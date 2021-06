MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - Transat A.T. Inc. (« Transat » ou la « Société ») annonce aujourd'hui que les discussions en cours avec M. Pierre Karl Péladeau concernant une possible acquisition de la totalité des actions de Transat par l'entremise de sa société Gestion MTRHP inc. (« MTRHP ») ont pris fin.

Le 7 avril 2021, M. Péladeau a communiqué à la Société une proposition non-contraignante envisageant une transaction par laquelle sa société Gestion MTRHP inc. ferait l'acquisition de la totalité des actions de Transat sur une base de 5,00 $ par action, payable en espèces. Compte tenu du cours actuel, le prix offert ne permet plus d'envisager raisonnablement que la transaction pourrait recevoir l'aval nécessaire des actionnaires aux fins de pouvoir procéder. En conséquence, MTRHP a confirmé à la Société qu'elle se retirait des discussions.

Dans ces circonstances, les travaux du comité spécial chargé d'évaluer les options stratégiques prendront fin, et Transat compte focaliser ses efforts sur la mise en œuvre de son plan stratégique et sur la reprise prochaine de ses opérations et de ses vols, le 30 juillet.

Comme prévu dans son plan stratégique dont les grandes lignes ont été rendues publiques le 10 juin, Transat entend également étudier les possibilités d'optimiser sa structure de financement, ce qui pourrait comprendre l'émission d'actions de son capital ou un financement obligataire à des conditions plus favorables que celles se rattachant à une portion des liquidités mises à la disposition de Transat par l'intermédiaire du Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE).

Avertissement concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de Transat concernant de possibles transactions visant à optimiser sa structure de capital. Ces déclarations sont fondées sur certaines hypothèses jugées raisonnables par Transat, mais sont soumises à certains risques et incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de Transat, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement. Notamment, la réalisation d'un financement en actions ou en titres de créances sera assujetti aux conditions de marché et l'intérêt des investisseurs. De plus, un tel financement pourrait être bénéfique pour Transat au niveau de sa structure de capital mais pourrait avoir des conséquences défavorables pour certains actionnaires, notamment en raison du caractère dilutif d'un éventuel placement d'actions selon le niveau de participation des actionnaires actuels à un tel financement. Transat décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toutes déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Transat est très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, comme en témoignent ses multiples initiatives de responsabilité d'entreprise déployées au cours des 14 dernières années et a obtenu la certification Travelife en 2018. La Société est basée à Montréal (TSX : TRZ).

