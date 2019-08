Fleury Michon fait l'acquisition du groupe Marfo

RIGAUD, QC, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - M. Régis Lebrun, Directeur Fleury Michon SA et Claude Bergeron, Président de Fleury Michon Amérique, ont le plaisir d'annoncer que la filiale Québec de Fleury Michon SA, Fleury Michon Amérique étend ses activités de catering aérien international. En effet, Fleury Michon Amérique aura désormais son équivalent en Europe par l'acquisition de groupe Marfo, société néerlandaise, spécialiste de repas cuisinés.

« Conformément au plan stratégique, nous accélérons notre développement en procédant à des acquisitions. La prise de participation auprès de Marfo nous permet de prendre des positions sur le secteur en forte croissance du catering aérien, qui devient ainsi un des piliers de l'activité du Groupe. », indique Régis Lebrun, Directeur général de Fleury Michon.

L'acquisition du Groupe Marfo, deuxième joueur en volume d'affaires du marché européen en repas cuisinés et snacking, fait de Fleury Michon Amérique/Marfo le premier groupe monde du secteur avec des unités de production au Québec pour l'Amérique du Nord et en Europe. Le centre de production de Lelystad (Hollande) s'ajoute aux capacités actuelles de production de la France.

Fleury Michon Amérique et Marfo desservent des compagnies aériennes situées dans plusieurs pays de l'Europe, Moyen-Orient, Thaïlande, Corée, Chine, Japon, Canada et les États-Unis. Fleury Michon Amérique/Marfo bénéficie maintenant d'une forte équipe de gestion au Québec, en Hollande et en France en plus d'une équipe terrain aux États-Unis, Thaïlande, Corée ainsi qu'au Japon. D'autres projets d'implantation sont en cours pour accentuer la présence sur les États-Unis, la Thaïlande et le Japon.

Pour John Allard, Directeur général de Fleury Michon Amérique, cette croissance accélérée force encore une fois l'entreprise à être très active sur le marché de l'embauche pour pourvoir de nombreux postes, tant pour la division de Rigaud qu'à l'étranger.

Fleury Michon Amérique, division canadienne du groupe Fleury Michon, est basée à Rigaud au Québec. L'entreprise de plus de 350 employés a pour mission d'être le partenaire du manger mieux de ses clients. Ainsi, les chefs de Fleury Michon Amérique utilisent des ingrédients de qualité afin d'offrir des plats équilibrés et débordants de saveurs. L'équipe de Fleury Michon Amérique se fait également un devoir de respecter les plus hautes normes de sécurité alimentaire.

Renseignements: Elise Desforges, desforges.elise@fleurymichon.com, 450-451-6761, poste 280