FlightHub montre la voie à suivre afin d'améliorer l'expérience des consommateurs qui magasinent leurs voyages en ligne

MONTRÉAL, le 28 oct. 2019 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence du Canada a communiqué avec FlightHub, un chef de file dans le domaine des voyages en ligne, au sujet de ses préoccupations concernant certaines indications sur la plateforme de l'entreprise qui lui semblaient trompeuses. FlightHub a collaboré avec le Bureau dès qu'elle a été mise au courant de son enquête et de ses préoccupations, et continuera de le faire. FlightHub a apporté des changements à ses plateformes pour répondre aux préoccupations et, dans un esprit de collaboration, a volontairement conclu une entente de consentement temporaire avec le Bureau.

FlightHub s'engage à offrir à ses clients une expérience de magasinage en ligne positive. « Notre objectif est d'offrir à nos clients une transparence complète lorsqu'il s'agit des vols qu'ils réservent, des frais qui leur sont facturés et des politiques des compagnies aériennes. Des millions de passagers ont fait des réservations au moyen de notre plateforme et nous sommes fiers des notes globales positives que nous avons observées sur des forums d'avis de consommateurs de premier plan », a expliqué Christopher Cave, chef de l'exploitation de FlightHub.

« FlightHub félicite le Bureau de la concurrence qui fait la promotion de pratiques exemplaires dans le marché en ligne et nous sommes fiers de montrer la voie à suivre à l'échelle de l'industrie du voyage en ligne au Canada. Notre volonté de conclure une entente de consentement temporaire avec le Bureau de la concurrence du Canada renforce notre engagement envers cet objectif, a déclaré M. Cave. Nous croyons que l'amélioration continue dans toutes nos plateformes va de pair avec une expérience client exceptionnelle, laquelle représente une grande priorité pour nous en tant qu'organisation en pleine croissance. »

SOURCE FlightHub

