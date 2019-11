Films gratuits et festifs! La Journée familiale annuelle aura lieu le 7 décembre dans les cinémas Cineplex

« Chez Cineplex, nous contribuons depuis longtemps à nos collectivités locales, et nous avons fièrement versé des millions de dollars à des organismes sans but lucratif partout au pays », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Cette année, nous sommes heureux d'organiser notre neuvième édition annuelle de la Journée familiale pour appuyer les Repaires jeunesse du Canada et leur travail visant à créer des occasions pour les enfants et les jeunes du pays de nouer des liens, d'apprendre, de jouer et de s'amuser. »

Les cinémas Cineplex participants partout au Canada ouvriront leurs portes à 9 h (heure locale) le samedi 7 décembre, et les billets seront disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les films seront présentés à compter de 9 h 30 (heure locale), et tous les cinémas retourneront à la programmation régulière dans l'après-midi. Les films seront présentés en anglais et en français selon le marché, et les invités sont encouragés à visiter Cineplex.com/JourneeFamiliale pour obtenir une liste des cinémas participants, des horaires et des langues disponibles.

Cineplex remercie chaleureusement ses employés, gestionnaires des cinémas locaux et équipiers qui font don de leur temps tous les ans, ainsi que Warner Bros. Pictures Canada et Mars Wrigley Canada qui fournissent les produits et services afin de rendre possible la Journée familiale 2019. Pour manifester votre soutien à la Journée familiale, joignez-vous à la conversation en ligne sur Facebook (Facebook.com/CinemasCineplex), Twitter (@CinemasCineplex) et Instagram (@CinemasCineplex).

Repaires jeunesse du Canada est la plus grande organisation du pays au service des enfants et des adolescents et propose des programmes et des services essentiels à plus de 200 000 jeunes dans 700 collectivités d'un océan à l'autre. Pour en apprendre davantage, visitez le site bgccan.com/fr ou rejoignez-les en ligne à @RJeunesseCAN.

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex accueille plus de 70 millions d'invités dans son réseau de cinémas et de destinations de restauration et de divertissement répartis d'un océan à l'autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique), des solutions de divertissement (Player One Amusement Group), de même qu'une plateforme de sports électronique destinée aux joueurs passionnés dotés d'un esprit de compétition (WorldGaming.com). L'entreprise exploite aussi les nouveaux complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room et ouvrira en outre des complexes de sport et de divertissement (Topgolf) dans tout le Canada. Cineplex est également partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de fidélité axé sur le divertissement au Canada.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie environ 13 000 personnes dans ses bureaux canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez Cineplex.com ou téléchargez l'application Cineplex.

