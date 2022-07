TSX: FF

VANCOUVER, BC, le 18 juill. 2022 /CNW/ - First Mining Gold Corp. (« First Mining » ou la « Société ») (TSX : FF) (OTCQX : FFMGF) (FRANCFORT : FMG) est heureuse d'annoncer qu'elle a fait une offre d'acquérir toutes les actions émises et en circulation de Beattie Gold Mines Ltd. (« Beattie Gold »), une société privée qui détient les droits minéraux sur les claims miniers qui composent l'ancienne concession minière Beattie qui forme une grande partie de la projet aurifère Duparquet (le « Projet Aurifère Duparquet ») situé au Québec, Canada (l'« offre Beattie »). First Mining, directement et par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Clifton Star Resources Inc. (« Clifton Star »), détient déjà environ 25,3 % des actions émises et en circulation de Beattie Gold. La contrepartie totale de l'offre de Beattie est de 4,43641 $ en espèces par action de Beattie Gold et de 35 actions de First Mining par action de Beattie Gold pour une contrepartie totale en espèces de 6 227 176 $ et l'émission de 49 127 820 actions ordinaires de First Mining. First Mining a reçu des conventions de blocage irrévocables signés des actionnaires de Beattie Gold détenant, au total, 1 358 652 actions de Beattie Gold, représentant 72.3 % des actions ordinaires en circulation de Beattie Gold. Lors de l'acquisition des actions de Beattie Gold engagées dans le cadre des conventions de blocage, First Mining, directement et par l'intermédiaire de Clifton Star, détiendra 97.6 % de les actions ordinaires en circulation de Beattie Gold.

Carte du projet Duparquet (Groupe CNW/First Mining Gold Corp.)

Le projet aurifère Duparquet consiste en plusieurs propriétés détenues dans différentes entités qui, en plus de la propriété Beattie, comprennent les propriétés Donchester, Dumico et Central Duparquet. First Mining, par l'intermédiaire de Clifton Star, est actuellement actionnaire à 10 % de 2588111 Manitoba Ltd (« 258 Manitoba »), une société privée qui détient les droits minéraux sur les claims miniers qui composent l'ancienne concession minière Donchester et la propriété Dumico qui forment également une partie du projet aurifère Duparquet, et actionnaire à 10 % de 2699681 Canada Ltd (« 269 Canada »), une société privée qui détient en tout ou en partie les droits de surface des propriétés Beattie, Donchester et Dumico. First Mining détient déjà 100 % de la propriété Central Duparquet.

Parallèlement à la présentation de l'offre Beattie, First Mining a conclu des conventions d'achat d'actions pour acquérir toutes les actions émises et en circulation de 258 Manitoba (la « Transaction 258 Manitoba ») et 269 Canada (la « Transaction 269 Canada », et avec la Transaction 258, les « Transactions Simultanées ») qui ne sont pas déjà détenues par Clifton Star. Les Transactions Simultanées sont conditionnelles à l'offre Beattie et seront clôturées le même jour que l'offre de Beattie, qui devrait avoir lieu à la mi-septembre.

La contrepartie totale des transactions simultanées est de 2,5 millions de dollars en espèces et l'émission de 20 000 000 d'actions ordinaires de First Mining. Au total, la contrepartie totale de l'Offre Beattie et des transactions simultanées (en supposant que tous les actionnaires de Beattie Gold rendent leurs actions à l'offre Beattie) est de 8 727 177 $ en espèces et de 69 127 820 actions ordinaires de First Mining. La valeur totale de la transaction basée sur le prix moyen pondéré en fonction du volume sur vingt jours de bourse pour les actions ordinaires de First Mining au dernier jour de bourse précédant ce communiqué de presse est d'environ 24 millions de dollars.

« First Mining Gold a travaillé durant de nombreuses années à développer cette acquisition transformationnelle qui augmente les ressources aurifères mesurées et indiquées (M&I) de First Mining de 40 % et les ressources aurifères présumées de 50 % », a déclaré Keith Neumeyer, président du conseil d'administration de First Mining Gold. « Lorsque First Mining a acquis Clifton Star en 2016, nous avons toujours envisagé l'opportunité de consolider ce projet prometteur à un stade avancé. Duparquet correspond parfaitement à la stratégie de First Mining et aux capacités de notre équipe à faire progresser et à réduire les risques d'un deuxième actif de classe mondiale ».

