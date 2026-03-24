Financière Outremont porte à 10 % sa participation dans Transat

Communiqué de presse selon le système d'alerte du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés.

MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - Financière Outremont inc. (l'« Acquéreur » ou « Financière Outremont »), une société contrôlée par M. Pierre Karl Péladeau, annonce avoir acquis 244 000 actions à droit de vote de catégorie B (les « actions de catégorie B ») du capital de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ) (« Transat ») par l'entremise des installations de la Bourse de Toronto entre le 4 mars 2026 et le 24 mars 2026, à un prix moyen de 2,42 $ par action de catégorie B, pour une contrepartie totale de 589 272 $.

Immédiatement avant le 4 mars 2026, l'Acquéreur détenait et contrôlait 3 832 900 actions de catégorie B, soit environ 9,5 % des actions de catégorie B et des actions à droit de vote variable de catégorie A (les « actions de catégorie A », collectivement avec les actions de catégorie B, les « actions ») émises et en circulation de Transat. Immédiatement après le 24 mars 2026, l'Acquéreur détient la propriété véritable et/ou le pouvoir d'exercer le contrôle sur 4 076 900 actions de catégorie B, représentant 10 % des actions émises et en circulation de Transat.

Financière Outremont a acquis les actions de catégorie B à des fins d'investissement. Comme elle l'a déjà exprimé par le passé, Financière Outremont entend réévaluer de façon continue son investissement dans Transat. En fonction de divers facteurs, incluant notamment la situation financière de Transat, le niveau de prix des actions, les conditions des marchés financiers et économiques ainsi que celles propres à l'industrie, et d'autres facteurs et conditions que Financière Outremont peut juger appropriés, Financière Outremont pourrait, à l'avenir, prendre toute mesure qu'elle estime appropriée relativement à son investissement dans Transat, incluant, sans s'y limiter, l'achat ou la vente de titres supplémentaires, que ce soit sur le marché libre, par entente de gré à gré ou autrement, la vente à découvert ou toute opération de couverture ou toute autre opération similaire portant sur les titres, ainsi que toute autre mesure relativement à Transat ou à l'un de ses titres, de toute manière permise par la loi, incluant, sans s'y limiter, la réquisition d'assemblées des porteurs de titres de Transat et la sollicitation de procurations auprès des porteurs de titres de Transat, de toute manière permise par la loi.

Le présent communiqué de presse est diffusé conformément au Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés. Une copie de la déclaration selon le système d'alerte connexe de l'Acquéreur a été déposée auprès des commissions de valeurs mobilières compétentes et est accessible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

SOURCE Financière Outremont inc.

Renseignements : Annick Bélanger, Financière Outremont inc., [email protected] ou 514 755-2050