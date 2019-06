FinDev Canada investit dans un producteur principal agricole péruvien, Danper Agricola La Venturosa

Le prêt de 8 millions de dollars US créera des emplois de qualité et soutiendra la participation des femmes à l'activité économique dans le secteur agroalimentaire péruvien

MONTREAL, le 27 juin 2019 /CNW/ - FinDev Canada a annoncé l'octroi un prêt de 8 millions de dollars US à Danper Agricola La Venturosa (« Danper ALV »), une filiale de Danper Trujillo. Cette somme permettra de créer des emplois, d'améliorer les systèmes de gestion de l'environnement et de renforcer la participation économique des femmes au secteur agricole péruvien.

Danper ALV se spécialise dans la production et l'exportation de cultures de grande valeur, dont notamment le raisin et les avocats, qui favorisent le soutient de la durabilité locale dans le nord du Pérou. Au cours des sept dernières années, la société a connu une croissance soutenue grâce à la création d'opportunités sur le plan local, à la fourniture d'avantages complets et inclusifs et à la mise en œuvre de stratégies favorisant l'égalité professionnelle hommes-femmes et le leadership.

Depuis plus de 25 ans, Danper Trujillo et ses filiales ont donné l'exemple en matière de pratiques agricoles exemplaires, d'amélioration continue de l'efficacité et du leadership social et environnemental au Pérou et en Amérique latine. Danper Trujillo est l'une des principales entreprises agricoles du Pérou, qui produit actuellement une gamme de fruits et légumes destinés à l'exportation vers les marchés nord-américains, européens et asiatiques.

Le prêt aidera la société à se réorienter sur des cultures de plus grande valeur, ce qui aura l'effet de maintenir des emplois de qualité et d'augmenter leur nombre en améliorant la performance financière. Danper Trujillo et Danper ALV, leaders de la gestion de l'environnement et de la durabilité, ont mis en œuvre des pratiques internationales exemplaires à l'échelle de leurs exploitations.

« Nous sommes ravis de travailler avec une entreprise qui aura un effet immédiat et local sur le secteur agroalimentaire péruvien. Cela sera crucial pour la durabilité, le développement économique et le renforcement du pouvoir économique des femmes », a déclaré Suzanne Gaboury, Directrice des investissements chez FinDev Canada. « Il s'agit de notre première transaction directe dans le secteur agroalimentaire. »

« L'engagement de Danper envers la durabilité est profondément ancré dans notre modèle d'affaires. Il combine nos valeurs de société comme le respect avec l'engagement envers le développement de notre capital humain, des localités avoisinantes et de l'environnement. Nous sommes axés sur l'augmentation de la productivité et de la compétitivité de notre société de manière continue et soutenue, » a déclaré Jorge Arangurí, directeur exécutif et fondateur de Danper. « De cette façon, nous pouvons améliorer la performance économique, sociale et environnementale de l'entreprise, ce qui crée de la valeur pour tous ses intervenants. »

Création d'emplois à partir de la base

Le prêt de FinDev Canada contribuera au développement d'un secteur agroalimentaire plus durable et plus inclusif au Pérou en soutenant près de 300 emplois permanents et temporaires de grande qualité, dont une majeure partie devrait être attribuée aux femmes. Danper ALV offre également des avantages aux employés temporaires et permanents, comme les soins de santé sur les lieux de travail, le transport et des possibilités d'avancement.

Danper ALV achète également la plupart des produits et services faisant partie de sa chaîne d'approvisionnement à des fournisseurs locaux, ce qui soutient aussi l'économie locale.

Renforcement du pouvoir économique des femmes par le secteur privé

Le prêt de FinDev Canada à Danper ALV est la deuxième transaction à se qualifier dans le cadre du « Défi 2X : du financement pour les femmes. » Le Défi 2X, lancé lors du sommet 2018 du G7 au Canada, invite les institutions de financement du développement à mobiliser leurs propres fonds, ainsi que des capitaux privés, pour faire progresser les femmes comme entrepreneures, dirigeantes d'entreprise, employées et consommatrices de produits et de services qui améliorent leur participation économique.

Les femmes représentent actuellement 46 % des employés permanents de Danper ALV. L'entreprise offre un ensemble d'avantages sociaux aux employés permanents et temporaires, dont l'accès aux services de santé et aux soins médicaux (incluant la santé maternelle et reproductive), des possibilités de formation et d'avancement ainsi que des installations réservées aux femmes sur les lieux de travail.

Danper Trujillo est la première et la seule entreprise péruvienne certifiée EDGE (Economic Dividends for Gender Equality), ce qui en fait un chef de file en matière de la promotion de l'égalité des sexes et de la participation des femmes aux activités du secteur privé. La PDG de la société, Mme Rosario Bazan, est une femme d'affaires très respectée et une ardente défenseure du renforcement du pouvoir économique des femmes au Pérou.

À propos de FinDev Canada

L'Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc., exploité sous la marque Findev Canada, est une institution canadienne dont le mandat consiste à fournir des services financiers au secteur privé dans les pays en développement afin de lutter contre la pauvreté. Elle favorise la croissance économique en se concentrant sur trois thèmes principaux : le développement économique grâce à la création d'emplois, l'autonomisation économique des femmes et l'atténuation des changements climatiques. L'Institut de financement du développement Canada (IFDC) est une filiale à part entière d'Exportation et développement Canada (EDC). Vous trouverez plus d'informations sur FinDev Canada ici.

À propos de Danper ALV

Danper est une coentreprise agroindustrielle danoise-péruvienne. Depuis 25 ans, elle est à l'avant-garde du secteur agroindustriel en ce qui a trait à la qualité, l'innovation et l'engagement envers la durabilité. En raison de son leadership, la société est considérée aujourd'hui comme étant une référence mondiale en matière de pratiques de responsabilité sociale et de développement durable. Elle a été pionnière en Amérique latine de différents programmes sociaux, économiques et environnementaux. L'entreprise exporte des cultures péruviennes vers certains des marchés les plus exigeants sur les cinq continents, dont notamment les asperges, les artichauts, les avocats, les bleuets, les poivrons, le raisin, les mangues et le quinoa, entre autres. La société est la première au Pérou à obtenir la certification EDGE en matière d'égalité professionnelle hommes-femmes.

