Financement participatif pour contrer la faim : une récolte de 2,4 M$ - Des milliers de Québécois optent pour le numérique afin de soutenir les guignolées dans le contexte de la COVID-19

QUÉBEC, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les données de la plateforme de financement participatif La Ruche soutenue par Desjardins témoignent de la générosité des Québécois. Ces derniers ont offert une contribution moyenne de 106 $ destinée à des organismes d'aide alimentaire partout au Québec.

Dans le contexte de la pandémie et en l'espace de quelques semaines seulement, les principaux organisateurs des guignolées, avec la complicité de La Ruche et Desjardins, ont mis en place un système visant à pallier les pertes des dons faits dans la rue habituellement. Au total, 2,4 M$ en dons dédiés aux guignolées ont été faits sur la plateforme entre novembre et décembre 2020. S'étant initialement engagés à hauteur de 1 M$, Desjardins et son réseau des caisses ont finalement fait grimper cette enveloppe de 20 % pour égaler l'engagement exceptionnel des donateurs.

Le financement participatif en ligne : un outil puissant pour les communautés

À terme, pas moins de 53 campagnes de sociofinancement ont été créées par différents acteurs impliqués dans leurs communautés, et ce, partout au Québec. La quantité de campagnes et les succès de ces dernières témoignent de l'efficacité du financement participatif en ligne, et de l'intérêt que portent les donateurs pour une telle solution.

Sans toutefois mettre de côté les campagnes de rue, plusieurs dirigeants des guignolées considèrent reconduire l'expérience numérique l'an prochain. Par exemple, grâce à l'implication de 348 contributeurs et le programme du cœur en double de Desjardins, le Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal a recueilli un total de 84 714 $, soit 214 % de l'objectif initial. Alex Desjardins, vice-président du Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal sur le sujet : « La campagne virtuelle via La Ruche était une première pour nous cette année. Elle nous a permis d'amasser une somme considérable dans une période où il aurait été impossible de faire une guignolée de façon traditionnelle sur la rue. Grâce à notre campagne, 1 107 familles ont pu bénéficier de cartes-cadeaux leur permettant de faire l'épicerie et 1 000 cadeaux destinés à des enfants de la communauté ont pu faire des heureux. De plus, nous avons soutenu six organismes qui, à leur tour, sont venus en aide à plus de 1 150 familles, c'est donc plus de 2 250 familles qui ont bénéficié d'aide durant la période des fêtes. Nous sommes fiers d'avoir pu faire notre part en aidant les gens dans le besoin. Nous considérerons sans aucun doute la formule en ligne dans le futur. »

À propos de La Ruche soutenue par Desjardins

La Ruche est une plateforme de financement participatif et un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l'émergence de projets qui stimulent l'économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec. Depuis sa création, La Ruche a récolté plus de 13 millions de dollars en financement participatif, et ce, dans les sept régions dans lesquelles elle est active (Québec, Montréal, Estrie, Bas-Saint-Laurent, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chaudière-Appalaches). La Ruche innove par son accompagnement humain (dont près de 400 ambassadeurs), ses programmes de financement additionnels et son concept régional.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: Pour journalistes seulement : La Ruche, Elisabeth Rancourt, Cellulaire : 514-246-4950, [email protected]; Mouvement Desjardins, Jean-Philippe Lepage, Bureau : 514-281-7000 poste : 5557732, Cellulaire : 514-260-1819, [email protected]

Liens connexes

https://www.desjardins.com/