First Mining a identifié deux nouvelles zones aurifères lors du forage d'expansion sur la cible de Valentre. Les résultats d'analyse de la nouvelle zone Miroir, située au nord de la cible de Valentre, ont retourné 3,12 g/t Au sur 19,35 m, dont 5,47 g/t Au sur 9,6 m. D'autres résultats de forage du programme ont permis d'identifier une deuxième découverte, la zone Aiguille, située au sud de la cible de Valentre, qui a retourné 8,99 g/t Au sur 3,1 m. Au total, 142* intersections minéralisées uniques dans 16 trous de forage ont été rencontrées dans la zone d'expansion de Valentre, y compris les nouvelles découvertes de Miroir et d'Aiguille. Ces nouveaux résultats de forage confirment la forte continuité de la minéralisation dans le secteur Central Duparquet, Valentre et Dumico (« CVD »), tout en soulignant l'affinité pour d'autres zones de découverte dans le cadre d'une exploration accrue du projet aurifère Duparquet.

« La découverte de ces deux nouvelles zones aurifères sur notre projet Duparquet démontre le succès continu de notre programme d'exploration », a déclaré Dan Wilton, chef de la direction de First Mining. « Avec plus de deux saisons d'exploration complètes à Duparquet, notre équipe produit des résultats de forage exceptionnels avec un degré de prévisibilité soutenu par une base géoscientifique solide. En plus des ressources minérales existantes de 3,44 Moz de ressources mesurées et indiquées et de 2,64 Moz de ressources présumées, ces résultats démontrent que Duparquet est bien positionné pour atteindre une croissance significative des ressources et qu'il est l'un des actifs les plus riches en or au Canada, stratégiquement situé au cœur de la ceinture aurifère de l'Abitibi au Québec. »

Les cibles dans la zone CVD comprenant Miroir et Aiguille et les emplacements des trous de forage récents, sont illustrés dans la Figure 1. Le Tableau 1 présente les faits saillants des analyses correspondantes et le Tableau 2 énumère les résultats d'analyse complets. Les emplacements des trous de forage sont présentés dans le Tableau 3.

*Représente toutes les intersections supérieures à 0,4 g/t Au sur 3 m dans la zone CVD, confirmant la continuité de la minéralisation.

Tableau 1 : Intersections de forage significatifs sélectionnés, programme de forage de la phase 3 de 2024 - zone cible de la CVD

Numéro du

trou

De (m) À (m) Longueur

(m) Teneur (Au g/t) Cible DUP24-035

93,0 100,0 7,0 2,07 Valentre DUP24-035 inc. 95,0 96,0 1,0 8,88 Valentre DUP24-035

157,3 160,5 3,2 4,14 Valentre DUP24-035 inc. 159,4 160,0 0,6 9,42 Valentre DUP24-036

215,2 225,4 10,2 3,27 Valentre DUP24-036 inc. 220,5 225,4 4,9 5,23 Valentre DUP24-037

72,75 82,9 10,15 2,11 Valentre DUP24-038

83,0 85,2 2,2 12,46 Valentre DUP24-038 inc. 84,45 85,2 0,75 27,40 Valentre DUP24-041

169,90 185,0 15,1 3,54 Central Duparquet DUP24-041 inc. 177,35 184,0 6,65 5,53 Central Duparquet DUP24-041

353,1 364,15 11,05 1,87 Aiguille DUP24-041 inc. 359,1 359,8 0,7 8,35 Aiguille DUP24-043

308,84 326,32 17,48 2,16 Valentre DUP24-043 inc. 314,56 318,52 3,96 4,55 Valentre DUP24-043 et inc. 325,79 326,32 0,53 11,80 Valentre DUP24-044

545,9 549,0 3,1 8,99 Aiguille DUP24-044 inc. 548,0 549,0 1,0 15,50 Aiguille DUP24-048

6,75 26,1 19,35 3,12 Miroir DUP24-048 inc. 15,5 25,1 9,6 5,47 Miroir DUP24-048 inc. 22,1 25,1 3,0 11,26 Miroir

*Les intervalles rapportés sont des longueurs de carottes forées (les largeurs réelles sont estimées à 75-85% de l'intervalle de longueur de la carotte, les valeurs d'analyse ne sont pas coupées).

