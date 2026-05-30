L'entreprise met l'accent sur l'avancement professionnel, la formation de pointe et les activités technologiques grâce à des événements d'embauche à l'échelle nationale

CINCINNATI, le 29 mai 2026 /CNW/ - First Student, le plus important fournisseur de services de transport scolaire en Amérique du Nord, participe à la Semaine nationale de l'embauche, événement d'une semaine visant à recruter et à embaucher des milliers d'équipiers qui vont jouer un rôle important dans la prestation de services de transport sûrs et fiables aux États-Unis et au Canada.

Du 1er au 6 juin, First Student organisera des événements de recrutement en présentiel et en distanciel sur des marchés clés, dont Wappinger Falls (New York), Taftville (Connecticut), Hicksville (New York), Charleston (Caroline du Sud), Wichita (Kansas), Lincoln County (Oregon) et Regina (Saskatchewan). En mettant l'accent tant sur les possibilités d'emploi immédiates que sur les cheminements de carrière à long terme, des possibilités sont offertes aux chauffeurs d'autobus scolaires, aux moniteurs, aux techniciens et à d'autres rôles de soutien au transport. L'entreprise cherche à embaucher plus de 8 000 chauffeurs d'autobus scolaires pour soutenir la croissance continue aux États-Unis et au Canada. Un calendrier complet des activités est disponible sur le site First Student Careers.

« Chez First Student, la sécurité est au cœur de notre activité, et cela commence par la présence de personnes dévouées qui s'engagent à prendre soin des élèves au quotidien », a déclaré John Kenning, PDG et président de First Student. « Alors que nous continuons de mener à bien notre mission, qui consiste à proposer une expérience de transport optimale aux élèves et aux familles, la Semaine nationale de l'embauche est une occasion importante d'orienter le plus grand nombre de personnes vers des carrières stimulantes qui peuvent changer les choses dans leur collectivité. Chaque jour, nos équipiers nous aident à rester fidèles à nos valeurs en prenant soin des élèves, en favorisant le travail d'équipe et en établissant les normes les plus strictes en matière de transport des élèves. »

Outre les activités d'embauche locales dans tout le pays, First Student organisera une série de séances d'information virtuelles axées sur les possibilités de carrière, la formation, les normes de sécurité et la réponse aux questions sur le processus d'embauche et les avantages offerts par les candidats potentiels. Les séances gratuites auront lieu les 2 et 4 juin à 9 h, midi et 16 h, heure du Centre. Les candidats potentiels peuvent s'inscrire à la série d'événements virtuels sur Eventbrite.

« Ce qui rend ce travail si gratifiant, c'est la capacité de changer les choses dans la vie des élèves au quotidien, en renforçant la confiance, en renforçant la sécurité et en créant une expérience positive à chaque trajet », a déclaré Jazmyne Smelley, conductrice et formatrice chez First Student à Cincinnati. « Il s'agit d'un travail enrichissant qui offre la souplesse et les possibilités d'évolution nécessaires au profit d'une longue carrière. »

Pour en savoir plus sur votre début de carrière chez First Student dès aujourd'hui, visitez www.firststudentinc.com/careers.

À propos de First Student

First Student, principal fournisseur de services de transport scolaire en Amérique du Nord, transporte chaque jour des millions d'élèves en toute sécurité aux États-Unis et au Canada. Avec un parc de plus de 48 000 véhicules et un effectif de chauffeurs hautement qualifiés, l'entreprise est présente aux côtés des districts scolaires et des conseils scolaires pour proposer des solutions de transport sûrs, fiables et efficaces sur lesquelles les familles peuvent compter. Nommée au palmarès TIME100 des entreprises les plus influentes 2026, First Student propose un éventails de services de transport, y compris le transport répondant à des besoins particuliers, la gestion des itinéraires et de la flotte, l'électrification des véhicules, les services d'entretien et le transport nolisé. Grâce à sa plateforme technologique HALO™, First Student contribue à façonner l'avenir du transport scolaire en tirant parti des technologies de pointe et des renseignements fondés sur l'IA pour améliorer la sécurité, améliorer la performance opérationnelle et créer une expérience de transport plus connectée pour les élèves et les familles. En savoir plus sur First Student.

Personne-ressource pour les médias

Brenna Rudisill

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SOURCE First Student, Inc.