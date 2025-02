+L'augmentation de 128 % de l'achalandage sur douze mois met en lumière le virage vers des options de voyage abordables et accessibles

DALLAS, 6 février 2025 /CNW/ - De plus en plus de Canadiens se tournent vers les autobus interurbains pour leurs voyages d'agrément, avec FlixBus - une marque de Flix en Amérique du Nord et le fournisseur d'autobus interurbains dont la croissance est la plus rapide sur le continent - qui enregistre une augmentation de 128 % de l'achalandage sur douze mois pendant la période des Fêtes d'hiver 2024.

La forte demande pendant la période des Fêtes et du Nouvel An reflète un virage croissant vers les autobus comme moyen abordable, flexible et sans stress de visiter la famille, d'explorer de nouvelles destinations et de prendre des escapades spontanées, en particulier dans un contexte de hausse des tarifs aériens et de perturbations imprévisibles des déplacements en hiver.

« Non seulement le transport interurbain par autobus connaît une reprise, mais il est aussi florissant au Canada, a déclaré Kai Boysan, chef de la direction de Flix en Amérique du Nord. De plus en plus de gens considèrent les autobus comme un choix pratique, abordable et durable pour les déplacements sur de longues distances. « Cette croissance remarquable souligne également la valeur que nous apportons à nos partenaires d'autobus et notre engagement commun à offrir un service de haute qualité qui garde les autobus à l'esprit des voyageurs. »

Les autobus deviennent un incontournable pour les voyages d'agrément et de vacances

La plus récente période de voyage des Fêtes met en lumière une tendance émergente : les autobus interurbains deviennent une option de plus en plus populaire non seulement pour les voyages essentiels, mais aussi pour les vacances et les escapades de loisirs. Plus de voyageurs que jamais à la recherche de solutions de rechange économiques aux vols ou à la conduite ont profité des itinéraires FlixBus pour établir des liens avec leurs proches ou explorer les principales destinations du Canada.

Voici les principales tendances de la période des Fêtes 2024 :

Les itinéraires axés sur les loisirs ont connu un achalandage record : les corridors de voyage comme Toronto - Ottawa , Toronto - Niagara Falls et Calgary - Edmonton se sont classés parmi les plus achalandés, tandis que les déplacements transfrontaliers ont également bondi, des itinéraires comme Toronto - New York , Montréal- New York et Niagara Falls-New York attirant une forte demande.

Les habitudes de voyage du temps des Fêtes reflètent des tendances plus générales : des hausses importantes se sont produites autour de Noël, du Nouvel An et de l'Action de grâces canadienne, ce qui renforce la façon dont les autobus interurbains offrent une option essentielle et pratique pour les voyages saisonniers.

Les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à l' abordabilité et à la commodité : avec les prix fluctuants des compagnies aériennes et les conditions hivernales imprévisibles qui causent des retards de vol, un plus grand nombre de voyageurs se sont tournés vers les autobus pour leur fiabilité, leurs itinéraires directs et leurs économies de coûts.

Pourquoi les autobus gagnent en popularité

Dans un contexte de pressions économiques croissantes et d'accent croissant sur le développement durable, les autobus interurbains offrent une combinaison unique d'abordabilité, de commodité et d'avantages environnementaux. Avec des émissions beaucoup plus faibles que celles des voitures ou des avions, les autobus sont de plus en plus considérés comme une solution de rechange écologique pour le transport sur de longues distances, ce qui s'harmonise avec les efforts plus vastes visant à réduire l'empreinte carbone.

La flexibilité des réseaux d'autobus permet également des correspondances vers les collectivités mal desservies, ce qui garantit des options de déplacement essentielles pour les régions souvent négligées par d'autres modes de transport. Flix a joué un rôle clé dans cet effort, reliant des villes plus petites comme Chatham et Brantford à de grandes plaques tournantes à Toronto, Ottawa et Windsor, ainsi qu'à des destinations américaines clés comme Détroit et New York.

Flix tire parti de son approche axée sur la technologie pour élargir son réseau, améliorer son efficacité opérationnelle et offrir une expérience de voyage transparente. Alors que le secteur des autobus interurbains continue d'évoluer, les autobus non seulement comblent une lacune cruciale dans les transports, mais ils redéfinissent également la façon dont les Canadiens perçoivent les déplacements sur de longues distances.

Un brillant avenir pour le transport interurbain par autobus au Canada

Le secteur des autobus interurbains au Canada est sur le point de connaître une croissance continue en 2025, car de plus en plus de voyageurs recherchent des moyens rentables, fiables et durables de se connecter entre les régions et les frontières. La capacité de l'industrie à s'adapter aux besoins changeants, comme fournir des correspondances aux régions mal desservies, l'intégration aux réseaux de transport en commun locaux et l'expansion des routes transfrontalières, la positionne comme un élément essentiel du paysage des transports au Canada.

L'industrie canadienne des autobus interurbains est un élément essentiel de l'infrastructure nationale. En 2025, une collaboration accrue entre les secteurs public et privé devrait stimuler le développement d'options de voyage transparentes, durables et fiables. En reliant les collectivités et en répondant aux besoins changeants des voyageurs modernes, l'industrie est bien placée pour poursuivre sa croissance et sa réussite.

« Les autobus interurbains joueront un rôle essentiel dans l'avenir des transports au Canada, a déclaré M. Boysan. « Nous sommes déterminés à élargir notre réseau, à améliorer la qualité du service et à travailler en étroite collaboration avec des partenaires publics et privés pour veiller à ce que les déplacements par autobus interurbains demeurent un choix pratique et accessible pour les Canadiens. »

Les nouvelles données sur l'achalandage soulignent que les autobus interurbains ne sont pas seulement une option de transport fiable, mais aussi une solution essentielle pour un avenir plus connecté et plus durable.