« Il s'agit d'une acquisition transformationnelle pour First Mining et le projet aurifère Duparquet, car nous prévoyons de consolider cette structure de propriété très fragmentée sous la bannière de First Mining. Duparquet héberge un profil de ressources robuste où deux anciennes mines en production ont été exploitées dans le district minier aurifère le plus prolifique du Québec. First Mining est depuis longtemps un actionnaire minoritaire des sociétés propriétaires de ce projet, et le moment était venu d'acquérir la pleine propriété de ces sociétés. Nous sommes convaincus que Duparquet et le district s'avéreront un atout stratégique essentiel dans le secteur aurifère au Canada, alors que cette transaction confirme le positionnement de First Mining en tant que développeur de multiples projets majeurs dans des juridictions de niveau 1 », a déclaré Dan Wilton, Chef de la Direction de First Mining. « En plus de notre propriété des projets Pitt et Duquesne au Québec situés juste à l'est de Duparquet, First Mining aura désormais une exposition de propriété de 100% à 3,3 millions d'onces d'or M&I et 2,0 millions d'onces d'or présumées situées en Abitibi, qui abrite des gisements minéraux parmi les plus vastes et les plus riches du monde. First Mining a effectué une diligence raisonnable approfondie et élaborera un plan complet pour faire avancer le projet aurifère Duparquet à court terme. Springpole reste l'objectif principal et la priorité de First Mining alors que nous continuons à faire avancer le projet grâce à la faisabilité et au processus d'évaluation environnementale. L'ajout de Duparquet permet à First Mining de détenir 100 % de deux projets avec des ressources d'or de plusieurs millions d'onces dans ce que nous considérons comme les meilleures juridictions minières au monde et permettra à First Mining de tirer parti de l'expérience de notre équipe avec des projets similaires pour faire avancer ces deux principaux gisements d'or ».

Faits saillants des transactions

Consolider l'un des plus grands projets aurifères non développés à un stade avancé au Canada , y compris les gisements Duquesne et Pitt, pour créer un district de ressources aurifères de plusieurs millions d'onces (1, 2, 3)

, y compris les gisements et Pitt, pour créer un district de ressources aurifères de plusieurs millions d'onces Transformer First Mining en une société de développement aurifère de premier plan de niveau un avec la possession de deux actifs prolifiques de niveau un de plusieurs millions d'onces d'or situés dans certaines des meilleures juridictions minières au monde au Québec et en Ontario

Estimation des ressources selon le Règlement 43-101 du projet aurifère Duparquet (InnovExplo, 2014) 3,1 Moz M&I à 1,59 g/t Au et 1,4 Moz présumées à 1,51 g/t Au améliore significativement le profil total des ressources de First Mining

(InnovExplo, 2014) 3,1 Moz M&I à 1,59 g/t Au et 1,4 Moz présumées à 1,51 g/t Au améliore significativement le profil total des ressources de First Mining Augmenter la base de ressources M&I de First Mining au Québec de +450 % et sa base de ressources présumées au Québec de +150 % ; augmenter la base de ressources M&I mondiale de First Mining de +40 % et sa base de ressources présumées mondiales de +50 %

Mesures d'acquisition relutives pour First Mining par once

Consolider et simplifier la structure de propriété hautement fragmentée et complexe du projet aurifère Duparquet en combinant les propriétés, les droits miniers et les droits de surface sous une seule entité

en combinant les propriétés, les droits miniers et les droits de surface sous une seule entité Offrir un potentiel d'amélioration significative par rapport à l'étude de préfaisabilité de 2014 réalisée sur le projet aurifère Duparquet avec une optimisation du développement et une économie plus robuste basée sur un environnement de marché de l'or amélioré

avec une optimisation du développement et une économie plus robuste basée sur un environnement de marché de l'or amélioré Créer un potentiel d'exploration intéressant avec des forages d'exploration supplémentaires pour étendre les zones minéralisées le long de la direction et en profondeur

Fournir une plate-forme pour une consolidation plus poussée du district au Québec





(1) Source NI 43-101 Rapport technique et étude de préfaisabilité pour le projet Duparquet, InnovExplo, 23 mai 2014 (2) Source NI 43-101 Rapport technique et estimation des ressources pour la propriété Duquesne, WSP Canada, révisé le 25 mai 2016 (3) Source NI 43-101 Rapport technique et révision de l'estimation des ressources préliminaire pour le pojet aurifère Pitt, Micon International Limitée, 5 janvier 2017

Conventions de blocage

Dans le cadre de l'Offre Beattie, First Mining a conclu des accords de blocage exécutoires avec certains actionnaires (« Actionnaires de Soutien ») de Beattie Gold qui ont accepté de soutenir l'offre Beattie et de déposer irrévocablement toutes leurs actions ordinaires de Beattie Gold à l'offre Beattie. Les Actionnaires de Soutien détiennent collectivement 1 358 652 actions de Beattie Gold représentant environ 72.3 % des actions ordinaires émises et en circulation de Beattie Gold.

