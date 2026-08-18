Fizz étend son offre en magasin grâce à un partenariat avec EB Games Canada

La marque de télécommunication dévoile une offre exclusive taillée sur mesure pour la clientèle de

la populaire enseigne canadienne

MONTRÉAL, le 18 août 2026 /CNW/ -- Le fournisseur de services de télécommunication Fizz accroit sa présence en magasin grâce à une entente de distribution avec la chaîne EB Games Canada. Cette nouvelle collaboration prend notamment la forme d'une trousse de démarrage exclusive, disponible dès aujourd'hui dans 140 succursales EB Games à travers le Canada, permettant aux nouveaux membres Fizz de commencer leur aventure sans fil avec une nette longueur d'avance.

« En étendant son offre au réseau de boutiques d'EB Games Canada, Fizz va à la rencontre d'une communauté qu'elle connait bien, composée de gens curieux, autonomes, qui aiment explorer et tirer le maximum de chaque choix. Avec une trousse pensée pour les adeptes de jeux, des récompenses qui grimpent et des avantages à débloquer, nous offrons à cette clientèle la manière la plus simple de faire passer son expérience mobile au niveau supérieur », a affirmé Martin Gendron, directeur général de Fizz.

« Nos clients sont attirés par les marques qui osent faire les choses autrement. L'approche rafraîchissante de Fizz et son modèle centré sur les besoins de ses membres s'inscrivent parfaitement dans cette vision. En apportant une nouvelle perspective à l'univers du sans-fil, Fizz représente un choix tout naturel pour notre communauté et une valeur ajoutée à l'expérience que nous proposons en magasin », souligne Stephan Tetrault, propriétaire d'EB Games Canada.

Une trousse pour passer directement au niveau supérieur

Pensée pour les adeptes de jeux vidéo, les collectionneurs et les fans de culture pop qui fréquentent les magasins EB Games Canada, la trousse de démarrage Fizz comprend une foule d'avantages pour quiconque souhaite devenir membre de la communauté Fizz avec un premier forfait sans fil.

Vendue au prix de 25 $, la trousse comprend des avantages d'une valeur de plus de 100 $, soit :

Un crédit de 75 $ applicable dès la première facture;

Une allocation ponctuelle de 100 Go de données additionnelles valide pour 12 mois * ;

; Un accès direct au deuxième niveau du programme de loyauté de Fizz, donnant accès à des récompenses plus généreuses;

Une carte SIM et une eSIM;

Plusieurs surprises!

Avec la trousse en main, la clientèle peut personnaliser son forfait mobile en ligne et finaliser l'activation de son service Fizz en quelques minutes, de façon entièrement autonome.

La trousse de démarrage Fizz sera installée sur un présentoir autoportant aux couleurs de la marque, bien en vue dans chacune des 140 succursales EB Games Canada participantes. Leur emplacement peut être consulté au http://fizz.ca/fr/offres/eb-games-starter-pack

À propos d'EB Games Canada

Avec plus de 170 magasins à travers le Canada, EB Games est le leader du marché dans les jeux vidéo, les cartes de collection, et les jouets et objets liés à la culture pop. Fière spécialiste communautaire, l'équipe d'EB Games est animée par la passion et un engagement sans faille à offrir une expérience unique en matière de produits et de services à ses clients.

À propos de Fizz

Fizz est dans une classe à part en tant que fournisseur de services de télécommunications grâce à une expérience entièrement en ligne. Dites bonjour à la simplicité et à de justes prix. Dites adieu aux mauvaises surprises et aux frais cachés. Cette approche porte ses fruits puisque Fizz affiche le plus haut score de recommandation client (Net Promoter Score) parmi les fournisseurs de télécommunications au Canada**, un indicateur reconnu de la propension des clients à recommander une marque. Fizz connaît un véritable essor depuis son lancement au Québec en 2018 aux côtés de Vidéotron, le fournisseur de services traditionnel de Québecor, sa société mère, et fait actuellement son chemin en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. Pour en savoir plus, visitez le site fizz.ca.

* Certaines conditions s'appliquent. Détails au fizz.ca/fr/offres/eb-games-starter-pack ** Selon les données de l'Observateur des technologies médias (OTM), automne 2025

SOURCE Fizz

Renseignements : [email protected]