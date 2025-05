Au premier rang pour la satisfaction des concessionnaires parmi les prêteurs spécialisés non exclusifs avec crédit de détail

TORONTO, le 6 mai 2025 /CNW/ - Financement auto TD (FATD) s'est classée au premier rang parmi les prêteurs spécialisés non exclusifs avec crédit de détail, dans le cadre du sondage J.D. Power 2025 sur la satisfaction des concessionnaires à l'égard du financement au Canada. C'est la deuxième année consécutive que FATD arrive en tête du classement dans deux catégories de satisfaction des concessionnaires, remportant du même coup son huitième prix J.D. Power consécutif dans la catégorie des prêteurs spécialisés non exclusifs.

J.D. Power, la principale source de cotes repères, s'appuie sur sa méthodologie pour effectuer des évaluations impartiales et indépendantes depuis 1968. Créée il y a 27 ans, l'étude de référence portant sur le secteur de l'automobile rend compte des réponses issues de 5 974 évaluations des finances effectuées dans trois segments, auprès de concessionnaires canadiens de véhicules neufs. L'édition de cette année a été menée en février 2025.

« À FATD, nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons, a déclaré Michael McGhee, premier vice-président et chef, Financement auto TD au Canada. Je suis extrêmement fier de mon équipe et des résultats que nous avons obtenus ensemble. Huit prix J.D. Power consécutifs, c'est tout simplement remarquable. Je tiens à remercier nos clients du fond du cœur pour la confiance qu'ils nous accordent. »

Le sondage sur la satisfaction des concessionnaires à l'égard du financement au Canada mesure la satisfaction selon quatre facteurs, pour lesquels la TD s'est chaque fois retrouvée au premier rang : offres de fournisseurs de services financiers, processus de financement, relations avec le personnel de crédit et relations avec les représentants des ventes.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,09 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un leader mondial en matière de rétroaction des consommateurs, de services-conseils, d'analyse et de données. Pionnier dans l'utilisation des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (IA) et de la modélisation algorithmique pour décoder les comportements des consommateurs, J.D. Power assure depuis plus de 55 ans une veille sectorielle perspicace sur les interactions de la clientèle avec les marques et les produits. Les grandes entreprises des principaux secteurs s'appuient sur les données de J.D. Power pour orienter leurs stratégies de contact avec la clientèle.

J.D. Power a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les services offerts par l'entreprise, visitez JDPower.com/business.

SOURCE TD Bank Group

Renseignements supplémentaires : Caroline Phemius, [email protected]