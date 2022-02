OFEV ® est le premier et le seul traitement disponible au Canada pour les maladies pulmonaires interstitielles fibrosantes progressives (MPI-FP) qui affectent les patients présentant diverses formes de maladies pulmonaires interstitielles (MPI) 1,2

L'entente entre les deux parties propose un cadre de travail visant à appuyer le remboursement d'OFEV® pour la MPI-FP par les régimes d'assurance publics.

BURLINGTON, ON, le 15 févr. 2022 /CNW/ - Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée et l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) ont terminé les négociations portant sur OFEV® (nintedanib), un inhibiteur de la tyrosine-kinase à cibles multiples pour le traitement de maladies pulmonaires interstitielles (MPI) fibrosantes chroniques avec phénotype progressif (également nommées MPI-FP)1.

« La conclusion positive de nos négociations avec l'APP signifie que les patients atteints de MPI-FP, une maladie très invalidante, peuvent espérer recevoir un traitement visant à ralentir la progression de la cicatrisation des poumons », déclare Andrea Sambati, présidente et directrice générale de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. « Nous sommes prêts à collaborer avec les territoires de compétence à l'échelle du Canada pour faire en sorte que le produit soit remboursé par les régimes publics d'assurance-médicaments, puisque ces patients n'ont pas une seconde à perdre. »

Selon Dominique Massie, directrice exécutive de L'Association pulmonaire du Québec (APQ), « nous sommes ravis de constater les résultats positifs des négociations entre Boehringer Ingelheim Canada et l'APP. On espère ainsi que de nombreux patients atteints de MPI-FP auront accès à OFEV. On espère également que le Québec sera à l'avant-garde pour offrir rapidement ce traitement novateur aux Québécois atteints de MPI-FP pour les aider à préserver leur fonction pulmonaire. »

Au sujet d'OFEV®

Santé Canada a accordé l'autorisation de mise en marché d'OFEV® pour les patients atteints de MPI-FP en mai 20203. OFEV®, un inhibiteur de la tyrosine-kinase à cibles multiples qui bloque les voies importantes participant à la fibrose pulmonaire dans les MPI, est également indiqué pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et pour ralentir la vitesse de détérioration de la fonction pulmonaire chez les patients atteints de MPI associée à la sclérose systémique (MPI-ScS) - deux types de MPI1.

Au sujet de la MPI-FP

La maladie pulmonaire interstitielle fibrosante progressive (MPI-FP) est une maladie caractérisée par la présence d'un phénotype fibrosant progressif4,5 chez un patient atteint de MPI, phénotype qui cause des dommages irréversibles6,7,8 et progressifs3,4,5 au niveau de la structure et de la fonction des poumons4,5,6,9,10. L'impact de la maladie pour les personnes aux prises avec la MPI-FP est considérable11,12, puisque la maladie se caractérise par une détérioration de la fonction pulmonaire et l'aggravation des symptômes respiratoires, une réduction de la qualité de vie et une mortalité précoce13. Un diagnostic et un traitement au stade précoce sont essentiels pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec la MPI-FP14.

À propos de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

Boehringer Ingelheim se consacre à la découverte de traitements révolutionnaires visant à améliorer la vie des humains et des animaux. Entreprise biopharmaceutique de renommée mondiale axée sur la recherche, la compagnie valorise par l'innovation dans des domaines où il existe un grand besoin médical à combler. Fondée en 1885, Boehringer Ingelheim est encore de nos jours une entreprise familiale axée sur l'avenir. Elle compte environ 52 000 employés oeuvrant dans plus de 130 marchés et trois domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains, santé animale et fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 600 employés au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.boehringer-ingelheim.ca

Références