Détails de la transaction

First Mining a l'intention de faire une offre à tous les détenteurs inscrits d'actions ordinaires de Beattie Gold conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L'offre Beattie sera assujettie à les conditions: (i) qu'elle soit déposée dans le cadre de l'offre Beattie, et non retirée , au moins 464 643 des actions ordinaires en circulation de Beattie Gold (la « Condition de Prise en Charge »), qui, combinées aux actions ordinaires de Beattie Gold détenues par First Mining (à la fois directement et par l'intermédiaire de Clifton Star), représenteraient une propriété de Beattie Gold de 50,1 % ; et (ii) la réalisation de la Transaction 269 Canada.

First Mining a conclu des ententes d'achat d'actions exécutoires en ce qui concerne la Transaction 258 Manitoba et la Transaction 269 Canada, qui sont les deux assujetties à la Condition de Prise en Charge et devraient être conclues en même temps que la clôture de l'offre Beattie. Toutes les transactions devraient être conclues à la mi-septembre 2022.

Plan de travail de Duparquet à venir

À ce jour, First Mining a conclu une diligence raisonnable substantielle sur le projet aurifère Duparquet, y compris la compréhension de l'estimation des ressources minérales existantes et du potentiel d'exploration au projet aurifère Duparquet et dans le district. First Mining a l'intention de compléter une mise à jour de l'estimation des ressources minérales conformément au Règlement 43-101 peu de temps après la clôture de l'offre Beattie et des Transactions Simultanées qui comprendra des forages supplémentaires de 2014 à 2020 non inclus dans l'estimation précédente des ressources minérales.

First Mining commencera un exercice de collecte de données environnementales pour mettre à jour les données environnementales de référence recueillies par Clifton Star en 2012 et 2013. Les travaux devraient également commencer sur une étude comparative d'ingénierie et une étude économique mise à jour pour le projet, afin de s'appuyer sur la base technique solide établie par l'étude de préfaisabilité de 2014. First Mining a entamé des discussions avec les ministères du Québec concernés et s'est engagée à travailler en partenariat avec les organismes de réglementation, la municipalité locale et les communautés autochtones pour aborder les questions environnementales et les infrastructures héritées dans le cadre du réaménagement de la propriété. De plus, First Mining a l'intention de commencer un solide exercice de compilation, d'intégration et de ciblage des données d'exploration régionale afin de développer une voie soutenant le potentiel d'expansion des ressources, d'amélioration de la classification des ressources et de découverte d'exploration.

À propos du projet aurifère Duparquet

Le projet aurifère Duparquet est situé immédiatement au nord de la ville de Duparquet au Québec et couvre une superficie de 1 079 hectares, et consiste en 50 titres miniers, dont deux concessions minières historiques, qui comprennent les quatre propriétés minières : la propriété Beattie (concession minière historique 292) appartenant à Beattie, la propriété Donchester (concession minière historique 384) et la propriété Dumico appartenant à 2588111 Manitoba Ltd., et la propriété Central Duparquet appartenant à First Mining. Les propriétés Beattie et Donchester contiennent toutes deux d'anciennes mines d'or souterraines. Des travaux souterrains historiques et un puits ont été développés sur la propriété Central Duparquet, mais aucun or n'a été produit. Le projet aurifère Duparquet contient également un bassin de résidus chevauchant la limite sud-ouest de la propriété Beattie.

L'or a été découvert pour la première fois dans la région de Duparquet en 1910 et la production a débuté en 1933 sur la propriété Beattie et sur la propriété Donchester dans les années 1940. Les opérations d'extraction et de broyage ont cessé à Duparquet en 1956 après 23 ans de production continue. Au cours de sa durée de vie, l'usine Beattie de Duparquet a produit plus de 1,3 million d'onces d'or à des teneurs supérieures à 4 g/t. Le projet aurifère Duparquet est resté pratiquement inactif jusqu'en 1987, date à laquelle les activités d'exploration et de forage ont repris. Clifton Star a commencé les travaux sur le projet aurifère Duparquet en 2008 et entre 2008 et 2013, Clifton Star et ses partenaires ont réalisé plus de 260 000 m de forage qui ont été intégrés à l'estimation des ressources minérales et ont réalisé une étude de préfaisabilité positive en 2014, qui a détaillé un plan de développement comprenant une mine à ciel ouvert de 10 000 tpj et une usine de concentration. Clifton Star a été acquise par First Mining en avril 2016.

