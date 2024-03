Le financement soutient la pénétration de Greenalia sur le marché des États-Unis et le développement de sa filière de production d'énergie renouvelable

MONTRÉAL et NEW YORK, le 19 mars 2024 /CNW/ - Fiera Dette privée d'infrastructure (« Fiera ») est heureuse d'annoncer qu'elle s'est jointe à la solution de financement que Greenalia S.A. (la « Société » ou « Greenalia »), un important promoteur espagnol de projets d'énergie renouvelable, a récemment annoncée en février.

Dans le cadre d'une structure sur mesure qui combine à la fois des capitaux bancaires et de crédit privé, le placement de Fiera contribue à la clôture de facilités de crédit de trois ans d'un montant de 200 millions de dollars américains (les « facilités »), qui soutiennent le développement du portefeuille de projets d'énergie solaire et éolienne de Greenalia aux États-Unis.

L'emprunteur, Greenalia Power US Advanced II, s.r.l. (« Greenalia US »), est une filiale de Greenalia qui acquiert, développe, construit et exploite des projets d'énergie solaire, d'énergie éolienne et de stockage d'énergie à échelle industrielle aux États-Unis. Le produit des facilités permettra à Greenalia US de financer l'achat des équipements des projets, ainsi que d'autres frais d'aménagement et de construction, ce qui l'aidera à accélérer la croissance de son portefeuille.

Fiera a eu le plaisir de collaborer avec PEI Global Partners, conseiller financier exclusif de la Société, et Nomura Securities International, inc.

À propos de Greenalia S.A.

Greenalia S.A. est un producteur d'électricité indépendant axé sur les énergies renouvelables et la société mère de Greenalia Power US Advanced II, s.r.l. La Société utilise le vent, le soleil et la biomasse forestière issue des restes de plantations certifiées pour produire et stocker de l'énergie en harmonie avec la nature, ce qui est source d'emploi et d'innovation dans toute l'Europe et aux États-Unis. La principale activité de la Société est la production d'énergie renouvelable au moyen de six technologies : l'énergie éolienne côtière, l'énergie éolienne en mer, l'énergie solaire, la biomasse, le stockage et l'hydrogène.

À propos de Fiera Dette privée d'infrastructure

Fiera Dette privée d'infrastructure est une division de Fiera Dette Privée inc., une filiale de Corporation Fiera Capital. Fiera Dette privée d'infrastructure offre un financement direct et se charge du montage des placements en dette privée dans les secteurs diversifiés de l'infrastructure en Amérique du Nord. Dirigée par une équipe de professionnels chevronnés et spécialisés en dette d'infrastructure, Fiera Dette privée d'infrastructure se démarque par son approche sur le marché intermédiaire qui entend maximiser le rendement au comptant et les caractéristiques défensives des investissements en crédit privé et en infrastructure. Au 31 décembre 2023, Fiera Dette privée d'infrastructure affichait un actif sous gestion de 761 millions de dollars canadiens (573 millions de dollars américains). Pour en savoir plus, consultez le www.fierainfradebt.com.

Fiera Dette privée d'infrastructure / Fiera Dette Privée inc. n'est pas inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ce communiqué de presse n'est pas, ni n'est destiné à être, une offre de vente de tout titre ou service de conseil en investissement aux États-Unis.

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital (ci-après « Fiera Capital ») est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (appelée un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le produit est enregistré et/ou le membre de son groupe est inscrit ou autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils d'investissement à des clients américains et n'offre pas de services de conseil en investissement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter https://www.fieracapital.com/en/registrations-and-exemptions .

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca .

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

Le présent document peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les attentes actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations prospectives sont l'expression des opinions, des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs et elles sont fondées sur les informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Fiera Capital et les membres de son groupe considèrent comme raisonnables, et rien ne garantit cependant que les résultats, le rendement ou les réalisations réels correspondront à ces déclarations prospectives. Fiera Capital et/ou les membres de son groupe ne sont pas tenus de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements: Demandes des médias : [email protected]