Prochains programmes d'exploration à Duparquet

Une partie des prochains programmes de forage se concentrera sur les récentes zones de découverte Miroir et Aiguille. L'objectif est de continuer à avancer et à tester par forage le potentiel d'exploration le long de l'axe et en profondeur (Figure 2). La zone CVD a apporté une valeur ajoutée significative au Projet Duparquet à ce jour et elle restera une zone de concentration pour l'optimisation de l'exploration et l'extension potentielle de la ressource minérale. D'autres forages permettront également de faire progresser la cible Buzz et la zone Nord, très prometteuses, en mettant l'accent sur la croissance ainsi que sur les principales cibles régionales délimitées en 2024, ce qui renforcera les possibilités de nouvelles découvertes.

« Pour 2025, notre équipe prévoit des programmes de forage accrus qui capitaliseront sur notre élan grâce à une ouverture continue de l'espace d'exploration à Duparquet », a déclaré James Maxwell, vice-président de l'exploration et de l'exploitation des projets de First Mining. « Nous prévoyons des résultats élargis avec chaque mètre de forage supplémentaire en tirant parti de nos plateformes géoscientifiques fondamentales pour faire du Projet Duparquet une ressource aurifère de premier plan dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. »

Central Duparquet, Valentre et Dumico (« CVD »)

Le programme de forage de 2024, dans la zone CVD, a totalisé 16 trous et 4 644 m. La campagne de forage CVD visait à tester environ 200 m de longueur latérale dans la zone ciblée, qui a démontré un potentiel important d'expansion des ressources grâce à des forages d'extension latérale et à des forages d'extension nord et sud dans la zone CVD (Figure 2). L'élargissement du secteur de recherche est un aspect essentiel de la stratégie de croissance du Projet, y compris l'évaluation des zones qui n'ont jamais été testées par forage. Les résultats récents dans la zone CVD ont démontré un haut degré de continuité de la minéralisation, ainsi que deux nouvelles découvertes d'or (Miroir et Aiguille), situées au nord et au sud de la cible de Valentre. Ces résultats ont permis d'élargir la zone cible CVD, qui présente maintenant une empreinte de minéralisation aurifère s'étendant sur 1 700 m d'est en ouest dans un corridor d'environ 500 m de large. Le potentiel en profondeur reste largement sous-exploré et présente des opportunités significatives pour une évaluation plus poussée.

Détails supplémentaires sur les forages CVD, Aiguille et Miroir

CVD

La partie Valentre, de la stratégie de forage de la CVD, s'est concentrée sur le ciblage de la continuité de la minéralisation de multiples zones aurifères qui se trouvent dans une région sous-explorée à l'est du centre de ressources principales de Duparquet, où la possibilité d'une extension latérale significative a été identifiée. La zone cible de Valentre s'étend sur environ 200 m entre deux centres établis de maquettes de ressources minérales (Central Duparquet et Dumico), où le forage vise à soutenir la continuité et à fournir un nouveau centre pour la croissance des ressources. First Mining a effectué un premier test de forage pour atténuer le risque de cette opportunité au cours de la phase 1 de son programme de forage mené en 2023 (voir le communiqué de presse du 5 septembre 2023), qui a donné un total de six intersections d'or discrets au centre de la zone, ce qui a incité à effectuer d'autres forages.