Carte du projet Duparquet

Estimation des ressources minérales du Projet aurifère Duparquet

Cette estimation des ressources minérales a été préparée pour Clifton Star Resources Inc. par InnovExplo Inc. intitulée « Technical Report and Prefeasibility Study for the Duparquet Project » en vigueur le 26 mars 2014. Le rapport technique NI 43-101 détaillant l'estimation des ressources minérales pour le projet aurifère Duparquet est déposé sur SEDAR (www.sedar.com) et disponible sur le site Web de First Mining Gold.

Zone Coupure Resource mesurée Resource indiquée Resource présumée (méthode d'extraction) (g/t) Tonnage

(tonnes) Au Onces Tonnage

(tonnes) Au Onces Tonnage

(tonnes) Au Onces



(g/t) (g/t) (g/t) Mine à ciel ouvert 0,45 165 100 1,45 7 711 53 070 600 1,56 2 666 690 24 092 300 1,18 910 631 Exploitation minière souterraine 2,00 - - - 3 520 700 2,78 314 275 5 592 400 2,96 532 059 Résidus 0,45 19,600 2,06 1 295 4 105 000 0,93 123 200 - - - Total

184 700 1,52 9 006 60 696 300 1,59 3 104 165 29 684 700 1,51 1 442 690

Notes accompagnant l'estimation des ressources minérales :

1. Les personnes indépendantes et qualifiées pour l'estimation des ressources minérales, telles que définies par le Règlement 43-101, sont Kenneth Williamson, M.Sc., geo. et Karine Brousseau, ing. Sous la direction de Carl Pelletier, B.Sc., geo. (InnovExplo Inc.), et la date d'entrée en vigueur de l'estimation est le 22 mai 2012 pour les ressources de résidus et le 26 juin 2013 pour les ressources minérales en fosse et souterraines. 2. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. 3. Les résultats des résidus sont présentés non dilués et in situ. L'estimation comprend quatre (4) bassins de résidus. 4. Les résultats dans la fosse sont présentés non dilués et in situ, dans des coquilles de fosse optimisées par Whittle. L'estimation comprend 60 zones aurifères et l'enveloppe contenant des intersections aurifères isolées. 5. Les résultats souterrains sont présentés non dilués et in situ, à l'extérieur des enveloppes de fosse optimisées par Whittle. L'estimation comprend 60 zones aurifères et l'enveloppe contenant des intersections aurifères isolées. 6. Les ressources en résidus ont été compilées à des teneurs de coupure de 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,80 et 0,9 g/t Au. 7. Les ressources dans la fosse ont été compilées à des teneurs de coupure de 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,80 et 0,9 g/t Au. 8. Les ressources souterraines ont été compilées à des teneurs de coupure de 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 et 5,0 g/t Au. 9. Les teneurs de coupure doivent être réévaluées à la lumière des conditions du marché en vigueur (prix de l'or, taux de change et coût d'extraction). 10. Résidus : Une densité fixe de 1,45 g/cm3 a été utilisée dans les zones et les déchets. 11. Dans la fosse et souterrain : Une densité fixe de 2,73 g/cm3 a été utilisée dans les zones minéralisées et dans la zone d'enveloppe. 12. Dans la fosse et sous terre : Une épaisseur réelle minimale de 3,0 m a été appliquée, en utilisant la teneur du matériau adjacent lorsqu'il est analysé, ou une valeur de zéro lorsqu'il n'est pas analysé. 13. Résidus : Un plafonnement à haute teneur a été effectué sur les données brutes et établi à 13,0 g/t Au pour la Zone 1, 3,5 g/t Au pour la Zone 2, 1,7 g/t Au pour la Zone 3 et 2,2 g/t Au pour la Zone 4. 14. Dans la fosse et sous terre : Un recouvrement à haute teneur a été effectué sur les données brutes et établi à 25,0 g/t Au pour les analyses de trous de forage au diamant et les analyses d'échantillons en rainure. 15. Résidus : La composition a été effectuée sur des sections de trou de forage tombant dans les solides de la zone minéralisée (composite = 0,5 m). 16. Dans la fosse et sous terre : La composition a été effectuée sur des sections d'échantillons de trous de forage et de rainures tombant dans les solides de la zone minéralisée (composite = 1 m). 17. Résidus : Les ressources ont été évaluées à partir d'échantillons de trous de forage et de rainures de surface à l'aide d'une méthode d'interpolation ID2 dans un modèle de bloc. 18. Dans la fosse et sous terre : les ressources ont été évaluées à partir d'échantillons de trous de forage et de rainures de surface à l'aide d'une méthode d'interpolation ID2 dans un modèle de bloc de pourcentage multidossier. 19. Résidus : les catégories mesurées et indiquées ont été définies en fonction de l'espacement des trous de forage (mesurées : zones 1 et 2 = grille de 30 m x 30 m ; indiquées : zone 3 = grille de 100 m x 100 m et zone 4 = grille de 200 m x 200 m). 20. La catégorie Mesuré dans la fosse est définie par des blocs ayant un volume d'au moins 25 % à l'intérieur d'une enveloppe construite à une distance de 10 m autour des rainures existants. 21. La catégorie mine à ciel ouvert et exploitation minière souterraine indiquée est définie par la combinaison de blocs à une distance maximale de 15 m des chantiers existants et des blocs pour lesquels la distance moyenne aux composites de trous de forage est inférieure à 30 m. 22. Once (troy) = Tonnes métriques x Teneur / 31,10348. Les calculs ont utilisé des unités métriques (mètres, tonnes et g/t). 23. Le nombre de tonnes métriques a été arrondi à la centaine la plus proche. Toute divergence dans les totaux est due à des effets d'arrondi ; l'arrondissement a suivi les recommandations du Règlement 43-101. 24. InnovExplo n'est au courant d'aucun problème connu lié à l'environnement, aux permis, juridique, lié au titre, à la fiscalité, sociopolitique ou de commercialisation ou à tout autre problème pertinent qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales. 25. Paramètres d'entrée utilisés pour l'estimation McoG et la conception de la fosse Whittle : Prix de l'or : 1 450 $CAN ; Coût de vente de l'or : 5,00 $ CAN ; Coûts miniers : 2,40 $ CAN ; Coût de traitement : 13,46 $ CAN ; Coût du transport : 0,25 $ CAN ; Frais d'administration : 4,18 $CAN ; Récupération du traitement : 93,9 % ; Récupération minière : 90,9 % ; Dilution minière : 10,0 % ; Pente globale de la fosse : 52°. 26. Paramètres utilisés pour l'estimation UcoG : Prix de l'or : 1 450 $ CAN ; Coût de vente de l'or : 5,00 $ CAN ; Coût de minage : 58,00 $CAN ; Frais de meunerie : 13,46 $CAN ; Récupération du traitement : 93,9 % ; Dilution minière : 15,0 %.

