continents américains. Ce site devrait créer plusieurs centaines d'emplois directs, de qualité et bien rémunérés.

Le Québec comme port d'attache

FLYING WHALES, maison mère de FLYING WHALES QUEBEC, vient de clore sa troisième ronde de financement (122 millions d'euros). De cette ronde, 30 millions d'euros seront injectés dans FLYING WHALES QUEBEC, entreprise codétenue par FLYING WHALES et Investissement Québec, pour financer les développements du programme LCA60T au Québec et les activités de recherche ainsi que préparer la phase de production pour le continent américain.

Par ailleurs, l'ouverture de FLYING WHALES QUEBEC permet d'accélérer et de renforcer les partenariats avec les industriels de la grappe aéronautique québécoise. Des lots de travails majeurs et critiques sont développés au Québec tels le système de génération électrique de la propulsion hybride électrique, de l'avionique, des commandes de vol et de la cabine d'équipage. La nature des partenariats sera annoncée prochainement.

A propos de FLYING WHALES

FLYING WHALES est une entreprise française qui, grâce à ses innovations et à la qualité de ses équipes et de son consortium industriel, développe un programme ambitieux et unique au monde : le LCA60T. Le LCA60T est un dirigeable rigide pour le transport de charges lourdes doté d'une capacité d'emport de 60 tonnes. D'une longueur de 200 mètres de long et disposant d'une soute de 96 mètres de long par 8 mètres de large et 7 mètres de haut, supporté par 10 cellules d'hélium non pressurisées, il est motorisé par une chaîne de propulsion hybride électrique de 4MW. Comme tout aéronef, le LCA60T sera certifié afin de garantir une sécurité d'opération maximale.

Conçu originellement pour répondre aux besoins de débardage de la ressource renouvelable de bois en zone difficile d'accès, le LCA60T a vocation, grâce à ses caractéristiques uniques de chargement et déchargement en vol stationnaire, à apporter des réponses aux nombreux problèmes de logistique et d'enclavement à travers le monde avec une très faible empreinte environnementale. Cette solution permettra, à bas coûts, de s'affranchir de toutes contraintes au sol pour le transport de point à point de charges lourdes ou volumineuses.

SOURCE Flying Whales

Renseignements: Alexandre Boucher, Vice-président principal, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, 418 446-7783, [email protected] ; Romain Schalck, Responsable communication, FLYING WHALES, +33 6 34 25 48 50, [email protected]