FLYING WHALES fait du Québec la pierre angulaire de sa stratégie d'implantation en Amérique

Réorganisation de la structure actionnariale

Pour franchir de nouvelles étapes destinées à obtenir son autorisation d'exploitation, FLYING WHALES annonce avoir procédé à une réorganisation de sa structure actionnariale.

Le groupe AVIC GENERAL, jusqu'alors actionnaire de FLYING WHALES à hauteur de 24,9% via AVIC GENERAL France, a cédé sa participation le 9 septembre 2021 aux actionnaires français actuels, rejoints par le groupe bancaire français Oddo.

Conséquemment, FLYING WHALES est désormais détenue à 75% par des actionnaires publics et privés français, et à 25% par le Québec par l'entremise d'Investissement Québec (IQ). La filiale montréalaise « Les dirigeables FLYING WHALES Québec » reste quant à elle détenue à 50,1% par FLYING WHALES et à 49,9% par IQ.

Le Québec comme port d'attache en Amérique

La filiale montréalaise aura pour mission d'intégrer la filière aéronautique québécoise et d'y élaborer certains éléments stratégiques du LCA60T en partenariat avec des joueurs établis et crédibles de l'industrie aéronautique québécoise. Cette intégration contribuera à l'élargissement de la filière aéronautique québécoise, notamment en ce qui a trait à l'émergence des énergies renouvelables dans cette importante grappe économique.

FLYING WHALES développera au Québec un site industriel pour y installer sa future ligne d'assemblage qui produira la totalité des LCA60T destinés aux continents américains. Ce site devrait créer plusieurs centaines d'emplois directs, de qualité et bien rémunérés.

Citations :

« Aujourd'hui s'écrit une nouvelle page de la jeune et riche histoire de notre entreprise, celle de l'alliance forte et durable avec nos partenaires nord-américains pour rendre possible l'avènement de cette solution de transport logistique révolutionnaire et tellement nécessaire à notre époque. Cela pave la voie à un partenariat renforcé avec le Canada et le Québec d'autant plus que la révision de la structure actionnariale devrait nous permettre de franchir les prochaines étapes. D'ici là, nous continuons d'avancer avec confiance, grâce au soutien de précieux partenaires institutionnels et industriels québécois. »

- Sébastien Bougon, pdg et fondateur de FLYING WHALES

« Nous sommes ravis de concrétiser cette collaboration à long terme avec nos partenaires québécois. Son riche écosystème aéronautique est un atout majeur pour assurer le bon développement du programme aéronautique LCA60T. Nous nourrissons de grandes ambitions pour le développement de FLYING WHALES de ce côté de l'Atlantique. »

- Arnaud Thioulouse, dg de Les dirigeables FLYING WHALES QUEBEC

A propos de FLYING WHALES :

FLYING WHALES est une entreprise française qui, grâce à ses innovations et à la qualité de ses équipes et de son consortium industriel, développe un programme ambitieux et unique au monde : le LCA60T. Le LCA60T est un dirigeable rigide pour le transport de charges lourdes doté d'une capacité d'emport de 60 tonnes. D'une longueur de 200m de long et disposant d'une soute de 96m de long par 8m de large et 7 m de haut, supporté par 10 cellules d'hélium non pressurisées, il est motorisé par une chaîne de propulsion hybride électrique de 4MW. Comme tout aéronef, le LCA60T sera certifié afin de garantir une sécurité d'opération maximale.

Conçu originellement pour répondre aux besoins de débardage de la ressource renouvelable de bois en zone difficile d'accès, le LCA60T a vocation, grâce à ses caractéristiques uniques de chargement et déchargement en vol stationnaire, à apporter des réponses aux nombreux problèmes de logistique et d'enclavement à travers le monde avec une très faible empreinte environnementale. Cette solution permettra, à bas coûts, de s'affranchir de toutes contraintes au sol pour le transport de point à point de charges lourdes ou volumineuses.

SOURCE Flying Whales

Renseignements: Romain Schalck, Directeur communication, FLYING WHALES, +33 6 34 25 48 50, [email protected]; Alexandre Boucher, 418 446-7783, [email protected]