Estimation des ressources minérales de Pitt et Duquesne

Propriété Resource indiquée Resource présumée

Tonnage (t) Au Onces Tonnage (t) Au Onces

(g/t) (g/t) Pitt(1) - - - 1 076 000 7,42 257 000 Duquesne(2) 1 859 200 3,33 199 161 1 563 100 5,58 280 643 Total 1 859 200 3,33 199 161 2 639 100 6,34 537 643

Notes accompagnant l'estimation des ressources minérales de Pitt et Duquesne :

(1) Remarques pour Pitt :





Basé sur le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report and Review of the Preliminary Resource Estimate for the Pitt Gold Project, Duparquet Township, Abitibi Region, Quebec, Canada » daté du 5 janvier 2017, qui a été préparé pour First Mining par Micon International Limited conformément au Règlement 43-101, et qui est disponible sous le profil SEDAR de First Mining à www.sedar.com

Teneur de coupure = 3 g/t Au, Largeur minimale du bloc = 1,5 mètre, Teneur de dilution = 0 g/t, Teneur de recouvrement = 35 g/t Au. (2) Notes pour Duquesne :





Basé sur le rapport technique intitulé « 43-101 Technical Report Resource Estimate of The Duquesne Gold Property » daté du 26 juillet 2011, qui est disponible sur www.sedar.com sous le profil SEDAR pour Clifton Star Resources Inc.

Teneur de coupure = 1,0 g/t Au sans tenir compte de la largeur et aucune dilution n'a été appliquée lorsque la largeur horizontale était de 1 mètre ou moins.

