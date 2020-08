La solution de licence de marque à la croissance la plus rapide au monde célèbre l'ouverture de son nouveau bureau londonien et l'acquisition de nouveaux clients

LONDRES, 3 août 2020 /CNW/ -- Flowhaven, une plateforme technologique de gestion des relations de licence de premier plan, annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Londres et l'expansion de sa liste de clients au Royaume-Uni. Le nouveau bureau rapproche un peu plus Flowhaven de ses clients dans la région et constitue la dernière avancée en date de l'entreprise après une année de croissance rapide.

Basée sur Salesforce, la première solution de gestion de la relation client au monde, Flowhaven fournit une solution centralisée de bout en bout qui aide les entreprises à gérer et faire évoluer leurs programmes de licence de marque.

En janvier, Flowhaven s'est étendue au-delà de son siège social d'Helsinki en ouvrant un bureau à Los Angeles. L'ouverture de ce nouveau bureau a consolidé le statut de l'entreprise en tant qu'acteur clé dans l'évolution numérique du secteur des licences. Le nouveau bureau londonien accueillera Jeremy Robinson, directeur des ventes pour la région de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, et son équipe de choc.

« Le Royaume-Uni est le plus grand marché de licences d'Europe. Ce pays abrite les bureaux internationaux de la plupart des marques américaines ainsi qu'un grand nombre de marques britanniques qui continuent à croître et à être extrêmement performantes », a déclaré Kalle Törmä, chef de la direction et fondateur de l'entreprise.

« La croissance soutenue de notre clientèle a facilité la décision d'ouvrir un bureau indépendant au Royaume-Uni », a déclaré Jeremy Robinson. « Depuis ce bureau, je serai parfaitement placé pour travailler aux côtés de notre équipe et de nos clients britanniques, ainsi que pour assurer la liaison et rendre visite à des collègues et des clients éventuels dans d'autres régions. La croissance rapide de notre clientèle et des capacités du système que nous observons est une combinaison fantastique et je suis particulièrement enthousiasmé par les discussions que nous avons actuellement et par la poursuite du développement de Flowhaven. »

La récente signature de Games Workshop Group PLC vient s'ajouter à un nombre croissant de clients au Royaume-Uni, notamment Full Colour Black, dont le portefeuille inclut l'artiste de rue Banksy; Lisle Licensing, qui représente Tetris, Masha et Michka et 44 Chats; Licensing Link Europe , dont les clients incluent Build-A-Bear Workshop, le musée Van Gogh et Pantone, et bien d'autres.

À la fin de l'année, Flowhaven a clôturé une levée de fonds d'amorçage de 5,2 millions de dollars US (4,75 millions d'euros). Global Founders Capital a mené le cycle d'investissement avec la participation d'investisseurs existants tels qu'Icebreaker.vc. À l'issue de cette levée de fonds, Flowhaven a rejoint un portefeuille qui inclut Facebook, Slack, Trivago, Canva, Eventbrite, et bien d'autres. La société s'est également agrandie et compte aujourd'hui plus de 30 membres dans son équipe sur ses sites permanents et satellites, triplant son effectif par rapport à l'an passé.