Les résultats récents des programmes de forage de 2024 ont permis d'obtenir d'autres intersections prometteuses, notamment 3,27 g/t Au sur 10,2 m entre 215,2 m et 225,4 m dans le trou DUP24-036, 2,11 g/t Au sur 10,15 m entre 72,75 m et 82.9 m dans le trou DUP24-037, et 2,16 g/t Au sur 17,48 m incluant 3,96 g/t Au sur 4 m de 314,56 m à 318,52 m, et incluant 11,80 g/t Au sur 0,53 m de 325,79 m à 326,32 m dans le trou DUP24-043 (Figure 3). Les données de forage recueillies à ce jour sont maintenant intégrées dans des modèles géoscientifiques mis à jour, visant à développer de nouvelles maquettes affinées au sein du corridor. Ces mises à jour permettront d'augmenter les ressources potentielles tout en ciblant des zones à plus haute teneur à explorer en profondeur, là où la cible reste ouverte.

La partie Central Duparquet et Dumico de la stratégie de forage de CVD était axée sur l'expansion potentielle des ressources en profondeur et sur l'augmentation de la confiance géoscientifique des contrôles de la minéralisation le long de la direction entre les zones Central Duparquet, Valentre et Dumico. En 2024, le programme de forage de Central Duparquet comprenait trois trous - DUP24-027 (voir le communiqué de presse du 28 août 2024), DUP24-041, et DUP24-044, le DUP24-041 ayant rapporté 3,54 g/t Au sur 15,1 m entre 169,9 m et 185,0 m. Ce programme a permis de tester la plongée secondaire vers les zones à plus haute teneur dans le secteur de Central Duparquet. Les zones à plus haute teneur sont supposées plonger abruptement vers l'ouest ou presque verticalement le long du corridor principal de la minéralisation, et dans ce secteur, elles restent ouvertes en profondeur. Le programme de forage Dumico 2024 comprenait un trou de forage (DUP24-047) qui a retourné 1,56 g/t Au sur 10,80 m de 235,2 m à 246,0 m, y compris 1 m à 6,84 g/t Au de 238,0 m à 239 m. Ce programme a permis d'étendre et de confirmer le potentiel des ressources en profondeur dans la région de Dumico.

La minéralisation aurifère de la zone CVD se trouve dans des unités de syénite minéralisée, altérée par la silice et la séricite, avec une pyrite disséminée à grain très fin allant de 0,5 à 3 %. La minéralisation aurifère coïncide également avec des veines et veinules de quartz fumées foncées, avec une minéralisation de pyrite disséminée à grains fins allant jusqu'à 3 %. Les veines de quartz minéralisées en or sont encaissées dans des unités de syénite et des intervalles de syénite alternant avec des unités volcaniques mafiques et ultramafiques.

Miroir

La nouvelle découverte aurifère, Miroir, a été identifiée lors du récent forage d'expansion de Valentre. Le trou DUP24-048 a été foré à 250 mètres au nord de Valentre dans le but de reculer et de forer sous les zones de forage réussies à Valentre (voir le communiqué de presse du 28 août 2024), et de recouper le contact nord sous-exploré de la zone de contact volcanique mafique-syénite qui a démontré une plus grande affinité pour la minéralisation à plus haute teneur dans la cible de la zone Nord du Projet. La zone Miroir est située à 225 m au nord de la cible Valentre et est initialement recoupée au niveau de la roche-mère, ce qui en fait une opportunité d'exploration peu profonde extrêmement encourageante pour la suite des travaux (Figure 5). Les analyses du trou DUP24-048 dans la zone Miroir ont retournées 3,12 g/t Au sur 19,35 m de 6,75 m à 26,10 m, incluant 5,47 g/t Au sur 9,60 m de 15,5 m à 25,1 m (Figure 4).

