Financement fédéral des infrastructures : Québec demande de mettre fin aux programmes au mérite et aux multiples contraintes

MONCTON, NB, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À la rencontre fédérale-provinciale et territoriale des ministres responsables des infrastructures, qui se déroule aujourd'hui à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien, a fermement demandé au gouvernement fédéral de se positionner comme un véritable partenaire pour le financement des infrastructures publiques. Il a réclamé d'Ottawa une approche respectueuse des compétences québécoises et des priorités mentionnées au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032, notamment le maintien en bon état des infrastructures. Cette rencontre survient au moment où Infrastructure Canada élabore les orientations qui guideront la mise sur pied de ses nouveaux programmes en matière d'infrastructures.

Le ministre a rappelé que le gouvernement du Québec, au moyen de son PQI, effectue une planification rigoureuse des investissements en infrastructures, totalisant 142,5 milliards de dollars sur un horizon de dix ans. S'appuyant sur les consultations menées auprès des ministères et de leurs partenaires, qui connaissent bien les besoins de leur clientèle sur l'ensemble du territoire québécois, le PQI permet d'assurer que les fonds publics sont investis de façon optimale, en fonction des besoins prioritaires de la population québécoise, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du transport collectif et du réseau routier.

Alors que les infrastructures publiques, au Canada, sont essentiellement sous la responsabilité des provinces ou de leurs municipalités, le ministre a rappelé que les programmes fédéraux actuels en matière d'infrastructures ont démontré qu'ils ne permettent pas d'appuyer de façon optimale la réalisation de projets au Québec. L'imposition d'une multitude de conditions par le gouvernement fédéral et sa propension à vouloir apporter des modifications unilatérales aux ententes conclues retardent le déploiement des projets prioritaires du Québec.

C'est dans ce contexte que le ministre a demandé à Ottawa de verser au Québec sa juste part des contributions fédérales en infrastructure dans le cadre d'un transfert en bloc, de manière à ce que les fonds publics destinés aux infrastructures soient investis de façon optimale, dans le respect des priorités du gouvernement provincial.

La question de la résilience des infrastructures ayant aussi été abordée, lors de la rencontre, le ministre a rappelé que le Plan pour une économie verte 2030 du Québec prévoit déjà des mesures d'adaptation aux changements climatiques et a ainsi demandé au gouvernement fédéral d'appuyer et de complémenter ce que le Québec met actuellement en place.

Citation :

« Nous accueillons favorablement la volonté du gouvernement fédéral de contribuer au financement des infrastructures au Québec. Nous lui demandons de respecter les choix et les priorités de notre gouvernement, car nous en connaissons mieux les besoins en matière d'infrastructure sur le territoire. Pour être pleinement optimal, le financement fédéral doit être fiable, flexible et prévisible, et le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs est un transfert en bloc au Québec de sa juste part des fonds fédéraux en infrastructure. Le Québec demande la collaboration du fédéral pour soutenir l'atteinte de ses priorités établies au Plan québécois des infrastructures, dans un souci d'utilisation efficace des fonds publics. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures

