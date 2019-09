FloSports diffuse maintenant en continu au Canada et au Mexique des matchs de football et de basketball ainsi que des compétitions de sports olympiques mettant aux prises les meilleurs programmes universitaires américains

AUSTIN, Texas, 19 septembre 2019 /CNW/ - À compter de cette saison, FloSports diffusera en continu 80 matchs de football de haut niveau des conférences Big Ten, Big 12 et Pac-12, ainsi que 230 matchs de basketball des conférences Big Ten, Pac-12 et Big East au Canada et au Mexique. Les téléspectateurs des deux pays auront accès à des matchs importants sur FloFootball, dont des affrontements entre rivaux de longue date (p. ex. Ohio State contre Michigan, Texas contre Oklahoma) et le match de championnat de la conférence Big Ten. Les matchs de championnat de la conférence Pac-12 seront ajoutés au calendrier en 2020. De plus, FloSports diffusera en continu 40 matchs de football et 130 matchs de basketball masculin du réseau Big Ten au Mexique.

Voici les matchs de football qui seront diffusés en direct sur FloSports ce weekend :

Utah (actuellement classée au 10 e rang) visite USC

(actuellement classée au 10 rang) visite Michigan (actuellement classée au 11 e rang) visite Wisconsin (actuellement classée au 13 e rang)

(actuellement classée au 11 rang) visite (actuellement classée au 13 rang) SMU visite TCU (actuellement classée au 25 e rang)

visite (actuellement classée au 25 rang) Miami (OH) visite Ohio State (actuellement classée au 6 e rang) [Mexique seulement]

(OH) visite (actuellement classée au 6 rang) [Mexique seulement] UConn visite Indiana [Mexique seulement]

visite [Mexique seulement] Boston College visite Rutgers [Mexique seulement]

visite [Mexique seulement] Nebraska visite Illinois [Mexique seulement]

Pour accéder à la diffusion en direct et sur demande des événements mentionnés ci-dessus, visitez FloFootball.com et FloHoops.com afin de vous abonner mensuellement ou annuellement à PRO. En vous abonnant, vous débloquez l'accès au contenu de choix sur l'ensemble du réseau FloSports.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site FloSports.tv.

