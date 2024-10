/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Fiera Immobilier Canada est heureuse d'annoncer l'ouverture aux investisseurs externes qualifiés du Fonds Fiera Financement Immobilier Canada, s.e.c. (« le Fonds »), marquant une étape clé dans l'expansion de sa stratégie de financement immobilier crée en 2006 (« la stratégie »). Cette initiative vise à accroître significativement les opportunités d'investissement en mobilisant des capitaux supplémentaires auprès d'investisseurs privés et institutionnels, avec un objectif d'atteindre 1,5 milliard de dollars canadiens de capitalisation au cours des prochaines années.

Le Fonds est une société en commandite à capital variable qui vise à générer des rendements stables et attrayants. Il investit à court terme auprès de développeurs immobiliers et de propriétaires fonciers pour soutenir la construction et le redéveloppement de projets au Canada. La stratégie vise à préserver l'avoir des détenteurs de parts tout en générant un rendement compétitif, assurant aux investisseurs une liquidité et un flux stable de distributions provenant de ces placements.

« Au cours des 18 dernières années, la stratégie a démontré sa capacité à générer des rendements solides et constants. L'ouverture de ce fonds aux investisseurs externes qualifiés est une opportunité exceptionnelle pour ceux qui recherchent un placement fiable dans le secteur immobilier canadien. Nous restons fidèles à notre philosophie d'investissement axée sur la gestion du risque et la préservation du capital, et je suis convaincu que le Fonds continuera à offrir des rendements hautement compétitifs », a déclaré Pierre Pelletier, directeur général principal et chef du développement et de la dette.

Depuis sa création, la stratégie a généré des rendements supérieurs et ajustés au risque aux investisseurs internes, affichant un rendement annuel net moyen de 7,91 % et des actifs sous gestion de près de 800 millions de dollars canadiens au 30 juin 2024. Avec un total de plus de 5,5 milliards de dollars canadiens en prêts immobiliers répartis au Canada depuis 2006, le Fonds vise à étendre sa portée aux investisseurs externes grâce à sa stratégie de financement immobilier robuste et avérée maintenant disponible à l'investissement direct.

Martin Saulnier, chef de la dette immobilière, a commenté : « L'engouement graduel des développeurs pour un retour dans le marché se fait ressentir. Cela s'explique par les baisses de taux d'intérêt au cours des derniers mois, la stabilisation des coûts de construction, le manque apparent d'unités résidentielles au niveau national et la demande soutenue d'espaces industriels. Nous envisageons un avenir où le Fonds continuera de jouer un rôle central dans le financement de projets immobiliers novateurs à travers le Canada, tout en cherchant à offrir aux investisseurs des opportunités de rendements attrayants ajustés au risque. De plus en plus, les emprunteurs du marché canadien des prêts hypothécaires commerciaux se tournent vers des prêteurs privés non bancaires pour répondre à leurs besoins de financement. Le Fonds est bien placé pour tirer parti de cette tendance sur le marché des prêts immobiliers, car il cherche à offrir à ses investisseurs des rendements nets stables et ajustés au risque, avec une faible corrélation avec les fluctuations du marché boursier. »

Le Fonds Fiera Financement Immobilier Canada, s.e.c. offre aux développeurs immobiliers et propriétaires fonciers une gamme diversifiée de produits de financement adaptés à leurs besoins spécifiques, incluant du financement de premier et de deuxième rang, entre 5 et 50 millions de dollars canadiens, avec une durée des prêts entre 12 et 24 mois. Ces prêts sont garantis par des biens immobiliers de haute qualité situés dans les principaux marchés canadiens. De plus, le portefeuille est stratégiquement diversifié et composé de projets de développement immobilier de qualité dans les centres urbains du Canada. La diversification par région et par type de solution permet d'atténuer le risque et de maximiser les rendements des investisseurs.

Pour de plus amples renseignements sur le Fonds Fiera Financement Immobilier Canada, s.e.c. et d'autres stratégies de Fiera Immobilier, veuillez consulter le site Web : https://ca.fieraimmobilier.com/strategies/fonds-de-dette/

À propos de Fiera Immobilier

Fiera Immobilier est une société de gestion de placements présente au Canada et au Royaume-Uni, dont l'équipe compte plus de 80 employés. Notre société gère 10,2 milliards de dollars canadiens d'actifs immobiliers commerciaux à l'échelle mondiale par la voie d'un éventail de fonds et de comptes de placement au 30 juin 2024. La grande diversification de notre portefeuille - sur le plan géographique et du point de vue des types de biens immobiliers - et notre gamme de stratégies hors pair fournissent aux investisseurs des occasions exceptionnelles de diversifier leurs placements et de personnaliser leur expérience des placements dans cette catégorie d'actif. Fiera Immobilier est la propriété exclusive de Corporation Fiera Capital, une société chef de file dans la gestion de placement qui offre de multiples produits et gère 158,9 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion au 30 juin 2024. ca.fieraimmobilier.com

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») est une société de gestion de placements indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La société offre de multiples produits personnalisés tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise profonde de Fiera Capital, sa plateforme d'investissement diversifiée et son engagement à fournir un service exceptionnel sont au cœur de sa mission consistant à être à l'avant-garde de la science de la gestion des placements afin de créer une richesse durable pour ses clients. Fiera Capital est inscrite à la Bourse de Toronto sous le titre FSZ. www.fieracapital.com

Fiera Capital, dont le siège social est situé à Montréal et qui compte des sociétés affiliées dans diverses administrations, possède des bureaux dans une dizaine de villes du monde, notamment New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité affiliée (chacune étant une société affiliée) de Fiera Capital fournit uniquement des services-conseils sur les placements ou des services de gestion des placements ou offre des fonds de placement dans les administrations où la société affiliée est autorisée à fournir des services conformément à une exemption d'enregistrement et/ou le produit en question est enregistré.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par des sociétés affiliées à Fiera Capital qui sont des conseillers en placement inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ou exemptées d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas un certain niveau de compétence ou de formation. Pour obtenir plus de détails sur une inscription en particulier ou des exemptions à une inscription auxquelles n'importe quelle entité de Fiera Capital se fie, veuillez consulter https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites.

Avertissement important

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Tout investissement comporte un potentiel de perte.

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

Le présent document peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les attentes actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations prospectives sont l'expression des opinions, des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs et elles sont fondées sur les informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Fiera Capital et les membres de son groupe considèrent comme raisonnables, et rien ne garantit cependant que les résultats, le rendement ou les réalisations réels correspondront à ces déclarations prospectives. Fiera Capital et/ou les membres de son groupe ne sont pas tenus de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

