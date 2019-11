Financement auto TD met sur pied des centres d'excellence

TORONTO, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD ») a annoncé aujourd'hui que Financement auto TD (FATD) est devenu un groupe national de financement automobile entièrement intégré aux Services bancaires aux entreprises TD. Le 1er novembre 2019, les comptes automobiles des Services bancaires commerciaux TD ont été transférés à Financement auto TD afin d'offrir un niveau de service et d'expertise hors pair aux clients.

Michael McGhee, premier vice-président, Financement auto TD, explique : « Nos clients souhaitent que leur directeur de compte comprenne le contexte global du financement automobile et qu'il ne se concentre pas sur un seul aspect de leur entreprise. En créant des centres d'excellence spécialisés, nous serons en mesure d'offrir des conseils plus avisés et une exécution plus rapide. »

Financement auto TD regroupera l'ensemble des services commerciaux de financement automobile de la TD sous un même toit. Outre son modèle d'exploitation actuel, Financement auto TD a établi trois nouveaux Centres bancaires commerciaux spécialisés à Toronto (Ontario), à Calgary (Alberta) et à Montréal (Québec). Le groupe sera également présent à l'échelle locale dans de nombreuses collectivités canadiennes afin de soutenir ses clients.

