Un nouveau partenariat positionne Flexiti comme principal partenaire financier de RONA pour les achats en magasin, ce qui permet à la clientèle d'accéder à un financement flexible dans n'importe quel magasin corporatif RONA et RONA+ au Canada, ainsi que dans les magasins affiliés RONA participants.

TORONTO, le 8 août 2024 /CNW/ - Flexiti Financière Inc. (« Flexiti »), un important fournisseur de solutions de financement pour les clients des magasins de commerce de détail, est ravie d'annoncer un nouveau partenariat avec RONA inc. afin de devenir son principal fournisseur de financement pour les achats en magasin, ce qui permettra à la clientèle de profiter du financement Flexiti dans n'importe quel magasin corporatif RONA ou RONA+ au Canada, ainsi que dans les magasins affiliés RONA participants.

Avec quelque 425 magasins corporatifs et affiliés, RONA est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada, qui aide ses clients à réaliser leurs projets de construction et de rénovation résidentielle en leur offrant une vaste sélection de produits de qualité, un service hors pair et une expérience client à la fine pointe du commerce de détail. En concluant ce partenariat avec Flexiti, RONA souhaite offrir encore plus de soutien à ses clients dans la complétion de leurs projets en leur offrant la possibilité de payer leurs achats en magasin avec une carte FlexitiCard® existante ou de faire une demande sur-le-champ pour obtenir une nouvelle carte FlexitiCard®¹.

« Nous sommes ravis de devenir le principal partenaire de financement en magasin pour RONA et de faire profiter de notre offre flexible à des millions de clients de RONA et de RONA+ partout au Canada », a déclaré Jessica Moffatt, directrice générale de Flexiti. « En offrant aux clients particuliers et professionnels la possibilité de choisir un financement flexible pour leurs achats, petits ou grands, nous mettons à leur disposition les outils nécessaires pour leur permettre de réaliser leurs projets de construction et de rénovation résidentielle. »

« Chez RONA, on cherche constamment de nouvelles façons d'offrir davantage de valeur à notre clientèle de rénovateurs amateurs et de professionnels », a déclaré Sylvain Proulx, vice-président régional, Magasins - Québec chez RONA inc. « Grâce à ce partenariat avec Flexiti, nos clients auront plus facilement accès au financement dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets de rénovation résidentielle, ce qui contribuera à notre mission visant à permettre aux communautés de bâtir des milieux de vie et de réaliser leurs rêves. »

En ajoutant RONA à son réseau qui prend rapidement de l'expansion, Flexiti continue d'accroître sa portée en matière de solutions de financement pour la population canadienne dans le but de les aider à payer leurs achats selon leurs préférences. Flexiti, qui ajoutera prochainement de nouveaux partenaires à son réseau, vise à maintenir sa position en tant que leader des solutions de financement pour les consommateurs et consommatrices au Canada.

¹ Sur approbation du crédit. Certaines conditions s'appliquent.

À propos de Flexiti

Flexiti offre un financement flexible pour aider les clients à faire des achats importants. Offerte dans un réseau de plus de 8 000 magasins de détail et sites de commerce électronique de première file, notamment The Brick, Wayfair.ca, Sleep Country, Staples et Birks, la plateforme de financement Flexiti - lauréat de plusieurs prix - offre aux clients et aux commerçants un service uniforme dans tous les points de vente. Les utilisateurs de Flexiti peuvent être instantanément approuvés en magasin ou en ligne pour recevoir un financement sur les achats, selon leur limite de crédit et sans avoir à présenter une nouvelle demande. Flexiti, qui aide les Canadiens et Canadiennes à obtenir plus de 5 milliards de dollars en financement flexible depuis sa création, est l'un des fournisseurs de financement qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Flexiti est une filiale en propriété exclusive de Questrade Financial Group Inc. Pour plus de renseignements sur l'offre de services de Flexiti et la croissance de son réseau, visitez le site Web www.flexiti.com.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

SOURCE Flexiti Financial Inc.

