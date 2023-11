VANCOUVER, BC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Des projets de transport actif offriront des options saines et abordables de transport à trois collectivités de la Colombie-Britannique, grâce à l'investissement combiné de 869 950 $ du gouvernement du Canada, de la ville de Vancouver et de la Powell River Community Forest. Annoncés par la ministre Kamal Khera, ces projets amélioreront la qualité de vie des résidents en permettant la planification et la construction de réseaux de déplacements actifs qui aideront à créer des collectivités plus durables.

Vancouver recevra des fonds pour évaluer la faisabilité de la réaffectation de l'espace routier sur les rues Granville et Cambie afin de mieux desservir tous les modes de transport et de créer des liaisons routières actives vers les stations de métro South Granville et City-Hall Broadway. L'étude portera sur la conception de liaisons piétonnes plus sûres et améliorées entre les stations, pour l'accès aux futures stations et pour les connexions aux lignes d'autobus.

Les investissements à Abbotsford appuieront des études de faisabilité et de conception pour le sentier polyvalent Mómeqwem et le passage à niveau du ruisseau McLennan, un projet prioritaire dont il est question dans le Plan de transport actif de la Première Nation Matsqui. Les études porteront sur la construction d'un sentier hors rue et polyvalent pour relier les résidences de la voie Flora au centre communautaire et au Sentier Transcanadien. L'étude examinera également le passage à niveau actuel du ruisseau McLennan pour l'amener à des normes de sécurité et de conception modernes.

Le financement permettra également de construire un nouveau sentier polyvalent de 1,6 km à Powell River, reliant l'unique école secondaire de la collectivité, Brooks Secondary, et l'ensemble du quartier historique du lotissement urbain au quartier Westview et à ses installations.

Cet investissement s'inscrit dans la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à créer et à améliorer des sentiers, des pistes cyclables et des ponts piétonniers partout au pays. C'est un grand pas vers une vie plus saine et la création de collectivités aux liens étroits, ce qui nous permettra de créer un Canada mieux connecté.

« Les investissements stratégiques dans le transport actif favorisent des collectivités inclusives et durables. En collaboration avec nos partenaires, nous créons des moyens sûrs de relier tous les habitants de la Colombie-Britannique aux écoles, aux emplois et aux installations importantes, ainsi que de réduire la dépendance à l'égard des voitures. »

L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et, des Personnes en situation de handicap, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce de financement d'aujourd'hui nous aidera à explorer la meilleure façon de relier les gens aux futures stations de SkyTrain Broadway-City Hall et South Granville. Une infrastructure de qualité pour les gens à vélo et à pied en toute sécurité vers les stations de métro est essentielle à notre ville en pleine croissance. Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral d'avoir contribué à faire progresser cette importante initiative de transport actif. »

Ken Sim, maire de Vancouver

Le gouvernement du Canada investit 549 950 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La ville de Vancouver verse 20 000 $ et Powell River Community Forest 300 000 $.

investit 549 950 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La ville de verse 20 000 $ et Powell River Community Forest 300 000 $. Le financement fédéral pour Powell River est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives à la consultation auprès des groupes autochtones.

est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives à la consultation auprès des groupes autochtones. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique du pays, d'un océan à l'autre, pour promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie consiste à réaliser des investissements axés sur des données et fondés sur des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et de prolonger les réseaux existants, en plus de créer des environnements sécuritaires pour offrir des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables.

est la première approche stratégique du pays, d'un océan à l'autre, pour promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie consiste à réaliser des investissements axés sur des données et fondés sur des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et de prolonger les réseaux existants, en plus de créer des environnements sécuritaires pour offrir des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables. Le Fonds pour le transport actif complémente le plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles, créent de bons emplois pour la classe moyenne, font croître l'économie, font la promotion de modes de vie plus sains, favorisent l'équité parmi les Canadiens vulnérables, réduisent la pollution atmosphérique et sonore, et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sécuritaires afin que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent accéder à des emplois et à des services et établir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Dans le cadre de cet investissement, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année sont prévus, à compter de 2026-2027, à l'appui des solutions de transport en commun.

investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Dans le cadre de cet investissement, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année sont prévus, à compter de 2026-2027, à l'appui des solutions de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars dans des milliers de projets de transport en commun dans des collectivités d'un océan à l'autre.

