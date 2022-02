MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Find Therapeutics Inc. (« Find ») est ravie d'annoncer que Dr. Philippe Douville, cadre supérieur et entrepreneur accompli dans le domaine des biotechnologies, est son nouveau chef de la direction.

Dr. Douville apporte à Find ses 25 ans d'expérience dans le secteur, avec une participation à un certain nombre d'entreprises de biotechnologie dans les domaines des maladies cardiovasculaires, de l'inflammation et de la génomique. Il a été le président et chef de la direction fondateur de Milestone Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq : MIST), et a dirigé l'entreprise pendant une douzaine d'années, de la découverte précoce à une étude de phase II réussie, puis a contribué à son introduction en bourse sur le Nasdaq en 2019, tout en occupant le poste de directeur scientifique. M. Douville a obtenu un doctorat en neurosciences de l'Université McGill et un MBA de l'École des hautes études commerciales de l'Université de Montréal.

« Je suis ravi de me joindre Find Therapeutics, une société très prometteuse, dotée d'une science fondatrice exceptionnelle et d'une réelle occasion de faire progresser de nouvelles entités moléculaires dans un certain nombre d'indications », a déclaré Dr. Douville. « Le temps de la croissance de Find est venu, et je suis impatient de travailler avec son équipe et son conseil d'administration exceptionnels pour réaliser pleinement l'important potentiel de la société. »

« Dr. Douville a un palmarès impressionnant de réussites et une capacité avérée à diriger une organisation à travers plusieurs étapes de croissance », a commenté Mme Laurence Rulleau, présidente du Conseil d'Administration de Find Therapeutics. « Le conseil d'administration est ravi de l'accueillir au sein de l'entreprise et souhaite remercier M. Youssef Bennani d'avoir dirigé l'organisation depuis sa création, d'avoir construit son pipeline et d'avoir assuré la continuité du leadership de l'entreprise. »

Find Therapeutics se consacre au développement de modulateurs allostériques transmembranaires de nouvelle génération pour traiter les maladies rares. La société a été lancée en 2020 grâce à des investissements de CTI Life Sciences, ainsi que de ses partenaires adMare BioInnovations, Domain Therapeutics et Peptimimesis Pharma.

Visitez www.findtherapeutics.com pour plus de renseignements sur l'entreprise.

À propos de la CTI Life Sciences :

Basée à Montréal, CTI Life Sciences Fund L.P. a été créée en 2006. L'entreprise investit en capital-risque principalement dans des entreprises de biotechnologie innovantes et de haute qualité en phase de développement préclinique et clinique, en Amérique du Nord et principalement au Canada. Depuis son deuxième mandat en 2014, CTI Life Sciences Fund gère 245 millions de dollars d'actifs. Visitez www.ctisciences.com pour plus de renseignements.

À propos de Domain Therapeutics :

Domain Therapeutics est une société biopharmaceutique basée en France et au Canada, dédiée à la découverte et au développement de nouveaux candidats-médicaments ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG), l'une des classes de cibles médicamenteuses les plus importantes. Au cours des dix dernières années, Domain a créé un pipeline propriétaire en immuno-oncologie, neurologie et maladies rares et se concentre à présent sur le développement de candidats-médicaments à forte valeur ajoutée pour contrer l'immunosuppression médiée par les RCPGs en immuno-oncologie. La société a signé plusieurs partenariats avec des entreprises pharmaceutiques.

www.domaintherapeutics.com

À propos d'adMare BioInnovations :

Grâce à la richesse de ses découvertes scientifiques, le Canada est prêt à devenir un leader mondial dans le domaine des sciences de la vie. Pour réaliser ce potentiel, adMare utilise son expertise scientifique et commerciale, son infrastructure de R&D spécialisée et son capital d'investissement pour développer des entreprises susceptibles de recevoir des investissements, des écosystèmes robustes et des talents prêts à travailler dans l'industrie - et réinvestit ses bénéfices dans l'industrie canadienne pour assurer son maintien à long terme.

SOURCE Find Therapeutics, Inc.

Renseignements: Veuillez communiquer avec la personne-ressource suivante pour obtenir davantage de renseignements: Dr. Philippe Douville, Chef de Direction, Find Therapeutics, [email protected]