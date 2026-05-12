À mesure que la fraude devient de plus en plus complexe, Fintracker renforce la sécurité tout en réduisant les frictions pour les professionnels de l'immobilier

WINNIPEG, MB, le 12 mai 2026 /CNW/ - Fintracker, un fournisseur de premier plan en matière de vérification de l'identité pour les transactions immobilières au Canada, a annoncé aujourd'hui que le service Interac VérificationMC est offert sur sa plateforme, rendant ainsi accessible la vérification de l'identité numérique réutilisable aux sociétés de courtage, aux agents et aux acheteurs. Les clients peuvent maintenant vérifier leur identité une seule fois et réutiliser ces informations de façon sécuritaire auprès de leur professionnel de l'immobilier au moyen de Fintracker, ce qui élimine la nécessité de soumettre des documents à répétition et des frictions inutiles.

« Les transactions immobilières dépendent du lien de confiance, mais la façon dont nous vérifions l'identité n'a pas évolué au même rythme que les activités actuelles de l'industrie », a déclaré Simon Fiore, chef de la direction de Fintracker. « Il s'agit de relever la barre, d'éliminer les obstacles et d'offrir une expérience plus uniforme et plus sécuritaire sans compliquer les choses pour les courtiers ou les acheteurs. »

En combinant Interac Vérification à l'intégration approfondie de Fintracker dans les flux de travail de l'immobilier, la solution permet l'utilisation d'informations réutilisables. Les utilisateurs peuvent vérifier leur identité une seule fois et réutiliser ces informations de façon sécuritaire auprès de leur professionnel de l'immobilier au moyen de Fintracker, ce qui réduit le nombre de vérifications et simplifie l'expérience des professionnels de l'immobilier et des clients.

Pour les sociétés de courtage et les associations, le résultat est un processus de vérification plus uniforme et évolutif qui aide à soutenir les obligations en matière de conformité à la règle Bien connaître son client et à la lutte contre le blanchiment d'argent. Pour les consommateurs, cela signifie moins d'interruptions pendant un parcours déjà complexe et un plus grand contrôle sur la façon dont leurs renseignements personnels sont communiqués.

« Le lien de confiance dans une transaction commence par le fait de savoir avec qui vous faites affaire, ce qui est plus difficile qu'il ne devrait l'être dans l'immobilier », a déclaré Giles Sutherland, chef du développement des affaires chez Interac Corp. « Avoir Interac Vérification dans Fintracker change cela : on peut désormais vérifier l'identité une seule fois puis réutiliser ces informations en toute sécurité à chaque étape. »

Le lancement d'Interac Vérification dans Fintracker, chef de file dans l'industrie, marque un virage plus marqué vers des normes de vérification de l'identité modernes dans l'industrie de l'immobilier et est conçu pour répondre aux exigences d'un marché de plus en plus numérique et soucieux de la sécurité. Cette étape importante s'appuie sur le partenariat existant entre FCT et Interac pour faire progresser la vérification de l'identité sécuritaire et fiable dans l'ensemble de l'écosystème immobilier.

À propos de Fintracker

Fintracker est un fournisseur de premier ordre de technologies de vérification numérique de l'identité et de conformité pour le marché de l'immobilier au Canada. Soutenue par FCT, le principal fournisseur d'assurance titres au Canada, Fintracker tire parti de flux de travail améliorés pour faciliter la conformité relative à la règle Bien connaître son client et à la lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui procure de la valeur aux courtiers, aux agents et aux consommateurs. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, visitez Fintracker.ca.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons pour aider à assurer l'avenir des mouvements de fonds au Canada. Nous aidons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de leurs transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac plus de 20 millions de fois par jour en moyenne pour échanger de l'argent. Interac se fait le champion de la culture en milieu de travail, de la collectivité et de la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes fiers d'être l'une des marques de services financiers les plus importantes et les plus dignes de confiance au Canada.

SOURCE Fintracker

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