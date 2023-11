RICHMOND, BC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - L'Aéroport international de Vancouver améliorera le rendement de son terminal principal et réduira ses émissions globales grâce à un investissement combiné de plus de 3,5 millions $ des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. Annoncé par le député Wilson Miao, le ministre de la Colombie-Britannique George Heyman et Christoph Rufenacht de l'Aéroport international de Vancouver, ce projet appuiera des solutions énergétiques propres.

Le financement permettra de réduire les émissions du terminal principal en passant du gaz naturel à l'électricité pour le chauffage de l'eau domestique. Le projet permettra aussi de décarboner trois boucles d'eau chaude domestique grâce à l'installation de thermopompes à air.

Ces améliorations devraient réduire les émissions de gaz à effet de serre de 855 tonnes par année sur la durée de vie de l'installation. Ces travaux permettront à l'aéroport de desservir les aires de préparation des aliments et les toilettes, tout en minimisant son impact environnemental.

Citations

« Les rénovations écologiques modernisent les installations et luttent contre le réchauffement de la planète un bâtiment à la fois. L'investissement d'aujourd'hui pour moderniser l'Aéroport international de Vancouver, qui dessert quotidiennement des milliers de voyageurs canadiens, réduit les émissions de gaz à effet de serre et appuie notre objectif de promotion de collectivités saines et durables à très long terme. »

Wilson Miao, député de Richmond Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet fait progresser notre engagement à réduire la pollution par le carbone et à créer plus de possibilités d'emplois dans une économie plus propre. Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada collabore avec les gouvernements fédéral et locaux à bâtir des infrastructures publiques à l'épreuve des changements climatiques afin d'assurer un avenir plus sûr et meilleur pour tous. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques

« Pour atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2030, nous devons prioriser l'innovation et la collaboration afin de réduire les émissions de carbone et renforcer l'économie verte pour les générations à venir. Nous sommes reconnaissants aux gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique pour leur partenariat alors que nous nous efforçons de devenir une organisation qui fixe la barre en matière de durabilité et un centre d'innovation qui soutient l'économie locale et l'environnement. »

Christoph Rufenacht, vice-président, Développement aéroportuaire et Optimisation des actifs, Aéroport international de Vancouver

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 099 059 $ dans ce projet, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 1 475 112 $.

investit 2 099 059 $ dans ce projet, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 1 475 112 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce programme fait partie du Plan Investir dans le Canada du gouvernement.

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce programme fait partie du Plan Investir dans le du gouvernement. Ce volet aide à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en appuyant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 146 projets d'infrastructure ou groupes de projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes ont été annoncés en Colombie-Britannique, pour une contribution fédérale totale de plus de 694 millions $ et une contribution provinciale totale de près de 371 millions $.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards $ sur douze ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards $ sur douze ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour nos eaux et nos terres.

