BOCA RATON, Floride, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Flightpath étend son empreinte aérienne au sud de la Floride avec l'ajout d'un hangar à usage exclusif de 30 000 pieds carrés à l'aéroport de Boca Raton (KBCT) dans le comté de Palm Beach.

L'installation, qui fait partie de l'empreinte d'Atlantic Aviation, soutiendra des aéronefs aussi grands que le Bombardier Global 8000 et le Gulfstream G700. Avec une longueur de porte de 195 po et une hauteur de 28 po, l'installation offre des caractéristiques de pointe et un espace de rampe suffisant, à quelques pas de l'installation douanière de l'aéroport, du salon de départ et des installations de FBO d'Atlantic Aviation. De plus, le hangar comprend 8 000 pi2 d'espace de bureau sur deux étages.

« Ce nouveau hangar représente une étape importante dans nos efforts visant à mieux servir nos clients aux États-Unis, a déclaré David Shaver, directeur général de Flightpath Aviation USA. « Le sud de la Floride demeure une région importante pour l'aviation privée, et cette installation nous permet de soutenir nos clients grâce à un service plus pratique et plus fiable. » Le nouvel emplacement de Boca Raton reflète l'engagement continu de Flightpath à fournir des solutions d'aviation pratiques et personnalisées. Cela nous permet de mieux répondre aux besoins des clients dans une région en croissance constante.

Robert Brunnenmeir, président de Shaver et de Flightpath, invite les propriétaires d'avions et les professionnels de l'industrie à en apprendre davantage sur le hangar et l'espace de bureau disponibles chez KBCT. Pour en savoir plus sur la disponibilité et la location, veuillez communiquer directement avec l'équipe de Flightpath.

« Nous sommes ravis des possibilités que notre nouveau hangar nous offrira, à nous et à la communauté aéronautique, a déclaré M. Brunnenmeir, qui a fondé Flightpath en 2006.

À propos de Flightpath Aviation USA

Flightpath Aviation USA est la société sœur de Flightpath Charter Airways Inc., qui fournit des services de gestion d'aéronefs, d'affrètement d'avions à réaction privés, d'entretien et d'acquisition partout en Amérique du Nord. L'équipe se concentre sur la prestation de solutions aériennes sûres, transparentes et fiables pour les voyageurs et les propriétaires d'aéronefs.

Pour en savoir plus, visitez le site Flightpath.co.

À propos de l'aéroport de Boca Raton (KBCT)

L'aéroport de Boca Raton se trouve dans le sud du comté de Palm Beach, situé au large de I-95, et offre un accès rapide au centre-ville, aux plages et aux quartiers d'affaires de Boca Raton. Son emplacement central entre West Palm Beach et Fort Lauderdale le rend idéal pour les voyageurs qui cherchent à éviter la congestion des plus grands aéroports. Depuis 2018, KBCT dispose d'une installation sur place des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, qui permet aux vols internationaux de passer les douanes directement à l'aéroport. Avec une piste de 6 276 pieds et une voie de circulation parallèle sur toute la longueur, KBCT peut accueillir une variété d'aéronefs.

De plus, David Shaver de Flightpath ajoute : KBCT offre quelque chose de spécial pour le public et les amateurs d'aviation. Une zone d'observation gratuite avec des sièges couverts ouverts de l'aube au crépuscule qui offre une expérience visuelle à 360 degrés de l'exploitation de la piste et de l'aéroport, et même des haut-parleurs en direct dans la zone des sièges. Il s'agit d'un environnement unique et accessible qui offre à chacun la possibilité de découvrir et d'en apprendre davantage sur l'aviation.

Les indications pour se rendre à la zone d'observation de KBCT se trouvent à : https://bocaairport.com/boca-raton-airport-observation-area/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2708858/Flightpath_Logo.jpg

SOURCE Flightpath Aviation USA

PERSONNE-RESSOURCE : Adam Vanwyck, gestionnaire du marketing, Flightpath Aviation USA, [email protected]