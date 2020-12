UL attribue au logiciel de cybersécurité de Firedome la cote de niveau Diamant en matière de sécurité des composants

NORTHBROOK, Illinois, 29 décembre 2020 /CNW/ - UL, une société de premier plan spécialisée dans la science de la sécurité, a annoncé aujourd'hui que Firedome devient le premier logiciel de cybersécurité à obtenirla certification de sécurité d'UL pour composant de l'IdO. Cette nouvelle solution proposée par UL aide les fabricants de produits connectés à l'Internet des objets (IdO) à déterminer quels sont les composants tiers qui peuvent renforcer la sécurité de leurs produits. La certification du logiciel de protection des points d'accès de Firedome attribuée par UL établit que les composants de celui-ci intègrent des capacités poussées en matière de cybersécurité associée à l'IdO.

Firedome, qui dispose de bureaux à New York et à Tel-Aviv, est une société conceptrice de solutions logicielles destinées aux fabricants de produits connectés à l'IdO afin de les aider à protéger leurs produits contre les cybermenaces en évolution. Le logiciel de sécurité à paliers Firedome est axé sur la prévention, la détection et la réponse aux menaces et aux attaques, ce qui permet aux fabricants de se protéger et de protéger leurs clients contre les conséquences d'atteintes ou de cyberattaques sérieuses à l'égard de leurs produits.

De nombreux produits connectés à l'IdO reposent sur des capacités de sécurité offertes par des composants tiers intégrés, comme des jeux de puces pour le stockage de données sécurisées ou des composants logiciels favorisant les communications sécurisées. La solution de certification sécuritaire de composants de l'IdO permet d'évaluer les capacités de sécurité des composants de produits de l'IdO de tiers en fonction du cadre de sécurité d'UL pour l'IdO, une solution d'étiquetage et de vérification des allégations liées à la sécurité relative aux produits connectés à l'IdO à l'intention des consommateurs. L'évaluation de sécurité d'UL permet de déterminer les capacités et le niveau de sécurité qu'un composant peut atteindre, en plus de relever les principales capacités de sécurité du composant qui pourraient appuyer les fabricants en ce qui concerne la sécurité des produits connectés.

Au niveau des composants, le logiciel de protection de Firedome a obtenu la cote de niveau Diamant en matière de sécurité, soit le niveau le plus élevé selon le cadre de sécurité de l'IdO. Le logiciel peut également soutenir des fonctionnalités clés en matière de sécurité des produits pour les fabricants, comme des logiciels sans faille et une nomenclature de logiciels. De plus, les composants de Firedome permettent, entre autres, de renforcer la protection fondée sur l'approche force brute, de sécuriser la configuration par défaut et de contribuer à la mise en place d'un programme de gestion des vulnérabilités. L'utilisation de composants sécurisés qui prennent en charge les principales capacités de sécurité des produits simplifie le processus de certification de sécurité des produits connectés et d'obtention de la cote de sécurité de l'IdO de UL pour les fabricants de produits.

« Nous sommes honorés d'être la première entreprise de logiciels de cybersécurité à obtenir la certification de sécurité d'UL pour composants de l'IdO et à atteindre la cote de sécurité de niveau Diamant applicable aux composants, a déclaré Moti Shkolnik, cofondateur et PDG de Firedome. Nous croyons fermement que les fabricants de produits connectés à l'IdO devraient chercher à obtenir la cote de sécurité d'UL afin de démontrer aux consommateurs que leurs produits sont sécuritaires. De plus, ces solutions écosystémiques contribuent à lancer une nouvelle ère d'appareils connectés à l'Internet des objets universellement sécurisés. Nous sommes impatients d'aider les fabricants de produits connectés à l'IdO à obtenir les cotes de sécurité rigoureuses d'UL et d'établir ce système de notation comme référence de l'industrie pour la vérification de la sécurité des produits connectés à l'IdO. »

« Forts de décennies d'expérience en matière de cybersécurité d'UL et à notre pratique liée à la sécurité de l'IdO en croissance, nous sommes fiers de collaborer avec des entreprises de cybersécurité novatrices, comme Firedome, pour faire progresser la sécurité des produits de l'IdO sur le marché, a déclaré Isabelle Noblanc, vice-présidente mondiale et directrice générale de la division de sécurité et de gestion de l'identité d'UL. Des solutions et composants sécurisés, comme l'obtention par Firedome de la certification de sécurité d'UL pour composant de l'IdO, mettent l'accent sur la valeur qu'UL accorde aux écosystèmes sécurisés, à la conception de produits sécurisés et à la gestion du cycle de vie, et renforce la confiance des fabricants à mettre en marché des produits connectés sécurisés. »

À propos de UL

UL contribue à créer un monde meilleur en appliquant la science pour résoudre les problèmes de sûreté, de sécurité et de durabilité. Nous renforçons la confiance en permettant l'adoption sécuritaire de nouveaux produits et de technologies novatrices. Tout le monde à UL partage la passion de faire du monde un endroit plus sûr. L'ensemble de notre travail, de la recherche indépendante à l'élaboration de normes, en passant par les essais, la certification et la fourniture de solutions analytiques et numériques contribuent à améliorer le bien-être de tous. Les entreprises, les industries, les gouvernements, les organismes de réglementation et le public nous font confiance pour que nous prenions des décisions éclairées. Pour en apprendre davantage, visitez le site UL.com. Pour en savoir plus sur nos activités sans but lucratif, visitez UL.org.

