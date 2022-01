Le gouvernement du Canada annonce un soutien au centre d'innovation de Halifax et à huit entreprises émergentes du secteur des technologies de l'information et des communications

HALIFAX, NS, le 20 janv. 2022 /CNW/ - L'ingéniosité du Canada atlantique crée des emplois et attire des talents et des investissements dans la région. Les liens étroits que l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) entretient avec les entreprises axées sur l'innovation, ainsi qu'avec l'écosystème qui les soutient, lui permettent de continuer de veiller à ce que ces entreprises aient les moyens de croître à mesure que l'économie progresse. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit aujourd'hui dans le centre d'innovation Volta et dans huit entreprises du Canada atlantique, afin de soutenir leurs plans de croissance, de création d'emplois et d'accroissement des exportations.

Une nouvelle aide fédérale vient accélérer et multiplier les entreprises technologiques du Canada atlantique

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA, ainsi que Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax, ont annoncé des investissements pour un montant total de 2 271 500 dollars dans le centre pour jeunes entreprises Volta et dans huit entreprises axées sur la technologie et l'innovation à Halifax.

Les fonds accordés au centre Volta (les sites qui suivent sont seulement en anglais) lui permettront d'élargir son programme d'accélération des jeunes entreprises LEAP ; ceux accordés aux entreprises Milk Moovement Inc., Side Door Access Inc., B4Checkin, Kangaroo Solutions Inc. et Dugo Systems Inc visent à aider les entreprises des technologies de l'information et des communications à pénétrer de nouveaux marchés mondiaux ; et ceux accordés aux entreprises Bright, Mars VR Lab et JackHabbit leur permettront d'embaucher du personnel, pour faire progresser leur croissance et le développement de produits et de logiciels.

L'annonce d'aujourd'hui démontre une fois de plus la mobilisation du gouvernement du Canada en vue d'aider les entreprises du Canada atlantique à saisir les occasions qui se présentent à elles et à introduire sur les marchés des solutions nouvelles, en créant un écosystème de l'innovation robuste pour alimenter la reprise et la croissance économiques.

Vous trouverez des détails complémentaires dans la fiche d'information.

Citations

« Le Canada atlantique sait comment lancer de grandes idées. Ces idées et les réseaux qui les nourrissent stimulent la croissance économique grâce aux emplois et aux possibilités qu'ils créent. En investissant dans l'innovation, nous soutenons la croissance pour les prochaines années et renforçons un système qui continuera de réussir dans l'avenir. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA



« Halifax est fière d'accueillir Volta, le cœur battant de l'écosystème des jeunes pousses de notre région et une rampe de lancement pour un nombre croissant d'entreprises émergentes dans le domaine des TIC. Volta aide nos entrepreneurs et nos entreprises axés sur l'innovation à créer des emplois hautement qualifiés et à attirer des investissements dans notre région. Le partenariat continu du gouvernement fédéral avec Volta, y compris l'investissement d'aujourd'hui, soutient la croissance continue du secteur de l'innovation ici à Halifax. »

- Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax

« Nous sommes ravis de soutenir l'écosystème florissant des jeunes entreprises du Canada atlantique. Les fonds fournis par l'APECA nous confortent dans nos efforts en vue de faire de notre région une plaque tournante de l'entrepreneuriat et de l'innovation. De nombreuses entreprises actuellement ou anciennement résidentes du centre Volta continuent de créer des emplois et d'attirer des talents dans notre région. Nous sommes ravis de les soutenir dans leur quête de croissance et de talents, pour aider leur jeune entreprise à croître, au Canada atlantique et au-delà. »

- Martha Casey, directrice générale du centre Volta

Les faits en bref

Document d'information

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 200 000 $ dans huit entreprises axées sur la technologie et l'innovation et dans un organisme sans but lucratif afin de stimuler les économies locales, de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie des Canadiens et Canadiennes.

NOM DU CLIENT PROJET TOTAL PERSONNE-

RESSOURCE

DES MÉDIAS : Les projets suivants sont financés dans le cadre du Programme de croissance économique régionale par l'innovation (CERI). Milk Moovement Inc. Soutenir l'expansion de Milk Moovement sur le marché américain avec son outil d'analyse de la chaîne d'approvisionnement des produits laitiers hébergé dans le nuage. 550 000 $

remboursables Katherine Alexander

Responsable du marketing

647-376-3118

[email protected] Side Door Access Inc. Soutenir Side Door dans la promotion de sa technologie de réservation de spectacles dans des régions ciblées des États-Unis. 499 500 $

remboursables Michelle Kafka

Directrice de compte

321-298-6915

[email protected] Volta Labs Incorporated Poursuivre le programme Volta LEAP pendant deux années supplémentaires afin d'offrir des services consultatifs de suivi et d'aider les entreprises en démarrage qui participent aux programmes d'accélération à se développer, à augmenter leurs revenus et à établir de nouveaux partenariats. 450 000 $ non remboursables Laura Sinclair

Coordinatrice principale, Marketing

902-702-0194, poste 111

[email protected] Kangaroo Solutions Inc. Embaucher des représentants commerciaux et des experts en développement de logiciels pour préparer un lancement sur le marché aux États-Unis. 150 000 $

remboursables Logan MacGillivray, Fondateur et PDG

902-800-7946

[email protected] Dugo Systems Inc. Soutenir la création de nouveaux emplois et la croissance des exportations chez Dugo Systems, une entreprise qui aide les entreprises de télécommunications à gérer l'énergie de leurs batteries. 100 000 $ remboursables Kianoosh Yandazi

Fondateur et PDG

[email protected] 10432423 Canada Limited (opérant sous le nom de Bright) Gérer la croissance par l'ajout de cinq nouveaux employés dans les domaines du développement, des ventes et de la conception de produits afin de contribuer à l'expansion de l'entreprise. 99 750 $ remboursables Jared Perry,

Chef du personnel

[email protected] Mars VR Lab Inc. Recruter des experts supplémentaires en développement de logiciels afin de poursuivre le développement de sa solution matérielle et logicielle d'entraînement aux fauteuils roulants pour les essais cliniques et de contribuer à la croissance continue de l'entreprise. 99 000 $ remboursables Daniel Baldwin

PDG, Mars VR Lab

902-802-7797

[email protected]



Habit Forming Technologies Inc. (opérant sous le nom de JackHabbit) Aider à l'embauche d'une personne responsable de la technique et d'une personne à la conception de produits pour faire passer son produit du stade du prototype à celui de la production à grande échelle, ce qui permettra à l'entreprise de toucher plus d'un million d'étudiants et d'étudiantes de niveau postsecondaire dans l'espoir d'améliorer leur santé et leur bien-être général. 99 000 $ remboursables Darren Steeves

PDG et fondateur

902-452-3348

[email protected] Le projet suivant est financé par le Programme de développement des entreprises (PDE). B4Checkin Limited Aider l'entreprise à accroître ses connaissances techniques, à poursuivre la commercialisation de produits novateurs et à étendre sa clientèle aux marchés européens afin d'augmenter ses revenus grâce à un marketing ciblé. 224 250 $ remboursables Martin MacKinnon

Cofondateur et directeur

902-499-7183

[email protected]

