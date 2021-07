Finale de la Coupe Stanley 2021 - Venez encourager nos Canadiens sur l'Esplanade du Parc olympique !

MONTRÉAL, le 1er juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Parc olympique est heureux d'inviter les Montréalais et les Montréalaises à assister gratuitement à la diffusion en direct des prochains matchs de la finale de la Coupe Stanley 2021 sur l'Esplanade du Parc olympique.

Figure emblématique de Montréal, le Parc olympique offre un espace extérieur sécuritaire pour accueillir jusqu'à 3 500 personnes, en tout respect des mesures sanitaires en vigueur.

« Il s'agit d'une belle occasion de se retrouver au Parc olympique pour encourager nos Canadiens ! L'Esplanade a un potentiel événementiel extraordinaire et nous sommes ravis de la mettre à contribution pour cet évènement rassembleur » - Alain Larochelle, vice-président, Exploitation et développement Commercial, Parc olympique

Pour plus de détails et pour réserver vos places gratuitement pour le 3e match, rendez-vous dès 17 h aujourd'hui au www.parcolympique.qc.ca.

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO), « Parc olympique », remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). La SDMVPO a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball des Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Quarante-cinq ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

