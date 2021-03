Fin du service de désenclavement hivernal pour l'île d'Anticosti et la Basse-Côte-Nord

QUÉBEC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Comme Relais Nordik reprendra la desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord le 5 avril prochain et qu'il n'y a actuellement plus de glace dans le golfe du Saint-Laurent, la Société des traversiers du Québec (STQ) annonce que le service de désenclavement hivernal prendra fin la semaine prochaine.

Les dernières livraisons par la route et par les airs auront lieu dans la semaine du 5 avril. Pour profiter de cette dernière livraison, les clients doivent faire leur commande d'ici 16 h ce jeudi 1er avril.

Le service du transport des marchandises vers l'île d'Anticosti et la Basse-Côte-Nord sera ensuite entièrement effectué par le NM Bella Desgagnés.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Alexandre Lavoie, Responsable des communications, Cellulaire et SMS : 418 576-3342, [email protected]

Liens connexes

https://www.traversiers.com/