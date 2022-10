Financement et relance du transport en commun - L'Association du transport urbain du Québec salue la nomination de la nouvelle ministre des Transports et de la Mobilité durable

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW/ - L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) salue la nomination de madame Geneviève Guilbault à titre de vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable et l'invite à continuer de travailler en étroite collaboration avec l'Association afin de trouver des solutions pérennes aux importants enjeux financiers auxquels font face ses membres, particulièrement depuis la pandémie.

« Nous voulons travailler avec le gouvernement pour arriver à un financement suffisant, pérenne et prévisible pour éviter de réduire les services à la population, ce qui irait à l'encontre d'une des mesures de la Politique de mobilité durable qui mise sur l'augmentation de l'offre de service pour réduire les émissions de GES.», explique Marc Denault, président de l'ATUQ et de la Société de transport de Sherbrooke « L'inflation, la hausse du coût du carburant et la perte de revenus provenant des clients s'ajoutent et aggravent la situation financière précaire de nos membres. Les prochaines années s'annoncent très difficiles pour les finances des sociétés de transport ».

Plus tôt cette année, les membres de l'ATUQ ont accueilli favorablement l'invitation du ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, à travailler avec le gouvernement et les municipalités à la Table de travail sur le cadre financier 2023-2028. « Bien que les mesures du chantier sur le financement du transport en commun soient attendues prochainement et qu'un cadre financier de 5 ans soit en élaboration par le gouvernement, l'ATUQ souligne l'importance de trouver des solutions à très court terme pour boucler l'année 2022 et équilibrer les budgets de 2023 pour plusieurs sociétés de transport en commun», ajoute le président de l'ATUQ.

Relancer le transport en commun

Il semble que la congestion routière s'intensifie et que l'auto solo reprenne du galon, contrairement aux objectifs de la Politique de Mobilité durable du gouvernement du Québec. « On doit rapidement mettre en place des moyens pour relancer le transport en commun, principalement la bonification de l'offre de service. Les clients de partout au Québec remonteront à bord des autobus, des trains et du métro si le service est attrayant et qu'il répond à leurs nouveaux besoins de mobilité. On ne doit pas, sous prétexte d'une baisse d'achalandage temporaire, réduire le financement et provoquer des coupures de service. Les gens ne reviendront pas dans nos réseaux et ne feront pas le transfert modal vers le transport collectif », poursuit Marc Denault.

Pourquoi investir dans le transport en commun ?

Quotidiennement, les membres de l'ATUQ transportent des dizaines de milliers de personnes en transport régulier et en transport adapté dans les neuf plus grandes villes du Québec et la grande région métropolitaine de Montréal. Cela représente plus de 60 % de la population québécoise et 99 % des déplacements faits en transport en commun au Québec.

« Peu de secteurs peuvent autant contribuer au développement durable du Québec que le transport en commun, et ce tant au niveau économique, social qu'environnemental. C'est un véritable allié du gouvernement et mérite de disposer des moyens pour se déployer pleinement, ce qui fait défaut actuellement. Essentiellement le transport collectif est un investissement plutôt qu'une dépense, car il permet un retour appréciable sur l'économie, le niveau social et l'environnement du Québec », conclut le président de l'ATUQ

À propos de l'ATUQ

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en commun (STC) du Québec et exo qui desservent les plus grandes villes de la province, soit Montréal, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke. Ensemble, c'est plus de 60 % de la population québécoise et 99 % des déplacements faits en transport en commun au Québec qui sont représentés.

SOURCE Association du transport urbain du Québec

Renseignements: Éric Corbeil - Responsable des communications ATUQ, Cellulaire : (514) 512-3547, [email protected]