La minéralisation Miroir se trouve dans une unité de basalte altéré par la silice avec jusqu'à 5 % de minéralisation de pyrite contrôlée par des fractures à grain très fin et une minéralisation de pyrite disséminée à grain fin qui se trouve immédiatement à côté du contact avec la syénite CVD. Le contraste rhéologique entre les unités de roches volcaniques hôtes géochimiquement favorables et syénite est interprété comme un environnement favorable à la minéralisation aurifère et est considéré comme une cible prioritaire pour les forages d'exploration sur le Projet Duparquet. Les fortes teneurs et largeurs accompagnées de ces facteurs sont similaires à celles observées sur la cible de la zone Nord et on pense qu'elles offrent un « miroir » des récents forages réussis sur la zone Nord où les résultats incluent 5,97 g/t Au sur 33,0 m dans le trou DUP24-024 (voir le communiqué de presse du 18 juin 2024) et qui est situé à environ 1 500 m au nord-ouest de la découverte Miroir.

Aiguille

La deuxième nouvelle découverte aurifère, Aiguille, a également été identifiée au cours du forage de suivi 2024 à Valentre. Le trou de forage DUP24-041 a été prolongé au-delà de la profondeur cible par les géologues du site, en raison d'un changement dans la géologie attendue autour de Valentre, identifié pendant le forage. Les lithologies recoupées étaient des unités de syénite avec une altération en séricite favorable et une minéralisation en sulfures de pyrite disséminés à grain fin, qui étaient relativement continues dans une zone où les lithologies volcaniques sont généralement pénétrées par des unités de syénite moins importantes et délimitées par du gabbro. Une extension de ce trou, guidée par les géosciences, a permis de découvrir la zone Aiguille, le trou DUP24-041 retournant 1,87 g/t Au sur 11,05 m de 353,1 m à 364,15 m, dont 8,35 g/t Au sur 0,7 m de 359,1 m à 359,8 m. Un ajustement dans le trou de forage suivant à CVD a donné des résultats encore plus favorables, le trou DUP24-044 donnant 8,99 g/t Au sur 3,10 m de 545,9 m à 549,0 m, dont 15,5 g/t Au sur 1,0 m de 548 m à 549 m (Figure 6).

La zone de découverte est située à 150 m au sud de la zone principale de Valentre et reste largement sous-explorée. Cette zone ouvre des perspectives positives pour la poursuite des forages à Aiguille, l'objectif étant de délimiter des zones supplémentaires et une zone d'expansion, à des teneurs relativement plus élevées pour le Projet. La minéralisation d'Aiguille se trouve dans des unités de syénite altérée par la silice et la séricite et dans de l'argilite graphitique, avec une minéralisation de pyrite disséminée à grains fins allant jusqu'à 5 % et des veines de quartz fumées foncées. L'augmentation du volume et de l'échelle, combinée aux styles de minéralisation comprenant des sulfures et des veines, est interprétée comme étant à l'origine des teneurs en Au plus élevées obtenues, par rapport à la minéralisation conventionnelle à CVD dans l'ensemble. First Mining effectuera des forages supplémentaires dans cette zone cible en 2025, avec la possibilité d'étendre la minéralisation en amont-pendage et le long de l'axe.

Tableau 2 : Forages de la phase 3 à Valentre, Central Duparquet, Dumico, Aiguille et Miroir - Résultats des analyses

Numéro du

trou

De (m) À (m) Longueur

(m) Teneur (Au g/t) Cible DUP24-034

18,75 19,50 0,75 0,79 Valentre DUP24-034

24,75 25,55 0,80 0,53 DUP24-034

32,40 41,00 8,60 0,55 DUP24-034

46,85 48,25 1,40 0,77 DUP24-034

52,00 53,00 1,00 0,46 DUP24-035

34,85 35,60 0,75 0,65 Valentre DUP24-035

82,70 83,55 0,85 0,44 DUP24-035

88,50 89,30 0,80 0,41 DUP24-035

93,00 100,00 7,00 2,07 DUP24-035 inc. 95,00 96,00 1,00 8,88 DUP24-035

115,10 116,80 1,70 0,44 DUP24-035

133,10 140,25 7,15 1,34 DUP24-035

157,30 160,50 3,20 4,14 DUP24-035 inc. 159,40 160,00 0,60 9,42 DUP24-036

113,00 114,00 1,00 0,60 Valentre DUP24-036

128,00 129,00 1,00 0,45 DUP24-036

147,55 148,45 0,90 0,40 DUP24-036

156,75 160,00 3,25 0,43 DUP24-036

164,65 165,30 0,65 0,58 DUP24-036

179,00 181,00 2,00 1,16 DUP24-036

186,50 187,50 1,00 0,45 DUP24-036

199,95 201,25 1,30 0,71 DUP24-036

215,20 225,40 10,20 3,27 DUP24-036 inc. 220,50 225,40 4,90 5,23 DUP24-037

23,00 25,00 2,00 0,85 Valentre DUP24-037

29,00 30,00 1,00 0,50 DUP24-037

38,40 39,40 1,00 1,32 DUP24-037

62,35 68,25 5,90 1,07 DUP24-037

72,75 82,90 10,15 2,11 DUP24-038

16,65 19,15 2,50 0,52 Valentre DUP24-038

24,00 25,00 1,00 1,16 DUP24-038

35,00 36,00 1,00 0,58 DUP24-038

77,25 78,00 0,75 1,25 DUP24-038

83,00 85,20 2,20 12,46 DUP24-038 inc. 84,45 85,20 0,75 27,40 DUP24-038

107,85 119,00 11,15 0,87 DUP24-038

131,00 131,95 0,95 0,68 DUP24-038

184,00 186,40 2,40 0,64 DUP24-039

25,00 26,00 1,00 0,45 Valentre DUP24-039

37,00 37,85 0,85 0,47 DUP24-039

109,10 118,25 9,15 0,65 DUP24-039

133,65 134,45 0,80 0,44 DUP24-039

180,40 181,40 1,00 0,43 DUP24-040

22,00 23,70 1,70 0,54 Dumico DUP24-040

34,00 34,70 0,70 0,88 DUP24-040

87,75 88,45 0,70 0,57 Valentre DUP24-040

107,70 108,40 0,70 0,42 DUP24-040

155,00 159,00 4,00 0,87 DUP24-040

166,00 166,75 0,75 0,90 DUP24-040

181,00 186,50 5,50 0,63 DUP24-041

134,00 135,80 1,80 3,33 Central Duparquet DUP24-041

169,90 185,00 15,10 3,54 DUP24-041 inc. 177,35 184,00 6,65 5,53 DUP24-041

191,00 196,00 5,00 0,83 DUP24-041

201,50 211,00 9,50 1,92 DUP24-041 inc. 204,00 205,00 1,00 7,23 DUP24-041

219,30 224,05 4,75 1,01 DUP24-041

299,65 300,35 0,70 0,50 DUP24-041

353,10 364,15 11,05 1,87 Aiguille DUP24-041 inc. 359,10 359,80 0,70 8,35 DUP24-043

107,30 107,85 0,55 1,03 Valentre DUP24-043

248,20 249,20 1,00 0,57 DUP24-043

294,54 295,76 1,22 0,51 DUP24-043

308,84 326,32 17,48 2,16 DUP24-043 inc. 314,56 318,52 3,96 4,55 DUP24-043 et inc. 325,79 326,32 0,53 11,80 DUP24-043

