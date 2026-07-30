Fish Flavrin' de BlackTusk Food Co. désormais en vente au rayon Pêche des magasins Canadian Tire et Walmart Canada, d'un océan à l'autre

Le produit Fish Flavrin de BlackTusk Food Co. est désormais en vente au rayon Pêche des magasins Canadian Tire et Walmart Canada, permettant ainsi aux pêcheurs canadiens de partout au pays d'accéder facilement à des enrobages et assaisonnements de qualité supérieure pour le poisson, là où ils achètent déjà leurs cannes, leurs moulinets, leur équipement et leurs appâts.

TORONTO, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- BlackTusk Food Co. est fière d'annoncer que le produit Fish Flavrin' est désormais en vente au rayon Pêche des magasins Canadian Tire et Walmart Canada partout au pays. Grâce à cette nouveauté, les pêcheurs disposent désormais d'un guichet unique pour tous leurs besoins, des engins de pêche à la préparation d'un repas sublime sur la rive ou d'un repas en famille.

Créé par des pêcheurs pour les pêcheurs, Fish Flavrin' repose sur un principe simple : une sortie de pêche ne s'achève pas une fois le poisson pêché, mais autour de la table. Que vous cuisiniez du doré jaune, de la perche, de l'achigan, de la truite, de la marigane, du brochet, du brochet maigre ou du poisson de rivière, Fish Flavrin' apporte une saveur intense, un fini doré et croustillant, ainsi qu'une préparation simple qui transforme chaque prise en un repas à partager.

« La pêche a toujours été bien plus qu'une simple activité consistant à attraper du poisson... c'est avant tout un moyen de rassembler les gens autour d'une table. Fish Flavrin' a été créé pour aider les pêcheurs à transformer chaque prise en un repas à partager, aux saveurs intenses, au fini croustillant et à la préparation simple. Nous sommes ravis que les pêcheurs de partout au pays puissent désormais trouver Fish Flavrin' au rayon Pêche des magasins Walmart Canada et Canadian Tire », a déclaré le porte-parole de BlackTusk Food Co.

Cinq saveurs intenses Un repas de poisson frit tout simplement incroyable.

Originale

La saveur classique qui a tout déclenché. La version originale offre une panure légère et croustillante, avec un assaisonnement parfaitement équilibré qui met en valeur la saveur naturelle du poisson frais. C'est le choix idéal pour les dîners traditionnels au bord de l'eau et les repas de poisson en famille.

Cajun

Intense, fumé et regorgeant d'épices d'inspiration sudiste, le Cajun apporte juste ce qu'il faut de piquant aux pêcheurs qui aiment les saveurs un peu plus relevées. Idéal pour le doré jaune, l'achigan, la perche et le poisson-chat.

Ail

Un assaisonnement riche aux notes prononcées d'ail qui offre un enrobage savoureux et croustillant, d'une saveur incroyable. Un coup de cœur assuré pour tout, de la perchaude et du brochet maigre à la truite et à l'achigan.

Poivre au citron

Les agrumes frais et le poivre noir concassé créent une saveur vive et pure qui met en valeur la qualité du poisson. Idéal pour la truite, le corégone, la perche et autres filets délicats.

Enrobage à la bière

Permet d'obtenir une croûte dorée et croustillante tout en conservant le moelleux et le fondant de chaque filet. Idéal pour un fish and chips traditionnel, un souper de poisson dans la cour ou un repas inoubliable au bord de l'eau.

De la pêche à l'assiette

Inspirée par les feux de camp, les chalets et de longues traditions de pêche, la marque Fish Flavrin' rend hommage à l'expérience de pêche dans son ensemble, de la fébrilité de la prise jusqu'au moment de se réunir autour de la table en famille ou entre amis. Que ce soit pour un repas au bord du lac ou pour cuisiner des filets frais à la maison, Fish Flavrin' contribue à faire de chaque repas un moment inoubliable.

Fish Flavrin' est désormais en vente partout au pays au rayon Pêche des magasins Canadian Tire et Walmart Canada.

À propos de BlackTusk Food Co.

BlackTusk Food Co. développe des produits alimentaires haut de gamme inspirés des activités de plein air. Conçus pour les pêcheurs, les chasseurs, les campeurs et les amateurs de plein air, les produits de l'entreprise visent à rassembler les gens autour d'un bon repas après une journée passée à l'extérieur. Fish Flavrin' est la gamme signature de l'entreprise, composée d'enrobages et d'assaisonnements haut de gamme pour le poisson. Elle offre une saveur intense, une texture croustillante et un moyen simple de transformer chaque prise en un repas à partager.

SOURCE Blacktusk Outdoors

Personne-ressource pour les médias : BlackTusk Food Co., Courriel : [email protected], Site Web: https://www.blacktuskfood.com/