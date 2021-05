Financement du régime québécois de santé et de sécurité du travail pour 2022 - La CNESST fixe le taux moyen de cotisation pour 2022 du Fonds de la santé et de la sécurité du travail

QUÉBEC, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a approuvé aujourd'hui le taux moyen de cotisation du Fonds de la santé et de la sécurité du travail (FSST) pour l'année 2022. Il a été fixé à 1,67 $ par 100 $ de masse salariale. Ce taux a été établi conformément à la politique de capitalisation du régime québécois de santé et sécurité du travail.

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

