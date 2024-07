Florence Bélanger, finaliste dans la région de la Mauricie au concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence!

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que Madame Florence Bélanger, de la Coopérative La Charrette, à Saint-Élie-de-Caxton, est finaliste au concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence! Elle a été sélectionnée parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneure, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

Citation

« Félicitations à Florence Bélanger, qui s'est démarquée avec son dossier de candidature en mettant en valeur ses compétences. Cette entrepreneure d'excellence a démontré un sens du leadership qui la distingue. La philosophie du travail coopératif au cœur de son entreprise lui a permis de faire la différence. Florence peut être fière de son parcours et de son dynamisme. Nous sommes heureux de mettre en lumière ses réalisations et ses efforts dans le cadre de ce concours. Bravo Florence! »

M. Sébastien Cyr, directeur territorial de La Financière agricole du Québec

À propos de Florence Bélanger

Coopérative La Charrette, Saint-Élie-de-Caxton

« Notre grande force est sans contredit le modèle coopératif, qui permet de diviser de façon équitable les tâches et les responsabilités entre les membres. »

Membre fondatrice de la Coopérative La Charrette, Florence est d'abord gestionnaire et responsable du marketing, puis, en saison, elle s'occupe des semis, des récoltes et de la livraison des légumes. Grâce au travail d'équipe et à la collaboration entre les différents membres de la coopérative, La Charrette prévoit nourrir 350 familles cette année, en plus de fournir des kiosques, des épiceries et des restaurants. Le contexte social favorable à l'achat local dans son secteur lui permet de rayonner. Cette année, le village a lui-même autofinancé un four à pain collectif qui sera installé sur le site de la coopérative.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 20 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Des prix totalisant 13 000 $ seront remis : Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $. Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable. Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 19 éditions, ce concours a permis à plus de 460 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant plus de 210 000 $.

Liens connexes

Information :

