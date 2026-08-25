Fleury Michon Amérique célèbre 20 ans de présence en Amérique du Nord

RIGAUD, QC, le 25 août 2026 /CNW/ -- Fleury Michon Amérique, filiale nord-américaine du groupe familial français Fleury Michon, fondé en 1905, célèbrera en septembre 2026 ses 20 ans de présence au Québec. Depuis l'acquisition de Delta Dailyfood Canada Inc. en 2006, l'entreprise établie à Rigaud s'est imposée comme un acteur majeur sur le marché des plats préparés à destination des compagnies aériennes, avec une production annuelle qui dépasse aujourd'hui les 30 millions de repas.

Au cours des deux dernières décennies, Fleury Michon Amérique a su développer son site à Rigaud afin d'en faire un véritable acteur industriel et commercial en Amérique du Nord : agrandissement de l'usine en 2008, changement de nom en 2018 pour affirmer son appartenance au groupe, puis acquisition par le groupe de la société néerlandaise Marfo en 2019, donnant naissance à la marque MarfoFMA et à une offre transatlantique intégrée pour les compagnies aériennes et leurs passagers.

« Depuis 20 ans, Fleury Michon Amérique contribue au rayonnement du savoir-faire du groupe Fleury Michon en Amérique du Nord. Cet anniversaire est avant tout une occasion de remercier nos employés et nos partenaires, qui ont contribué à bâtir cette réussite. Il marque également l'opportunité de réaffirmer notre stratégie de croissance, d'innovation et d'excellence opérationnelle et commerciale pour les prochaines années. »

- Arnaud Prévéraud, Directeur général

Afin de souligner son 20e anniversaire, l'entreprise réunira en septembre 2026 ses employés et partenaires au cours de différents événements qui mettront en lumière les moments clés de son histoire, les femmes et les hommes qui ont façonné son succès et sa vision pour les prochaines décennies.

Alors que le transport aérien et les attentes des consommateurs sont en constante évolution, Fleury Michon Amérique entend continuer d'investir en innovation alimentaire, dans la qualité de ses produits et en pratiques responsables afin de demeurer un partenaire de confiance pour les compagnies aériennes.

À propos de Fleury Michon Amérique

Établie à Rigaud, Fleury Michon Amérique est une filiale nord-américaine du groupe Fleury Michon. Spécialisée dans la fabrication de repas cuisinés surgelés destinés principalement au secteur aérien, elle met à profit plus de 20 ans d'expertise en Amérique du Nord et l'expérience d'un groupe familial fondé en France en 1905. Fidèle à sa mission de « Vous aider à manger mieux chaque jour », l'entreprise poursuit son développement en misant sur l'innovation, la qualité, la sécurité alimentaire et des partenariats durables.

SOURCE Fleury Michon Amérique

Renseignements médias, photos et chronologie complète : Lise Houde, Adjointe de direction - Fleury Michon Amérique, 450 451-6761 ext. 261, [email protected]