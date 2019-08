FITTEAM Global s'implante au Canada

PALM BEACH GARDENS, Floride, 14 août 2019 /CNW/ - FITTEAM Global LLC, une marque de mode de vie sain de premier plan, poursuit son expansion avec le lancement officiel de son produit phare FITTEAM FIT au Canada.

Avec le lancement de FITTEAM FIT et d'autres produits qui sortiront bientôt, FITTEAM est présentement en mesure de mieux répondre à une demande croissante. FITTEAM se réjouit à l'idée de poursuivre son expansion mondiale à l'heure où la perception des suppléments de santé et de bien-être bio approuvés par le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) de FITTEAM continue de croître à un rythme rapide.

« Nous sommes absolument ravis que FITTEAM se lance sur le marché canadien pour offrir nos produits de classe mondiale. Nos résultats parlent d'eux-mêmes. Nous sommes également enthousiastes à l'idée d'offrir notre programme de Partenariat de marque aux particuliers et à leurs familles à la recherche d'une opportunité transformatrice. »

- A déclaré Chris Hummel, chef de la ddirection de FITTEAM

Le lancement officiel des produits FITTEAM sur le marché canadien a eu lieu le 7 août 2019.

À propos de FITTEAM

FITTEAM est une marque de mode de vie sain qui habilite les gens, réalise les objectifs et constitue un legs. Avec une culture permettant aux gens d'être en bonne forme physique avec des produits supérieurs transformateurs et qui fournit aux Partenaires de marque une opportunité financière qui libère ceux qui souhaitent mieux gérer leur équilibre travail-vie. Visitez fitteam.com pour plus de renseignements.

SOURCE FITTEAM Global LLC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Amanda Griffin, communications@fitteamglobal.com, http://fitteam.com

Related Links

http://fitteam.com