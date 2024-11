TORONTO, le 27 nov. 2024 /CNW/ - C'est avec plaisir que FAIR CANADA annonce une nouvelle entente avec la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) pour le financement stable de ses efforts dans la promotion des droits des investisseurs et des consommateurs financiers au Canada. Grâce à cette nouvelle entente de financement, FAIR se verra octroyer 11 millions de dollars sur les six prochaines années.

« Le soutien de la CVMO est un vote de confiance qui contribuera à alimenter nos efforts de défense des intérêts des investisseurs particuliers », a déclaré Jean-Paul Bureaud, directeur général, FAIR Canada. « FAIR est le porte-parole informé et mesuré des consommateurs auprès des décideurs pour s'assurer que les investisseurs canadiens particuliers sont protégés et que leurs inquiétudes sont entendues. »

Ce financement est une allocation du Fonds désigné de la CVMO, et FAIR Canada pourra utiliser jusqu'à 2 millions de dollars par année.

« Les investisseurs canadiens sont confrontés aux changements du marché, à l'innovation technologique et à un environnement réglementaire de plus en plus complexe. Avoir un porte-parole indépendant et professionnel, au niveau national, est un réel besoin » a déclaré M. Bureaud. « Les fonds nous permettront de progresser et de continuer à exécuter notre plan stratégique. »

La Fondation canadienne pour la promotion des droits des investisseurs (FAIR Canada) a été créée en 2008 pendant la crise financière mondiale afin de favoriser la confiance du public et de favoriser les droits des investisseurs. Notre organisme travaille à promouvoir les droits des investisseurs et des consommateurs financiers au Canada par l'entremise de soumissions de politiques éclairées aux gouvernements et aux organismes de réglementation, de l'identification proactive des problèmes émergents et de la communication avec le public, ainsi que du travail de collaboration. Nous menons également des recherches pour entendre directement les investisseurs et les consommateurs financiers parler de leurs expériences et de leurs inquiétudes.

À propos de FAIR Canada

FAIR Canada défend les droits des investisseurs particuliers au Canada par l'entremise de la défense des intérêts, de l'éducation et de l'avancement des questions de réglementation. Nous sommes le porte-parole indépendant et digne de confiance sur les enjeux importants qui touchent les investisseurs particuliers. En tant que seul organisme canadien à but non lucratif axé sur les investisseurs, nous fournissons des commentaires éclairés et objectifs sur les questions de réglementation qui ont une incidence sur l'équité et la protection des investisseurs. Pour en savoir plus sur les droits des investisseurs, consultez le site FAIRCanada.ca/fr/ et connectez-vous avec nous sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : Jean-Paul Bureaud, Directeur général, FAIR Canada, [email protected]; Teresa Pagnutti, Chef, Relations publiques et avec les médias, FAIR Canada, [email protected], 416-230-0172