329,65 335,17 5,52 1,62 DUP24-043

345,30 346,39 1,09 1,08 DUP24-043

351,82 372,63 20,81 1,56 DUP24-043 inc. 357,96 365,74 7,78 3,31 DUP24-043

422,34 422,93 0,59 0,44 DUP24-043

429,02 431,02 2,00 0,97 DUP24-043

442,05 445,74 3,69 2,00 DUP24-043

454,85 455,44 0,59 0,75 DUP24-044

11,00 11,90 0,90 0,59 Central Duparquet DUP24-044

35,00 41,00 6,00 1,73 DUP24-044

286,00 288,15 2,15 1,00 DUP24-044

301,30 305,00 3,70 1,82 DUP24-044

321,00 340,00 19,00 1,13 DUP24-044

345,00 360,00 15,00 1,27 DUP24-044 inc. 355,00 356,20 1,20 7,09 DUP24-044

377,45 378,00 0,55 0,55 DUP24-044

403,50 404,00 0,50 4,66 DUP24-044

473,50 474,50 1,00 0,98 Aiguille DUP24-044

500,40 501,00 0,60 3,33 DUP24-044

540,90 541,90 1,00 0,40 DUP24-044

545,90 549,00 3,10 8,99 DUP24-044 inc. 548,00 549,00 1,00 15,50 DUP24-047

33,80 34,50 0,70 0,54 Dumico DUP24-047

48,00 50,00 2,00 0,62 DUP24-047

55,00 56,00 1,00 0,50 DUP24-047

59,00 60,95 1,95 1,81 DUP24-047

103,00 106,45 3,45 1,22 DUP24-047

114,00 115,10 1,10 0,61 DUP24-047

210,50 214,45 3,95 0,75 DUP24-047

218,50 219,50 1,00 0,69 DUP24-047

226,00 228,00 2,00 0,75 DUP24-047

235,20 246,00 10,80 1,56 DUP24-047 inc. 237,00 242,00 5,00 2,86 DUP24-047 inc. 238,00 239,00 1,00 6,84 DUP24-047

251,40 255,00 3,60 1,32 DUP24-047

266,25 266,85 0,60 1,18 DUP24-047

271,00 274,00 3,00 1,55 DUP24-047

355,00 356,50 1,50 0,86 DUP24-047

359,00 359,75 0,75 0,73 DUP24-047

371,05 371,80 0,75 0,42 DUP24-047

382,25 382,75 0,50 3,13 DUP24-047

387,00 388,00 1,00 0,40 DUP24-047

411,00 411,70 0,70 0,45 DUP24-048

6,75 26,10 19,35 3,12 Miroir DUP24-048 inc. 18,50 25,10 6,60 6,97 DUP24-048 inc. 22,10 25,10 3,00 11,26 DUP24-048

68,00 69,00 1,00 1,04 Dumico DUP24-048

81,00 82,00 1,00 1,61 DUP24-048

217,40 218,60 1,20 1,13 DUP24-048

241,00 241,50 0,50 0,61 Valentre DUP24-048

255,30 257,70 2,40 0,41 DUP24-048

269,00 270,00 1,00 0,87 DUP24-048

273,00 281,30 8,30 0,65 DUP24-048 inc. 273,00 275,00 2,00 1,77 DUP24-048

289,00 290,50 1,50 0,70 DUP24-048

318,80 319,50 0,70 1,37 DUP24-048

343,70 356,00 12,30 1,75 DUP24-048 inc. 346,10 354,25 8,15 2,50 DUP24-048 inc. 348,85 351,00 2,15 6,14

*Les intervalles rapportés sont des longueurs de carottes forées (les largeurs réelles sont estimées à 75-85% de l'intervalle de longueur de la carotte ; les valeurs d'analyse ne sont pas coupées).

Tableau 3: Emplacement des trous de forage de la phase 3, cibles de Valentre et de Duparquet central

Numéro du

trou Azimut (°) Plongée

(°) Longueur

(m) Orientation

vers l'est Orientation

vers le nord DUP24-034 180 -45 99 633402 5373823 DUP24-035 180 -68 201 633406 5373864 DUP24-036 180 -57 288 633471 5373931 DUP24-037 180 -47 141 633450 5373834 DUP24-038 180 -50 195 633520 5373867 DUP24-039 180 -45 195 633580 5373864 DUP24-040 180 -45 261 633587 53739122 DUP24-041 195 -65 462 633311 5373895 DUP24-043 175 -55 534 633406 5374053 DUP24-044 180 -47 600 633317 5374059 DUP24-047 180 -60 453 633733 5374033 DUP24-048 180 -55 402 633594 5374045

