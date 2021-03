Financement des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec - L'ARIHQ obtient finalement une entente de principe après plusieurs mois de négociations avec le gouvernement

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) est heureuse d'annoncer que les négociations avec le gouvernement ont permis de statuer sur une entente de principe en vue du renouvellement de l'Entente nationale. Cette entente régit notamment le financement octroyé par le gouvernement pour soutenir les opérations des ressources intermédiaires (RI) d'hébergement pour adultes et les responsabilités inhérentes aux RI. Cette négociation a permis des avancées importantes qui permettront d'offrir des services et des soins de qualité aux 17 000 personnes vulnérables hébergées en RI.

Cette entente adaptée tient compte de la particularité des RI dans l'ensemble du Québec et représente une étape importante dans l'amélioration du réseau, notamment par la formation du personnel et la bonification des conditions d'exercices. Les discussions basées sur les besoins des résidents et la qualité des services ont permis d'en arriver à une entente qui reconnaît l'importance des ressources intermédiaires et leur rôle crucial dans l'offre de services d'hébergement au Québec.

Vote des membres

Suivant la procédure, le projet d'Entente sera soumis au vote de l'ensemble des membres de l'ARIHQ lors d'une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 14 avril prochain. Le conseil d'administration de l'ARIHQ reconnaît des avancées considérables pour tous ses membres et s'engage à recommander son adoption.

Rappelons que les négociations s'étaient amorcées en juin 2020 et ont duré près d'un an. La dernière Entente nationale, signée en juin 2018, est échue depuis le 31 mars 2020.

Citations :

« Nous sommes très heureux et soulagés d'en arriver finalement à une entente de principe avec le gouvernement du Québec. La formation et la stabilité du personnel de notre réseau sont des enjeux extrêmement importants pour continuer d'offrir des services de grande qualité particulièrement dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. La présente entente de principe nous permet de faire un pas important dans ce dossier et nous aidera certainement à créer des milieux de vie toujours mieux adaptés aux résidents. »

- Johanne Pratte, Directrice générale de l'ARIHQ

« La dernière année, a été particulièrement éprouvante pour les RI de partout au Québec. La présente entente de principe a donc un caractère très particulier et nous serons très heureux de pouvoir la présenter et la recommander à nos membres. Il en reviendra à eux de voter son principe dans quelques jours. »

- Michel Clair, Président du Conseil d'administration de l'ARIHQ

À propos de L'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte plus de 1 000 ressources intermédiaires qui hébergent plus de 17 000 personnes vulnérables -- des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie -- dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 14 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement pour adultes du Québec.