Personne qualifiée

M. Louis Martin geo., (OGQ 0364), un consultant de First Mining, est une « personne qualifiée » aux fins de l'Instrument national 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers, et il a examiné et approuvé le rapport scientifique et la divulgation technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un développeur aurifère canadien qui se concentre sur le développement et l'autorisation du projet Springpole Gold dans le nord-ouest de l'Ontario. Springpole est l'un des plus grands projets aurifères non développés au Canada. Les résultats d'une étude de préfaisabilité positive pour le projet aurifère Springpole ont été annoncés par First Mining en janvier 2021, et les activités d'autorisation sont en cours avec la soumission d'une ébauche d'évaluation environnementale (« EE ») et d'un énoncé d'impact environnemental (« EIE ») pour le projet ciblé pour 2022. La Société détient également une participation importante dans Treasury Metals Inc., qui fait progresser le complexe aurifère Goliath vers la construction. La gamme de projets aurifères de First Mining dans l'est du Canada comprend également les projets Pickle Crow (en cours d'avancement en partenariat avec Auteco Minerals Ltd.), Hope Brook (en cours d'avancement en partenariat avec Big Ridge Gold Corp.), Cameron, Duparquet, Duquesne et Pitt Gold.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et chef de la direction de First Majestic Silver Corp.

AU NOM DE FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chef de la direction et directeur

Mise en garde concernant des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement des « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines applicables, y compris la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Ces déclarations prospectives sont faites à la date de ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont fréquemment, mais pas toujours, identifiées par des mots tels que « s'attend à », « anticipe », « croit », « planifie », « projette » , « a l'intention de », « estime », « envisage », « potentiel », « possible », « stratégie », « buts », « opportunités », « objectifs », ou des variations de ceux-ci ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peut », « pourrait », « serait », « pourrait » ou « sera » être pris, se produire ou être réalisé, ou la forme négative de l'un de ces termes et expressions similaires.

Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernent des événements futurs ou des performances futures et reflètent les estimations, prévisions, attentes ou croyances actuelles concernant des événements futurs, et inclure, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant : (i) la satisfaction de la condition de prise en charge et la date de clôture de l'offre de Beattie et de l'opération simultanée ; (ii) les plans de First Mining pour compléter une estimation mise à jour des ressources minérales pour le projet aurifère Duparquet conformément au Règlement 43-101 peu après la clôture de l'offre Beattie et des transactions simultanées, y compris ses plans pour incorporer les données de forage de 2014 à 2022 dans cette mise à jour estimation; (iii) les plans de First Mining pour commencer un exercice de collecte de données environnementales pour le projet aurifère Duparquet et ses plans pour entreprendre des études de compromis d'ingénierie et terminer une étude économique mise à jour pour le projet ; et (iv) les plans de First Mining pour commencer un exercice régional de compilation, d'intégration et de ciblage des données d'exploration au projet aurifère Duparquet. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur les convictions actuelles de First Mining ou de ses consultants ainsi que sur diverses hypothèses formulées par eux et sur les informations actuellement à leur disposition. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prospectives reflètent les croyances, les opinions et les projections à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par les parties respectives, sont intrinsèquement soumises à d'importants changements commerciaux, économiques, concurrentiels, politiques et les incertitudes et contingences sociales. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter, les activités, les opérations et la situation financière de la Société potentiellement affectées de manière significative par l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que la COVID-19, et par les réactions des acteurs gouvernementaux et privés à ces épidémies ; les risques pour la santé et la sécurité des employés en raison de l'éclosion d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que la COVID-19, pouvant entraîner un ralentissement ou une suspension temporaire des opérations sur certaines ou toutes les propriétés minières de la Société ainsi que son siège social; les fluctuations du prix au comptant et à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres matières premières ; les fluctuations des marchés des devises (comme le dollar canadien par rapport au dollar américain); les changements dans le gouvernement national et local, la législation, la fiscalité, les contrôles, les réglementations et les développements politiques ou économiques ; les risques et dangers associés à l'activité d'exploration, de développement et d'exploitation minière (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements et les inondations) ; la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions à l'exploitation minière ; relations avec les employés; les relations avec les communautés locales, les populations autochtones et les autres parties prenantes et les revendications de celles-ci ; la disponibilité et les coûts croissants associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre ; la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers; titre de propriété. ; et les risques supplémentaires décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 déposée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com, et dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F déposé avec la SEC sur EDGAR.

First Mining prévient que la liste précédente de facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils s'appuient sur nos déclarations prospectives pour prendre des décisions concernant First Mining, les investisseurs et autres doivent examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels. First Mining ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par la Société ou en notre nom, sauf si la loi l'exige.

