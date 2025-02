ADAIRSVILLE, Ga. et MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Financement commercial Northpoint (Northpoint), une société de financement qui offre du financement d'inventaire d'entreprises et qui est propulsée par la Banque Laurentienne du Canada, s'est associée à Yanmar America (Yanmar) pour financer exclusivement son Rural Lifestyle Group. Le partenariat entre Yanmar et Northpoint comprendra des conditions flexibles et personnalisées, ainsi qu'une équipe de soutien à la clientèle dévouée.

Yanmar America est situé à Adairsville, Georgie et le Rural Lifestyle Group fabrique et vend en gros des tracteurs et des véhicules utilitaires. Depuis 113 ans, le groupe Yanmar, dirigé par Yanmar Holdings au Japon, s'est forgé une solide réputation mondiale en tant que fabricant de moteurs diesel, de machineries lourdes et de machineries agricoles. Avec une multitude de produits, Yanmar est la référence en matière de produits fiables et performants.

Northpoint est devenue une organisation bien établie qui a prouvé son engagement envers l'industrie au fil des ans en développant des programmes qui tiennent compte des besoins de ses clients. L'entreprise continue d'innover et de former des partenariats stratégiques dans l'ensemble du secteur, y compris dans le cadre de cette dernière initiative. Alors que cette nouvelle phase commence pour Northpoint, on s'attend à ce que le partenariat avec Yanmar renforce les offres de Northpoint et aide à fournir le meilleur soutien ainsi qu'à saisir les meilleures occasions de financement pour l'industrie.

« Northpoint est fière de débuter cette relation exclusive avec Yanmar America et son Rural Lifestyle Group. Nous sommes honorés et enthousiastes à l'idée de faire équipe avec un produit d'une telle qualité et une marque aussi réputée dans l'industrie », a déclaré Dan Radley, président-directeur général de Northpoint. « Notre orientation client et notre engagement envers la croissance correspondent bien à la culture de Yanmar et à sa stratégie de mise en marché. Nous nous réjouissons de cette relation durable avec Yanmar America ».

« Nous sommes ravis de ce partenariat et nous nous réjouissons de travailler avec Northpoint pour offrir des possibilités de financement attrayantes qui répondent aux besoins de nos clients. Notre nouveau partenariat avec Northpoint est une occasion importante d'augmenter les ventes et d'assurer le succès et la rentabilité de nos concessionnaires, et je suis certain qu'il sera bien accueilli dans l'ensemble de notre réseau nord-américain », déclare Jeff Albright, président de Yanmar America.

À propos de Yanmar America

Yanmar America Corporation, situé à Adairsville, Georgie, est le siège régional du groupe Yanmar, dirigé par Yanmar Holdings Co., Ltd, une entreprise mondiale basée à Osaka, au Japon. L'entreprise initiale du groupe Yanmar a été créée en 1912 et, en 1933, elle est devenue le premier fabricant au monde à développer un petit moteur diesel dernier cri. Aujourd'hui, le groupe Yanmar est un leader reconnu dans la conception et la fabrication de moteurs diesel et d'équipements à moteur diesel de haute performance, ainsi que de systèmes énergétiques basés sur des moteurs à gaz. Yanmar America Corporation est situé au 101 International Parkway, Adairsville, GA 30103. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Yanmar.com/us.

À propos de Financement commercial Northpoint

Propulsée par la Banque Laurentienne, Financement commercial Northpoint, qui a des bureaux dans toute l'Amérique du Nord, est un fournisseur de solutions financières diversifiées qui offre des prêts sur stocks, des plans de financements et des financements sur actifs. Prêteur expérimenté, il offre un large éventail de structures de programmes pour répondre aux besoins des fabricants d'équipement d'origine, des distributeurs, des revendeurs et des concessionnaires dans une variété d'industries de produits de consommation et de produits commerciaux. Son équipe propose une approche créative, flexible et personnalisée, combinée à des technologies innovantes et à des processus rationalisés. Pour plus d'informations sur les produits proposés par Northpoint, visitez le site www.northpointcf.com.

