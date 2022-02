Fin de l'obligation des tests PCR à la frontière

UNE DÉCISION QUI REDONNE UN ÉLAN À UN SECTEUR CLÉ DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec se réjouit de l'annonce du gouvernement fédéral de retirer à partir du 28 février l'exigence pour les voyageurs de passer un test PCR afin de revenir à un mode de dépistage aléatoire des voyageurs qui entrent au Canada. Même si ce test doit continuer d'être fait avant le départ, cet assouplissement répond aux demandes faites par l'industrie afin de simplifier la vie des voyageurs et d'assurer une relance durable du tourisme.

Afin de favoriser la fluidité des déplacements, l'Alliance estime que des mesures de contrôle claires, uniformisées et stables doivent être établies entre les provinces canadiennes et idéalement au sein des pays du G20. La mise en place d'un test de dépistage rapide, simple et abordable demeure donc la voie à privilégier pour une première étape afin de simplifier la vie des voyageurs. La deuxième étape, lorsqu'elle sera possible, sera de retirer toutes exigences pour les voyageurs pleinement vaccinés.

Rappelons qu'en 2019, le Québec arrivait au deuxième rang parmi les provinces canadiennes pour le nombre de visiteurs et au troisième rang pour les recettes touristiques. La part des touristes provenant des marchés hors Québec représentait 24 % du volume total et permettait d'enregistrer 53 % des dépenses touristiques totales. Le secteur engrangeait des retombées de 16,4 milliards de dollars, ce qui représente 2,5 % du PIB du Québec.

Citation

« Les partenaires de l'industrie du tourisme ont été conscients et solidaires de l'importance de protéger la santé des populations tout au long de la pandémie. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant et apprendre à vivre avec le virus dans cette nouvelle réalité. Pour maintenir notre position concurrentielle sur les marchés internationaux, reconquérir le cœur des touristes et revaloriser les centaines de milliers d'emplois dans le secteur, il importe de simplifier la vie des voyageurs et des entrepreneurs touristiques. Cela est fondamental pour redonner un véritable élan à une industrie qui génère des retombées directes de plusieurs milliards de dollars en plus de stimuler directement l'économie et la fierté de nos villes et de nos régions. En ce sens, nous accueillons l'allègement des mesures aux frontières avec satisfaction et soulagement après des mois de restrictions. »

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

À propos de l'Alliance

L'Alliance rassemble, concerte et représente les entreprises et les associations du secteur touristique pour propulser la performance de l'industrie tout en soutenant et en participant au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. Porte-voix de 10 000 entreprises réunies au sein de 40 associations touristiques régionales et sectorielles, l'Alliance fonde son action sur les intérêts supérieurs de l'industrie, dans un engagement ferme de ses dirigeants à faire évoluer les façons de faire, au bénéfice des entreprises, des travailleurs et des communautés du Québec.

