Le financement sera utilisé afin de soutenir le portefeuille de projets de gaz naturel renouvelable de Pine Creek Renewables aux États-Unis

MONTRÉAL et NEW YORK, le 24 août 2023 /CNW/ - Fiera Dette privée d'infrastructure est fière d'annoncer la clôture d'une facilité de crédit de premier rang garanti à Pine Creek Renewables, une société qui développe, détient et exploite un portefeuille en croissance de projets de gaz naturel renouvelable (GNR). Ce financement sera utilisé pour la construction et l'exploitation de trois projets de GNR dont la production fait déjà l'objet d'ententes de vente.

Fiera Dette privée d'infrastructure a piloté cet investissement en partenariat avec Foundation Credit, qui a investi dans ce projet par le biais de sa stratégie de dette d'infrastructure, le Foundation Infrastructure Opportunities.

Le produit recueilli servira à la construction et à l'exploitation de trois projets de GNR situés à deux sites d'enfouissement et à un digesteur anaérobie dans l'ouest des États-Unis. Pendant leur décomposition, les déchets produisent naturellement du méthane, un gaz à effet de serre. Les projets de Pine Creek visent à capturer le méthane et à le convertir en gaz naturel de qualité. Outre la production de gaz, ces projets comportent des caractéristiques environnementales attrayantes.

À propos de Pine Creek RNG

Pine Creek RNG, la division de GNR de Pine Creek (www.pinecreek.com), est un producteur de GNR qui développe, détient et exploite des installations de GNR aux États-Unis. Les propriétaires de grands sites d'enfouissement et de digesteurs industriels collaborent avec Pine Creek afin de convertir des sources de biogaz bruts en combustibles moins carbonés. L'équipe de direction de Pine Creek est composée de vétérans de l'industrie qui cumulent des décennies d'expérience en énergie et en technologie, en plus de grandes connaissances et d'une solide expertise sur le marché. Grâce à sa culture axée sur la collaboration et le partenariat, Pine Creek et ses employés se sont engagés à créer de la valeur et à avoir un impact positif sur l'environnement. Pour en savoir davantage, visitez le www.pinecreekrng.com.

À propos de Fiera Dette privée d'infrastructure

Fiera Dette privée d'infrastructure est une division de Fiera Dette Privée inc., une filiale de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ). Fiera Dette privée d'infrastructure offre un financement direct et se charge du montage des placements en dette privée dans les secteurs diversifiés de l'infrastructure en Amérique du Nord. Dirigée par une équipe de professionnels chevronnés et spécialisés en dette d'infrastructure, Fiera Dette privée d'infrastructure se démarque par son approche sur le marché intermédiaire qui entend maximiser le rendement au comptant et les caractéristiques défensives des investissements en crédit privé et en infrastructure. Au 30 juin 2023, Fiera Dette privée d'infrastructure affichait un actif sous gestion de 760 millions de dollars canadiens (570 millions de dollars américains). Pour en savoir plus, consultez le www.fierainfradebt.com.

Fiera Dette privée d'infrastructure / Fiera Dette Privée inc. n'est pas inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ce communiqué de presse n'est pas, ni n'est destiné à être, une offre de vente de tout titre ou service de conseil en investissement aux États-Unis.

À propos de Foundation Credit

Société de gestion d'actifs alternatifs axée sur le crédit, Foundation Credit se spécialise dans la recherche, l'organisation et les opportunités d'investissement attrayantes découlant des inefficacités sur les marchés très fragmentés et sous-capitalisés des titres de crédit municipaux et de la dette d'infrastructure des États-Unis. Fondée en 2012, Foundation Credit gère les capitaux d'investisseurs institutionnels, tels que des grandes caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations, des sociétés d'assurance et des investisseurs à valeur nette élevée. Pour en savoir plus, consultez le www.foundationcredit.com.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 164,2 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2023. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États‑Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion d'investissements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription ou dans les territoires où le produit est enregistré.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR au www.sedarplus.ca/.

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements: Demandes des médias : [email protected]