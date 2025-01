Fin des travaux de reconstruction des ponts d'étagement de l'A-520, au-dessus de la rue Hickmore

MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les travaux de reconstruction des ponts d'étagement de l'autoroute 520 (Côte-de-Liesse), au-dessus de la rue Hickmore, se sont achevés le 14 janvier dernier. De plus, la circulation est rétablie sur la rue Hickmore, entre les rues Ness et Merizzi, et les escaliers menant des voies de desserte de l'autoroute 520 à la rue Hickmore ont été reconstruits.

Le projet, pour lequel l'échéancier et le budget ont été respectés, a été exécuté en deux phases principales. Les ponts d'étagement des voies de desserte ont été complètement reconstruits d'avril à décembre 2023, tandis que la reconstruction des ponts d'étagement des voies rapides a été réalisée au courant de l'année 2024. Grâce aux travaux, ces structures auront une durée de vie de plus de 75 années.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration durant la réalisation des travaux. Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

