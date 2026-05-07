L'entreprise tiendra un événement d'embauche le samedi 6 juin, de 9h à 13h, au 140, 4th Avenue Est, Regina (Saskatchewan)

REGINA, Saskatchewan, 7 mai 2026 /CNW/ -- First Student, le plus important fournisseur de services de transport scolaire en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un nouveau contrat important pour les écoles publiques de Regina en Saskatchewan, au Canada, à la suite d'un processus d'approvisionnement concurrentiel. L'entente reflète l'engagement de First Student envers la sécurité, l'innovation et le partenariat à long terme sur le marché canadien.

First Student tiendra un événement de recrutement intitulé « Big Bus No Big Deal » le samedi 6 juin, de 9h à 13h, au 140, 4th Avenue Est, à Regina, en Saskatchewan. L'événement permettra aux candidats nouveaux et expérimentés d'en apprendre davantage sur les postes à pourvoir, y compris les postes de chauffeur à temps partiel et d'entretien, et même de faire l'essai d'un autobus scolaire sur un circuit fermé pour faire l'expérience de ce que c'est au volant.

« La signature de ce contrat reflète la confiance que les communautés accordent à First Student et la façon dont nous incarnons nos valeurs au quotidien : prendre soin des élèves, mettre l'accent sur la sécurité et établir les normes les plus élevées », déclare John Kenning, CEO de First Student. « Nous sommes fiers de nous associer aux écoles publiques de Regina dans le cadre de notre mission d'offrir la meilleure expérience de transport possible afin que les élèves arrivent prêts à réaliser leur plein potentiel. »

« Notre priorité est de créer la meilleure expérience possible pour les élèves, et cela va au-delà de la salle de classe », déclare Ashley Kuntz, surintendante de l'expérience des élèves - Services aux entreprises des écoles publiques de Regina. « Nous sommes impatients de travailler avec First Student à titre de fournisseur de services de transport. »

Un facteur déterminant du processus de sélection a été le modèle de sécurité de pointe de First Student, alimenté par sa plateforme technologique HALO™, un système intégré qui combine une formation rigoureuse des conducteurs, une technologie de pointe, des renseignements sur la performance en temps réel et une culture profondément ancrée de responsabilisation pour offrir un transport plus sûr et plus fiable aux étudiants.

Un facteur déterminant du processus de sélection a été le modèle de sécurité de pointe de First Student, alimenté par sa plateforme technologique HALO™, un système intégré récemment reconnu comme faisant partie de la liste des entreprises les plus influentes du TIME100 (plus d'informations ici), qui combine une formation rigoureuse des conducteurs, une technologie de pointe, des renseignements sur la performance en temps réel et une culture profondément ancrée de responsabilisation pour offrir un transport plus sûr et plus fiable aux étudiants.

Les principaux éléments de sécurité comprennent :

la formation continue des conducteurs et programmes de certification

la technologie avancée de sécurité embarquée, y compris les systèmes de caméras à IA

la surveillance en temps réel de la flotte et renseignements sur le rendement optimisés par HALO™

les protocoles proactifs d'entretien et d'inspection

un modèle d'amélioration continue fondé sur la transparence des données et des opérations

Alors que les districts sont confrontés à des budgets plus serrés et à des conditions changeantes, l'acheminement est devenu un besoin essentiel pour les opérations, non seulement pour l'efficacité de la flotte, mais aussi pour la qualité du service. Les capacités avancées d'élaboration des trajets de First Student permettent une conception d'itinéraire plus intelligente, une réduction des temps de trajet et une plus grande flexibilité à l'échelle de la flotte.

« Les écoles publiques de Regina continuent de connaître une forte croissance, et ce partenariat témoigne de l'engagement du conseil à offrir à chaque élève le meilleur début et la meilleure fin de journée possible », déclare Francis Lalonde, président de First Student au Canada. « Nous sommes fiers d'offrir un transport sûr et fiable, soutenu par une formation de pointe et notre plateforme technologique HALO™, ainsi qu'une équipe dédiée à l'établissement des normes les plus élevées. »

« Les écoles publiques de Regina s'engagent à assurer la sécurité des élèves, que ce soit en classe, sur le terrain de jeu ou en autobus à destination ou en provenance d'une école, un engagement partagé par First Student », déclare Charlen Miller, gestionnaire des transports pour les écoles publiques de Regina. « Notre nouvelle relation avec First Student permettra à nos étudiants de continuer à recevoir un transport sûr et fiable pendant qu'ils sont dans notre division. »

La mise en œuvre est en cours, et First Student travaille en étroite collaboration avec le conseil scolaire pour assurer une transition harmonieuse avant la prochaine année scolaire. Les candidats intéressés peuvent assister à la prochaine activité de recrutement ou visiter le site https://www.workatfirst.com pour en savoir plus et postuler.

À propos de First Student

First Student réinvente l'expérience du transport scolaire avec 4,8 millions de d'élèves en Amérique du Nord chaque jour. En tant que plus important fournisseur de services de transport pour étudiants en Amérique du Nord, l'entreprise effectue 865 millions de trajets par année pour offrir non seulement aux étudiants, mais aussi confiance, fiabilité et tranquillité d'esprit aux familles et aux districts scolaires. Forte d'un effectif composé de chauffeurs hautement qualifiés et d'un parc de plus de 48 000 véhicules, dont des autobus électriques, First Student est un partenaire axé sur la mission de l'éducation.

Nommée l'une des entreprises les plus novatrices de 2025 par Fast Company, First Student offre des services de pointe, y compris le transport adapté, l'optimisation des itinéraires par intelligence artificielle, l'électrification des parcs de véhicules, des services d'entretien des véhicules et des solutions de charte. L'impact de First Student va au-delà de la logistique : chaque trajet est conçu pour être un espace sûr et positif dans lequel les étudiants peuvent commencer et terminer leur journée avec une expérience de transport exceptionnelle. Grâce à l'innovation, First Student façonne l'avenir du transport scolaire, un trajet à la fois. Pour en savoir plus : https://firststudentinc.com

Personne-ressource pour les médias

Brenna Rudisill

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SOURCE First Student, Inc.