Note : Coordonnées du collier en UTM NAD 83 z17

À propos du projet aurifère de Duparquet

Le Projet Duparquet est géologiquement situé dans la partie sud de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi et se trouve géographiquement à environ 50 km au nord de la ville de Rouyn-Noranda. Le Projet bénéficie d'un accès facile et de la proximité d'une main-d'œuvre et d'infrastructures existantes, notamment des routes, des voies ferrées et un réseau hydroélectrique. Le Projet Duparquet renferme actuellement des ressources aurifères conformes à la Norme canadienne 43-101, soit 3,44 millions d'onces dans la catégorie des ressources mesurées et indiquées à une teneur de 1,55 g/t Au, et 2,64 millions d'onces supplémentaires dans la catégorie des ressources présumées, à une teneur de 1,62 g/t Au. First Mining a réalisé une évaluation économique préliminaire1 (« EEP ») en 2023 (voir les communiqués de presse du 7 septembre 2023 et du 23 octobre 2023).

Le Projet Duparquet totalise environ 5 800 hectares répartis sur 19 kilomètres de longueur le long de la prolifique zone de faille Destor-Porcupine, ainsi que sur de nombreux segments minéralisés et linéaments secondaires influents. Le Projet Duparquet comprend les anciennes mines Beattie, Donchester et Duquesne, ainsi que les gisements Central Duparquet, Dumico et Pitt Gold.

1 De plus amples détails sur l'EEP de Duparquet se trouvent dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report : Preliminary Economic Assessment, Duparquet Gold Project, Quebec, Canada » daté du 20 octobre 2023, qui a été préparé pour First Mining par G Mining Services Inc. conformément à la Norme NI 43-101 et qui est disponible sous le profil SEDAR de First Mining à l'adresse www.sedarplus.ca.

Laboratoire d'analyse et procédures AQ/CQ

Tous les échantillons prélevés par First Mining dans le cadre de ses programmes d'exploration sont soumis à des programmes internes de contrôle et d'assurance de la qualité (AQ/CQ) qui comprennent l'insertion de matériaux de référence certifiés, de matériaux vierges et d'un niveau d'analyse en double. Les échantillons de carottes du programme de forage 2024 à Duparquet ont été envoyés à AGAT Laboratories, avec préparation des échantillons à Val d'Or et analyse à Thunder Bay, où ils ont été traités pour l'analyse de l'or par essai pyrognostique de 50 grammes avec une finition par absorption atomique. Des échantillons provenant de certains trous ont été envoyés à AGAT Laboratories à Calgary, Alberta, pour une analyse multi-éléments (y compris l'argent) par la méthode du plasma inductif (ICP) avec une digestion à quatre acides. Les systèmes d'AGAT Laboratories sont conformes aux exigences de la norme ISO/IEC 17025 et répondent aux exigences de la Norme NI 43-101 en matière d'analyse.

Personne qualifiée

James Maxwell, P.Geo., vice-président de l'exploration et des opérations de projet pour First Mining, est une « personne qualifiée » au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers et a examiné et approuvé l'information scientifique et technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où nous avons commencé une étude de faisabilité et où les activités d'autorisation sont en cours avec une déclaration d'impact environnemental finale / évaluation environnementale pour le projet soumise en novembre 2024, et le projet Duparquet au Québec, un projet de développement au stade de l'EEP situé sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining possède également le projet aurifère Cameron en Ontario et un portefeuille de projets aurifères, notamment le projet aurifère Pickle Crow (en cours de développement en partenariat avec Firefly Metals Ltd.), et le projet aurifère Hope Brook (en cours de développement en partenariat avec Big Ridge Gold Corp.).

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et PDG de First Majestic Silver Corp.

