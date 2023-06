Fiona Blondin se joint au conseil d'administration de VIA TGF

OTTAWA, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - Fiona Blondin, gestionnaire de premier plan, s'est jointe au conseil d'administration de VIA HFR - VIA TGF Inc., a annoncé aujourd'hui la société d'État.

Mme Blondin, membre de la Première Nation des Dénés Yellowknives, est vice-présidente de la stratégie autochtone chez Cormorant Utility Services, dont le siège se trouve à Cambridge, en Ontario.

Elle possède plus de 25 ans d'expérience combinée dans les secteurs de l'énergie, de l'exploitation minière, du secteur public et de la consultation privée pour les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Mme Blondin apporte des compétences exceptionnelles en matière de leadership, ainsi qu'une expérience et une compréhension approfondies des projets d'infrastructure impliquant des communautés autochtones.

Elle se joint au conseil alors que VIA TGF poursuit ses préparatifs en vue de développer l'un des plus grands projets d'infrastructure de l'histoire du Canada. VIA TGF transformera le transport ferroviaire de passagers au Canada en créant un service ferroviaire plus rapide, plus fréquent, plus accessible et plus durable entre Toronto, Peterborough, Ottawa, Montréal, Trois-Rivières et Québec.

Citations

« Le projet de train à grande fréquence (TGF) est un projet vaste et complexe qui nécessite des investissements importants et qui concerne de nombreuses communautés et de nombreux intérêts. Fiona Blondin apporte un point de vue unique sur les partenariats et la participation des peuples autochtones, qui sont essentiels à la réussite de notre projet. Nous avons beaucoup de chance d'accueillir Fiona au sein de notre conseil d'administration ».

Robert Prichard

Président du conseil d'administration, VIA HFR - VIA TGF Inc.

« C'est avec humilité et honneur que je saisis la chance qui m'est donnée de faire avancer le plus grand projet de transport durable depuis une génération. Avec la participation des peuples autochtones du Canada, le train à grande fréquence contribuera à renforcer les relations de nation à nation, à faire progresser les partenariats et la réconciliation économique, et à construire un avenir meilleur pour tous ceux qui vivent sur cette terre ».

Fiona Blondin

Membre du conseil d'administration, VIA HFR - VIA TGF Inc.

En bref

Le projet de train à grande fréquence transformera le service ferroviaire de passagers au Canada grâce à la création d'un chemin de fer plus rapide, plus fréquent, plus accessible et plus durable entre Toronto , Peterborough , Ottawa , Montréal, Trois-Rivières et la ville de Québec.

grâce à la création d'un chemin de fer plus rapide, plus fréquent, plus accessible et plus durable entre , , , Montréal, Trois-Rivières et la ville de Québec. Le gouvernement du Canada s'apprête à lancer une demande de propositions à la fin de l'été auprès de trois équipes sélectionnées à l'issue d'une demande de qualification concurrentielle. Le soumissionnaire retenu travaillera avec VIA TGF, une nouvelle société d'État, à la conception et à l'élaboration d'une proposition détaillée pour le projet TGF.

s'apprête à lancer une demande de propositions à la fin de l'été auprès de trois équipes sélectionnées à l'issue d'une demande de qualification concurrentielle. Le soumissionnaire retenu travaillera avec VIA TGF, une nouvelle société d'État, à la conception et à l'élaboration d'une proposition détaillée pour le projet TGF. Le gouvernement du Canada attend des soumissionnaires qu'ils expliquent en détail comment ils contribueront à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Les soumissionnaires devront démontrer comment ils aideront le gouvernement à instaurer un dialogue constructif avec les peuples autochtones et à créer des possibilités d'avantages mutuels.

Liens

Biographie de Fiona Blondin

Fiona Blondin est membre de la Première Nation des Dénés Yellowknives dans les Territoires du Nord-Ouest, est la fière mère de trois enfants et la petite-fille de George Blondin, auteur, conteur et leader autochtone très respecté.

Mme Blondin apporte une richesse d'expérience et de connaissances à la table du conseil. En tant que vice-présidente de la stratégie autochtone chez Cormorant Utility Services, elle est une défenseure respectée des droits et du bien-être des autochtones et a passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec les Premières Nations et les Métis. Elle a consacré sa carrière à l'amélioration des conditions de vie des peuples autochtones, à la promotion de la sensibilisation culturelle, des traditions et de la compréhension, et au soutien des initiatives de développement économique menées par les autochtones.

En 2021, elle a été nommée au conseil d'administration de KWG Resources, une société minière en phase d'exploration participant à la découverte, à la délimitation et à la mise en valeur de gisements de chromite dans les basses terres de la baie James, dans le nord de l'Ontario.

Mme Blondin a fréquenté le Collège Douglas en Colombie-Britannique. Elle a reçu la médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II en reconnaissance de son travail avec les Premières Nations.

