Flex Paste, un produit idéal pour l'hiver, est maintenant offert au Canada

« Nous sommes tellement heureux que Flex Paste traverse enfin la frontière pour entrer au Canada, juste à temps pour le temps froid, a déclaré Phil Swift, chef de la direction et porte-parole. Je dois vous dire que c'est un excellent produit. Les histoires à succès que j'entends depuis que Flex Paste a été lancé me réchauffent le cœur et c'est exactement pourquoi nous consacrons tant de temps et d'énergie à chaque nouveau produit que nous créons. »

Comme les jours sont de plus en plus froids, Flex Paste est le produit idéal qu'il faut avoir à portée de la main pendant les longs mois de l'hiver qui est à nos portes. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec Flex Paste : réparer la toiture, les gouttières et même les bâtons de hockey!

« Sceller les fentes et les ouvertures dans votre maison avant l'arrivée de la neige pourra vous faire économiser des milliers de dollars en réparations futures, a affirmé Brian Parliment, expert en produits à Flex Seal Family of Products. Personne ne veut que la neige fondante s'infiltre dans les fentes cachées de sa maison. Ce qui est vraiment génial au sujet de Flex Paste, c'est que vous pouvez l'utiliser sur des surfaces mouillées et qu'il peut être appliqué à des températures aussi basses que -17 °C (0 °F). »

Flex Seal peut vous aider à protéger votre maison et votre famille cet hiver grâce à Flex Paste. Procurez-vous Flex Paste dès aujourd'hui.

À propos de Flex Seal Family of Products

Swift Response, LLC est le distributeur et l'agent de commercialisation de Flex Seal® Family of Products. Fondée en 2011, l'entreprise fournit une variété de produits pour faire soi-même des réparations et des travaux d'entretien à la maison : imperméabilisation, adhérence, collage et scellage.

